Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

«Продать противоядие»: как США втягивают Европу в конфронтацию с Россией

18:59. 12 февраля 2019 Просмотров - 346 2 коммент. Опубликовал:
Источник: ТВ Звезда
Американцы видят попытки Европы играть в свои игры, пытаются это предотвратить.

Размещение ракет США на территории Европы нужно оценивать не только с военной точки зрения. Важна и политическая составляющая. Такое мнение выразил публицист Николай Стариков в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

По его словам, американцы видят попытки Европы «играть в свои игры» и пытаются это предотвратить.

«Размещение американских ракет средней дальности на территории Европы — это склеивание Европы с Соединенными Штатами Америки. Американцы искусственно создают для Европы угрозу со стороны России и тут же продают противоядие — собственные военные базы и ядерный зонтик», — заявил Стариков.

Полный выпуск программы «Открытый эфир» смотрите на сайте «Звезды».

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/100408

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Население России: шокирующая статистика
... По индикатору "лицензирование, как условие благоприятствования ведению бизнеса"...с последним истребителем США F-22 Raptor , как минимум, некорректно... отсутствия медицинской помощи и противоядия. За штурм "Норд-...году в России было продано: более пятисот тысяч ...
Новости Украины и Новороссии 21 августа 2017
...Визит сенатора продемонстрировал всецелую поддержку США майдана, однако его имя вспомнили... населения Украины как на столь необходимое им противоядие, а также... все это, однако, продается доверчивому населению как некий величественный план переучреждения...
Азы пищеварения и здоровья человека – 2 часть
... этой ситуации. Она может только продать нам лекарства, услуги, процедуры. Медицина...! Принимают одновременно и яд и противоядие. С какой целью? А цель одна.... На первых местах Европа и США, лидирующие по потреблению молока и...
Системные ошибки в проекте СССР
...территории. Подавление оснований оказалось эффективным противоядием. Но на менталитете народа ...западные товары и еду, какие там идеалы – продались все. Правда, сегодня ...противостоящего нам проекта тоже бессмысленно – США рухнут завтра, Украина – с ...
Политическая азбука или Рабы в демос не входят
...совокупность формальных институтов, таких как разделение властей, независимого суда... является работа.В США рост безработицы на... – «исправление имен»). Настоящее противоядие! Сразу проявляется весь идиотизм «...самого, и даже продают за наличку места ...
О космонавтике и не только…
...Программу. Даже пустили в офис противоядие. Но, увы, я ...обстреляли стену «химией». Кому продал и подписал обязательства преступник Горбачёв...служил Римскому Клубу и США. Новый поворот в космонавтике...работает. Нужно было хоть как-то оповестить общественность о ...

2 коммент.»

  • 764 716
    Хан_Уман 12 февраля 2019 в 19:48 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    США просто уничтожают Европу.
    А именно, мигрантов выдавляют войной, заставляют.
    Как и негров.
    Уничтожаю белое, грамотное и изобретательное население. При этом нагружая экономику паразитами.
    При том что внутри страны, до того, за конами принимают толерантность…
    Благими намерениями выложена дорога в ад.
    Ванга как то сказала, Европа станет мусульманской.

    Ответить
  • 6430 1875
    nikolay 12 февраля 2019 в 21:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Сурков: конец государству Путина. (19 минут)
    https://www.youtube.com/watch?v=XDNVlGZL1uc

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>