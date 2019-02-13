ФКП. Зеркало революции

Фильм.

“Okja” (2017)



Книга.

“Воскресение” – Лев Толстой



Песня.

“Burn It” – Fever 333



Для отправки футболок:

Адрес: Москва, 123154, Семину Константину Викторовичу (до востребования)



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#КонстантинСемин #ФКП

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YH-w_0QGpaY