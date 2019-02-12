«Продать противоядие»: как США втягивают Европу в конфронтацию с Россией
Американцы видят попытки Европы играть в свои игры, пытаются это предотвратить.
Размещение ракет США на территории Европы нужно оценивать не только с военной точки зрения. Важна и политическая составляющая. Такое мнение выразил публицист Николай Стариков в программе «Открытый эфир» на «Звезде».
По его словам, американцы видят попытки Европы «играть в свои игры» и пытаются это предотвратить.
«Размещение американских ракет средней дальности на территории Европы — это склеивание Европы с Соединенными Штатами Америки. Американцы искусственно создают для Европы угрозу со стороны России и тут же продают противоядие — собственные военные базы и ядерный зонтик», — заявил Стариков.
Полный выпуск программы «Открытый эфир» смотрите на сайте «Звезды».
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Источник: https://nstarikov.ru/club/100408
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США просто уничтожают Европу.
А именно, мигрантов выдавляют войной, заставляют.
Как и негров.
Уничтожаю белое, грамотное и изобретательное население. При этом нагружая экономику паразитами.
При том что внутри страны, до того, за конами принимают толерантность…
Благими намерениями выложена дорога в ад.
Ванга как то сказала, Европа станет мусульманской.
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Сурков: конец государству Путина. (19 минут)
https://www.youtube.com/watch?v=XDNVlGZL1uc