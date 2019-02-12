О программе развития Крыма и Севастополя
16:33. 12 февраля 2019 Просмотров - 364 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Про недавно утвержденную программу инфраструктурного развития Крыма и Севастополя в контексте местного бодания законодательной и исполнительной власти, которое за 5 лет уже порядком надоело.
Трескучие заявления и отсутствие обновления
Правительство РФ утвердило масштабную программу инфраструктурного развития для Крыма и Севастополя. Помимо уже осуществленных вложений в инфраструктуру Крыма и Севастополя, полуострову, пять лет назад вернувшемуся в состав России, выделено еще 310 млрд рублей на купирование последствий инфраструктурного безвременья времен Украины.
Украина долгие годы больше боролась с "крымским сепаратизмом", нежели вкладывалась в развитие полуострова, хотя с точки зрения увеличения лояльности населения развитие инфраструктуры Крыма и объектов социально-экономического обеспечения было бы более перспективным вариантом. Но как показали события 2014-го года и последующие истерики на Украине, там этого так и не поняли – ни применительно к Крыму, ни применительно к Донбассу.
Москва, наоборот, стремится существенными вложениями в экономику и инфраструктуру Крыма показать наглядную разницу между Украиной и Россией в отношении к Крыму и Севастополю. В результате мы уже увидели появление в Крыму целой россыпи масштабных проектов, реализацию которых при Украине было бы практически невозможно представить за рассказами про "древний украинский флот" и будущие базы НАТО, которые приведут к экономическому росту полуострова.
Размер вложений в Крым и Севастополь зачастую подвергается критике за то, что наш город и регион получают куда больше, нежели другие субъекты РФ. Разница в отношении объясняется просто – вокруг полуострова сложился очень сложный узел военно-политических противоречий, поэтому программы развития неизменно несут на себе отпечаток долгосрочных вложений в экономику и инфраструктуру направленных на поддержание военно-политической позиции по Крыму, даже если об этом открыто и не заявляется.
Вполне резонно, что, вкладывая в новоприбывший регион огромные деньги, Москва рассчитывает на эффективное их расходование, дабы изменения возникали не только на телевизионной картинке и могли использоваться для внешней и внутренней пропаганды, но и для того, чтобы жители Крыма и Севастополя могли в своей повседневной жизни увидеть эти изменения.
Изменения действительно видны, в том числе и из космоса, но есть целый ряд сложностей.
С одной стороны, никуда не делся вопрос коррупции, которая в России и на Украине вполне сопоставима, хотя в России антикоррупционные кампании проходят более интенсивно, чем у "евроориентированного соседа". Целый ряд посадок в Крыму (в том числе высокопоставленных чиновников республиканского уровня) показывает наличие борьбы с коррупционными проявлениями, но и запущенность проблемы, когда несмотря на активную работу ФСБ и СК РФ, новые эпизоды связанные с коррупцией возникают с завидной регулярностью.
С другой стороны, ребром стоит вопрос эффективности работы чиновников и их способности эффективно расходовать выделенные Москвой бюджетные средства.
Регулярное невыполнение ФЦП как по Крыму, так и по Севастополю одно время было модно списывать на "тяжелое украинское прошлое" и большое кол-во чиновников с "тяжелым украинским бэкграундом". Но произошел обширный десант "варягов", которые потеснили "коренных", а проблема не исчезла, став разве что чуть менее острой.
Естественно, подобная ситуация создает не вынужденное административное трение для планов Москвы по превращению Крыма и Севастополя в своеобразную "витрину", роль которой в СССР играла Прибалтика.
Неэффективность освоения бюджетных средств, помноженная на внутренние политические конфликты (что особенно ярко проявилось в нашем городе-герое), а также коррупцию, приводят к ситуации, когда Крым и Севастополь развиваются медленнее, чем они могли бы при более качественном управлении.
На федеральном уровне создается ситуация, когда Крым и Севастополь помимо уже законченных инфраструктурных проектов вроде Крымского моста, Симферопольского аэропорта, трассы Таврида и двух ТЭС, постоянно "мелькают" в виде региона с регулярными политическими скандалами и претензиями к неэффективному расходованию бюджетных средств, о которых иные регионы могут только мечтать.
То, что реально делается в Севастополе, вроде детских или спортивных площадок, дорожного строительства или обновления общественного транспорта, зачастую теряется на фоне вражды правительства и заксобрания, конфликтов вокруг "Муссона" или "Матросского бульвара", бесконечной борьбы общественности с застройщиками и т.д. и т.п.
Для большинства севастопольцев в вопросе модернизации города в рамках масштабной федеральной программы, главным, конечно, являются не амбиции местных политических лидеров и активистов, а законченные проекты, которые улучшают их качество жизни в доме, во дворе, на улице проживания. Когда такие проекты в силу разных, в том числе и административных причин, реализуются годами (вроде развязки на 5-м километре), они даже начинают вызывать недовольство, так как люди видят, что по каким-то причинам вопросы развития города затягиваются, и начинают искать виновных в этом.
Правительство заявляет, что мешает заксобрание, которое блокирует их деятельность. Заксобрание отвечает, что виновато неэффективное правительство. Граждане зачастую считают, что виноваты и те, и другие, и ждут, что Москва все поправит.
Сейчас севастопольцам обещают, что город помимо уже выделенных огромных средств получит в ближайшие годы еще больше денег, которые серьезно улучшат социально-экономическую инфраструктуру города. Эти деньги, выделенные для Севастополя, безусловно, породят высокие ожидания граждан, связанные с этими улучшениями.
И если в очередной раз проекты начнут буксовать, ФЦП не выполняться, а реальная работа местной власти на благо города в очередной раз будет подменена "бодрым чиновным рубиловом" в местных и федеральных СМИ, мы увидим обратную реакцию граждан на ситуацию "хотели как лучше, а получилось как всегда", как это уже произошло в ряде российских регионов, когда люди голосовали за совсем уж случайных кандидатов, лишь бы не за тех, кто за годы работы не смог удовлетворить запросы населения.
В этом отношении выборы в зак.собрание осенью этого года станут точкой бифуркации от Севастополя.
За 5 лет политической войны обычные люди уже устали от трескучих заявлений, не связанных с работой по обновлению Севастополя. Людям уже не первый год говорят, что есть масштабные задачи, поставленные Москвой, есть огромные ресурсы, которые дает Москва, но результат, который должны дать городу и стране чиновники и депутаты, не в полной мере удовлетворяет ожидания граждан.
Если и выборы в заксобрание ничего не изменят, то разочарование граждан будет впоследствии крайне тяжело переламывать даже самой эффективной работой.
Специально для "Форпоста"
https://sevastopol.su/point-of-view/kogda-voprosy-razvitiya-sevastopolya-zatyagivayutsya-lyudi-nachinayut-iskat-vinovnyh – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4773273.html