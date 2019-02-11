В Венесуэле начались масштабные военные учения

В Венесуэле вчера стартовали крупнейшие в истории страны военные учения, куда помимо армии привлечены и силы Боливарианской милицииУчения пройдут с 10 по 15 февраля должны продемонстрировать боеготовность венесуэльской армии и ее лояльность, а также проверить ее взаимодействие с Боливарианской милицией, которая согласно плану должна более тесно взаимодействовать с военными.Важным моментом является отработка совместных действий милиции с военными, особенно в части получения оружия с армейских арсеналов, на случай если американцы сведут дело к силовому варианту.В отличие от Каддафи, который ограничивался призывами к населению встать на защиту Ливию (большая часть никуда не пошла, за что позднее очень сильно поплатилась), но мало что сделал для его привлечения на защиту, Мадуро заранее проводит приготовления, которые могут и не понадобиться. но в случае перехода к силовым вариантам и даже отдельным актам предательства среди военных, у него будет на кого опереться.Мадуро в своих выступления пообещал дальнейшие вливания в модернизацию армии, что направлено на укрепление поддержки в войсках.Чавистам конечно стоит помнить известный тезис Ленина, что только та революция чего-то стоит, которая умеет защищаться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4769272.html