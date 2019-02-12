О мифе “Гитлер убивал чужие народы, а Сталин свой”
20:15. 12 февраля 2019 Просмотров - 739 15 коммент. Опубликовал: feedmatic
Доходчивый разбор пошлого мифа "Гитлер убивал чужие народы, а Сталин свой, поэтому Гитлер лучше".
Да, такие альтернативно одаренные (в свое время и спикер МИДа на этот поприще отметилась) до сих пор встречаются, в том числе иногда и в комментарии забегают.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4773730.html
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Андре́й Влади́мирович Рудо́й (род. 24 июля 1990, Нижний Новгород) — российский учитель, публицист, левый политический активист и общественный деятель.
С 2011 года стал российским политическим активистом. Неоднократно организовывал и поддерживал протестные кампании в Нижегородской области. Инициатор акции «В магазин за батоном», когда группа граждан согласовывала с мэрией покупку батона для демонстрации абсурдности закона о свободе собраний. Автор петиции против переименования площади Лядова в Нижнем Новгороде в Крестовоздвиженскую улицу. В итоге мэрия отказалась от переименования объекта. В 2015 году основал ячейку межрегионального профсоюза «Учитель» в Нижегородской области. Был идейным организатором нескольких успешных городских профсоюзных кампаний в 2016—2017 годах. Педагоги боролись против обязанности учителей обходить микроучастки, уменьшения стимулирующих выплат, бесплатной работы на ЕГЭ и увольнения сотрудницы православной гимназии. В августе 2018 года на съезде МПРО «Учитель» был избран сопредседателем профсоюза.
https://www.youtube.com/channel/UCQ_LYRUJzBfh-mvU14xCNMw ютубовский канал “Вестник бури”.
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Опять хитрые манипуляции идейных замполитов.)Как удобно все свалить на Сталина и хитлера,а потом разводить народ на два лагеря антагонистов- нациков и интернациков с идейными замполитами во главе почему то всегда одной хитрой национальности.Хватит,уже в эти игры наигрались как минимум пару сотен лет,пора бы уж всем этим рудорманам рассказать кто привел к власти хитлера и манипулировал им,и не эти же силы устроили непрекращающуюся гражданскую войну между так называемыми троцкистами и сталинистами,подавая все это под видом репрессий,и не показывая основных манипуляторов.Конечно проще до хрипоты спорить о стрелочниках,ведь рудерманы не полезут потом впереди под пули на лихом коне,они придумают потом холокост,где обьявят себя самым пострадавшим народцем,чтоб собирать тугрики с побежденных.
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Извините, но Ваш коммент оффтоп. “Ролик не смотрел, но осуждаю”. Из-за этого Ваши изысканные вирши обнуляются.
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А зачем смотреть,так пробежался,одно и тоже.)Если весь бред рудерманов смотреть,то и жизни не хватит,надо зрить в корень как Козьма Прутков завещал,ну а вам приятного самообмана с просмотром,думать то всегда напряг,а когда все прожевано,то можно и проглотить.)))
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Ох уж, эти любители игры на флейте водосточных труб, иерихоны и трубадуры единственно правильного мнения, своего.
А вот даже в заголовках газет промелькнуло: Народ сосредоточился на задаче «пережить эту власть».
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А ваше мнение значит неправильное по вашей логике,а газеты читать до обеда дурной тон,да и после тоже если что.)))Власть кстати вся от бога если что,причем любая,а бога точно не переживешь,так шо зря народ .ерней мается.)))Кстати на флейте сами не играете случаем,могу на гармошке подыграть страдания с северным оттенком Сусанинского уезда,откуда мой отец меня и научил.)
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“Я в Бога не верю, но я его боюсь”. Так что поживем увидим. А вот при дальнейшем продолжении текущего курса к 30-тому году не Боги Расы Господ прилетят, как мне кажется, а в другой стране жить будем или странах… и никакие майдауны или пиндосы тут будут не причем.
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Зачем верить,он это ты и есть,только частичка малая.)А вот курс понятен только мудрецам,тут как говаривал Воланд в ответ про планы человека самому управляться-”… Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой…”,а тем более загадывать на такой большой срок к 30 году.)
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Прошу оставить тему богов при себе, ибо, я смотрю, он здесь у каждого свой. А про тридцатый год я и не пророчествую. Где гарантия, что завтра Верховный не выйдет на мавзолей с речью:” Эй, народ айда антинародную конституцию на нормальную менять! Серега Шойгу и Россгвардия со мной!”?
