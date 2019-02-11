Дачная и усадебная жизнь в фотографиях и карикатурах конца XIX – начала ХХ века. Часть 9

Как гласит древняя мудрость - истинна не может быть на одном из полюсов, истинна находится посередине. Для нахождения истинны, предлагаю уважаемым читателям портала Мидгард-ИНФО, доводы и аргументы противоположенного полюса... Сайт "Словенск" совместно с ...
Доклад Космических войск России , циркулирующий в Кремле сегодня, говорит, что один из их спутников "Космос-2469 , находящийся в настоящее время на орбите над Северной Америкой обнаружил выброс гамма излучения "беспрецедентных масштабов",испускаемый из ...