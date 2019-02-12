О мифе “Гитлер убивал чужие народы, а Сталин свой”

Доходчивый разбор пошлого мифа "Гитлер убивал чужие народы, а Сталин свой, поэтому Гитлер лучше".Да, такие альтернативно одаренные (в свое время и спикер МИДа на этот поприще отметилась) до сих пор встречаются, в том числе иногда и в комментарии забегают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4773730.html