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Зачем им прилетать? Они всегда с нами… Боги – это твои родители, дедушки с бабушками и т.д. Это они же нас создали… Славяне и арии – просто РАСА… Своих же Богов не нужно бояться… А господь – это уже из христианской терминологии…
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Мои бабушка и дедушка ваши создатели? Спасибо за инфу, а то я то не в курсе.
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Только еврейские шестерки так работают, немножко правды и мухлёж, да ещё сливать откровенную грязь в уши людей. Ты такая(ой) же. И Бог у тебя конечно свой, Яхве-Иегова-Господь, точнее эгрегор от сатаны.
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Дабл ять! Вы с чего решили, что все крутится вокруг религии? По статистике в тюрьмах Америки сидит атеистов от общего числа заключенных 0,21%. Верующие идут на преступление ибо “бог простит”. Лишь треть студентов в Гарварде при поступлении назвали себя религиозными, после выпуска их количество еще меньше.
А Вас разве Ваши боги не учили, что развешивать ярлыки на людей нехорошо. “Одного они не понимают, эти люди, – того, что защищать Бога надо не снаружи, а внутри себя” Янн Мартель “Жизнь Пи”.
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Гитлер был наполовину вислоносым, поэтому он, как раз, гнобил своих… А И.В.Сталин гнобил троцкистов, педерастов и шпионов… Сталин не проводил репрессии. Он уничтожал врагов и предателей России
http://новости-россии.ru-an.info/новости/сталин-не-проводил-репрессии-он-уничтожал-врагов-и-предателей-россии/
Сейчас в России происходит то же самое, что в 1937-39 годах в СССР: предатели и идейные враги захватили почти все органы власти; повсеместно совершались саботаж, диверсии и террористические акты. Нужно было бороться с врагами…
Сталинские «репрессии»? Нет! Борьба с врагами Советской России!
Фрагмент из книги Б.Г. Соловьёва и В.В. Суходеева «Полководец Сталин»
Удивительно, но мы порой даже не замечаем, что привычно используем лексику, навязанную нам теми, кто отнюдь не желает добра России и её народу. Кому выгодно придавать поистине зловещую окраску действиям правителя страны, которая борется со своими внутренними врагами, с теми, кто ей и её народу желает зла?
Хрущёву, действительно проводившему репрессии ради того, чтобы выслужиться. На что Сталин написал ему «уймись, дурак». Хрущёву для того, чтобы свою вину переложить на скончавшегося руководителя СССР. А больше всего в распространении слова «репрессии» постарались антирусские писатели, вроде Солженицына. Плюс к ним – все без исключения западные социологи и историки.
Так и у нас до сих пор почему-то употребляют сложившийся мем «сталинские репрессии». Тогда почему не говорят об американских репрессиях в эпоху «охоты на ведьм»? А когда те же американцы интернировали всех без разбору лиц японского происхождения? Без суда и следствия, ориентируясь лишь на принадлежность к японской крови? Ведь это как раз и есть репрессии!
Можно вспомнить и британские виселицы, и французские гильотины, и немецкие концлагеря ещё до начала войны, израильский террор… Не говоря уже о миллионах невинных жертв в ходе репрессий британцев на подведомственных им колониальных территориях…
Но нет, о подобных фактах либералы западные и российские почему-то не упоминают, а если что и говорят по этому поводу, то слова «репрессии» от них не дождёшься.
Не было никаких «сталинских репрессий». Была ожесточённая борьба с врагами России: сионистами, троцкистами и либералами всех мастей. И лишь благодаря принятым мерам безопасности мы смогли выиграть жесточайшую войну, навязанную нам теми же сионистами, троцкистами и либералами…
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Сталин уничтожал врагов народа – троцкистов-ленинцев, т.е. сионистов и масонов, захвативших власть в 1917 г., и развязавших против русского народа и особенно его элиты невиданный террор. Единственная его недоработка – это вера в то, что евреев можно перевоспитать. Это погубило и его и созданную им страну.
Гитлер сам вскормлен еврейскими банкирами и действовал в их интересах. То, что он уничтожил некоторое количество евреев, считавшихся у лидеров сионизма “сухими ветвями” народа тоже было предусмотрено этими лидерами. Число уничтоженных евреев в десятки раз меньше 6 млн., но основания создать миф про холокост появились. И еще много чего положительного сионистская верхушка извлекла: сумели создать сионистское государство Израиль, оплатили это немцы и продолжают платить “жертвам холокоста”, обновили миф о гонимом народе и пр.