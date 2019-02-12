В России найдена столица Великой Тартарии ХанБалык?!?

.... СтолицаВеликойТартарии. Хамбалык Часть 2. СтолицаВеликойТартарии. Шамбала Часть 3. СтолицаВеликойТартарии. Исчезновение Часть 4. СтолицаВеликойТартариинайдена в.... В число таких государств входят Россия, Украина, Молдавия, Казахстан, Китай,...
...люди».Разгадка трёхлетнего холода была «найдена» сто лет спустя. Американский исследователь...- максимально ослабить Францию и Россию. И уничтожить ВеликуюТартарию – самую страшную угрозу для...сравняли с землей треть датской столицы. До этого Каткарт успел ...
...люди». Разгадка трёхлетнего холода была «найдена» сто лет спустя. Американский исследователь...- максимально ослабить Францию и Россию. И уничтожить ВеликуюТартарию – самую страшную угрозу для...сравняли с землей треть датской столицы. До этого Каткарт успел ...
...люди». Разгадка трёхлетнего холода была «найдена» сто лет спустя. Американский исследователь...- максимально ослабить Францию и Россию. И уничтожить ВеликуюТартарию – самую страшную угрозу для...сравняли с землей треть датской столицы. До этого Каткарт успел ...
... – Золотая Орда13 со столицей в двух городах Сарай ...времени под общим названием ВеликаяТартария. Вот как проходила ...существовании Америки, а Россию упорно именует ВеликойТартарией или Склавонией. И...(Где-то в Тартарии монстры были найдены как видите, имеют...
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В то время у славян не было столиц. Были духовные центры… Если население какого-то города начинало превышть 10 000 человек, люди снимались и уходили в другое место… Столицы появились после кровавой христианизации… Очередное балабольство о каких-то монголах…
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Интересно,асгард ирисский, ныне Омск, очень древний город.
Ему, более 110 тысяч лет.
После исхода из священной Даарии.
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Правильнее – Асгард Ирийский… Асгард – Град Богов… Ирий – Свещенная белая река, течение чистого света. Ирий Небесный – молочная река с кисейными берегами, т.е. Млечный Путь и Свещенный Ирий – современная река Иртыш, Иртиш, Ирий тишайший. Под Небесным Ирием еще понимается Золотой Путь Духовного Развития Души (Миры Слави), когда она проходит через многомерные гармоничные Миры (4, 16, 256, 65536-мерные), минуя промежуточные не гармоничные.
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Благодарю за Ваши полные комментарии.Читаешь-читаешь, а ничего не знаешь.Я про себя.
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Не печалься… Всё, что тебе нужно, придёт со временем…
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Автора в тартар-ию!
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ИРТЫШЬ:
ИР= ирий небесный (рай)…
ТЫ= то, что хорошо известно…
Ш= ширится…
ь= в явном мире..
= ИРТЫШЬ= сотворённый, ширящийся, хорошо известный рай небесный,сотворённый в явном мире…..
Кто видел Сибирь воочию…и не из окна поезда, тот поймёт, о чём идёт речь…
СИ-Б-ИР – Ь:
СИ-= гармоничная Сила…
Б=божественного
Ир=ирия(рая)
Ь= сотворённая в яви…
Вот что сегодня уничтожают…
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Это уже Вырий… Вырий – это образ, который отождествлен с божественной Землей, райским садом, местом куда отправляются славяне, после праведной жизни на Мидгард-Земле.
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Вырий – это то,что на Небесах..а ИРИЙ-это земная проекция ,то,что проявлено на земле…и тогда,при сотворении,эта территория выглядела несколько иначе…и климат былиной…не так ли?…
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Ирий – Свещенная белая река, течение чистого света. Ирий Небесный – молочная река с кисейными берегами, т.е. Млечный Путь и Свещенный Ирий – современная река Иртыш, Иртиш, Ирий тишайший. Под Небесным Ирием еще понимается Золотой Путь Духовного Развития Души (Миры Слави), когда она проходит через многомерные гармоничные Миры (4, 16, 256, 65536-мерные), минуя промежуточные не гармоничные.