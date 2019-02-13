ФКП. Зеркало революции
21:42. 13 февраля 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фильм.
“Okja” (2017)
Книга.
“Воскресение” – Лев Толстой
Песня.
“Burn It” – Fever 333
Для отправки футболок:
Адрес: Москва, 123154, Семину Константину Викторовичу (до востребования)
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
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#КонстантинСемин #ФКП