Ясень-М. Истребитель морских глубин. Часть 2.

В этот раз «Военная приемка» расскажет о новейшем подводном крейсере «Казань» – проекта «Ясень-М». Впервые в истории журналисты окажутся на борту этого самого засекреченного в стране корабля и покажут его подготовку к морскому походу. Зрители телеканала «Звезда» впервые увидят внутреннее убранство крейсера, в том числе главный командный пункт, камбуз, каюту командира. Кроме того, съемочная группа «Военной приемки» станет свидетелем отработки экипажем подлодки боевых ситуаций и расскажет, почему корабли проекта «Ясень-М» считаются самыми бесшумными и надежными на всём российском флоте.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lqAmRIV7Z2M