«Продать противоядие»: как США втягивают Европу в конфронтацию с Россией

Размещение ракет США на территории Европы нужно оценивать не только с военной точки зрения. Важна и политическая составляющая. Такое мнение выразил публицист Николай Стариков в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

По его словам, американцы видят попытки Европы «играть в свои игры» и пытаются это предотвратить.

«Размещение американских ракет средней дальности на территории Европы — это склеивание Европы с Соединенными Штатами Америки. Американцы искусственно создают для Европы угрозу со стороны России и тут же продают противоядие — собственные военные базы и ядерный зонтик», — заявил Стариков.

Полный выпуск программы «Открытый эфир» смотрите на сайте «Звезды».