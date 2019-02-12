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В России найдена столица Великой Тартарии ХанБалык?!?

22:20. 12 февраля 2019 Просмотров - 1,312 10 коммент. Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4323179.html

Метки: история, максименков, Россия, Тартария
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10 коммент.»

  • 17881 15529
    Вячеслав 12 февраля 2019 в 23:07 Ссылка Пометить
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    В то время у славян не было столиц. Были духовные центры… Если население какого-то города начинало превышть 10 000 человек, люди снимались и уходили в другое место… Столицы появились после кровавой христианизации… Очередное балабольство о каких-то монголах…

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    • 772 724
      Хан_Уман Вячеслав 13 февраля 2019 в 11:59 Ссылка Пометить
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      Интересно,асгард ирисский, ныне Омск, очень древний город.
      Ему, более 110 тысяч лет.
      После исхода из священной Даарии.

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        Вячеслав Хан_Уман 13 февраля 2019 в 12:23 Ссылка Пометить
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        Правильнее – Асгард Ирийский… Асгард – Град Богов… Ирий – Свещенная белая река, течение чистого света. Ирий Небесный – молочная река с кисейными берегами, т.е. Млечный Путь и Свещенный Ирий – современная река Иртыш, Иртиш, Ирий тишайший. Под Небесным Ирием еще понимается Золотой Путь Духовного Развития Души (Миры Слави), когда она проходит через многомерные гармоничные Миры (4, 16, 256, 65536-мерные), минуя промежуточные не гармоничные.

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  • 6527 3005
    Николай 13 февраля 2019 в 1:58 Ссылка Пометить
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    Автора в тартар-ию!

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  • 10818 5809
    Lada 13 февраля 2019 в 13:16 Ссылка Пометить
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    ИРТЫШЬ:
    ИР= ирий небесный (рай)…
    ТЫ= то, что хорошо известно…
    Ш= ширится…
    ь= в явном мире..
    = ИРТЫШЬ= сотворённый, ширящийся, хорошо известный рай небесный,сотворённый в явном мире…..
    Кто видел Сибирь воочию…и не из окна поезда, тот поймёт, о чём идёт речь…

    СИ-Б-ИР – Ь:
    СИ-= гармоничная Сила…
    Б=божественного
    Ир=ирия(рая)
    Ь= сотворённая в яви…
    Вот что сегодня уничтожают…

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      Вячеслав Lada 13 февраля 2019 в 13:29 Ссылка Пометить
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      Это уже Вырий… Вырий – это образ, который отождествлен с божественной Землей, райским садом, местом куда отправляются славяне, после праведной жизни на Мидгард-Земле.

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        Lada Вячеслав 13 февраля 2019 в 14:08 Ссылка Пометить
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        Вырий – это то,что на Небесах..а ИРИЙ-это земная проекция ,то,что проявлено на земле…и тогда,при сотворении,эта территория выглядела несколько иначе…и климат былиной…не так ли?…

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        • 17943 15591
          Вячеслав Lada 13 февраля 2019 в 20:02 Ссылка Пометить
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          Ирий – Свещенная белая река, течение чистого света. Ирий Небесный – молочная река с кисейными берегами, т.е. Млечный Путь и Свещенный Ирий – современная река Иртыш, Иртиш, Ирий тишайший. Под Небесным Ирием еще понимается Золотой Путь Духовного Развития Души (Миры Слави), когда она проходит через многомерные гармоничные Миры (4, 16, 256, 65536-мерные), минуя промежуточные не гармоничные.

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