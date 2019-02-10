Я искренне думала, что эта фамилия вымышленная

Нет, соотечественники, это не то что бы дно, но очень веский повод для того, чтобы задуматься и пересмотреть свой подход к воспитанию подрастающего поколения. И сделать это как можно быстрее, так как, на мой взгляд, уже слишком многое потерянно.

Совсем недавно наша общественность совершенно справедливо взбодрилась по поводу шутки, весьма сомнительной, произнесённой в ходе съемок одного из шоу, запись которого затем неоднократно крутилась в эфире канала ТНТ. Да, речь идет о «замерзшем генерале Карбышеве». А точнее, о Герое Советского Союза генерал-лейтенанте Дмитрии Михайловиче Карбышеве, попавшем в плен в 1941 году, пережившем ужас семи концентрационных лагерей и зверски замученном в 1945 году.

Некие дамы, которых в дальнейшем, уже в 2019 году российский режиссер Никита Михалков абсолютно обоснованно назовет «овцами», позволили себе с неприкрытой иронией говорить о трагической, я бы даже сказал мученической смерти русского офицера. И было это в далеком 2013 году. Почему не взбодрились сразу? Ну, это объяснимо. Все дело в том, что данное «шоу» смотрят далеко не все, точнее сказать, многие вообще о нем и не слышали. Формат весьма своеобразный. Да и задействованы в нем отнюдь не «звезды первой величины». Но руководство канала ТНТ, которому бы взять и убрать с эфира скандальный эпизод, прокручивало его еще несколько раз, как будто специально делая все для того, чтобы вызвать определенную реакцию в российском социуме. И вот, награда нашла своих героев. Гнев народного негодования буквально пролился как и на сам канал, известный своими проектами весьма сомнительного характера, так и на участниц пресловутой сцены, затрагивающей один из самых трагичных моментов Великой Отечественной войны.

Признаюсь, я и сам как-то пропустил данный эпизод, и посмотрел запись скандального выпуска только в 2019 году, когда он стало одним из самых обсуждаемых событий настоящего. В тот момент меня удивил формат данной шутки о погибшем генерале. Я просто не понял необходимость использования фамилии погибшего героя в подобном контексте. Но больше всего меня удивила реакция зрителей. Все смеялись и аплодировали. Сначала я подумал, что вход на съемки данного шоу возможен только при наличии справки о моральном уродстве, тяжелом и неизлечимом, но потом остыл и предположил, что большая часть из этих людей просто ничего не знают о Дмитрии Карбышеве и его истории. Истории героической и вместе с тем трагичной.

И вот, на днях, как закономерная реакция на общественный резонанс, вызванный упоминанием имени героя всуе, в сети появились комментарии главной героини данного скандала – Натальи Медведевой. “На тот момент, я искренне думала, что эта фамилия вымышленная” – сформулировав свои извинения, резюмировала Медведева. Во и все. Что и требовалось доказать. Она просто ничего не знала о подвиге генерала Карбышева и банально зачитывала заученный текст. А в зале ей аплодировали люди, которые так же не ассоциируют фамилию «Карбышев» с трагическими событиями времен Великой Отечественной войны. Нет, это даже не дно. Это приговор. Приговор тысячелетней истории России, приговор ее культуре и истории.

Так кто же такая госпожа Медведева, не владеющая даже знаниями, которые нормальный человек ее возраста получил в рамках школьной программы? Может быть, она прилетела к нам с Марса и еще не успела погрузиться в хитросплетения насыщенной истории России и СССР? Или быть может, в детском возрасте она потерялась в лесу и ее воспитывали дикие звери, которые по определенным объективным причинам не тяготят к изучению всемирной истории? Нет, вроде бы все у нее нормально, если верить официальной биографии.

Гражданке Медведевой на сегодняшний день 33 года, она успешна и востребована. Воспитывалась в хорошей семье – мать учитель немецкого языка и директор школы № 15 в городе Одинцово, отец — инженер. Хорошо училась в школе, выпускница лицея имени А.С. Пушкина, закончила его с серебряной медалью, имеет высшее образование – выпускница Российского государственного торгово-экономического университета. И вот, читая ее биографию, я подумал о том, что если лицеистка с серебряной медалью, дочь педагога, считает Дмитрия Карбышева неким вымышленным персонажем, человеком без судьбы и истории, то, что знают о нем другие ее сверстницы и сверстники, менее образованные и начитанные? Не правда ли повод не только задуматься, но и сделать соответствующие выводы, которые помогут нам запрыгнуть в последний вагон безнадежно уходящего от нас поезда с названием «Великая Россия»? Ведь согласитесь, страна, население которой не знает истории, не чтит многовековую культуру своего государства и зачастую попирает традиции, завещанные нам предками, обречена. Рано или поздно мы просто исчезнем, нас поглотит западная цивилизация, безликая и толерантная, мы растворимся в социуме, который уже давно потерял как национальную принадлежность, так и культурный код. И этот момент не за горами. Просто подумайте о том, что пока мы, погруженные в сонм навязанных нам проблем, смеемся над сомнительными шутками, обильно изливаемыми на нас с экраном телевизоров и горячо обсуждаем проблемы соседней нам Украины, у нас воруют наше будущее. Но самое страшное, что под наше молчаливое согласие воруют и будущее наших детей.

Источник: http://voicesevas.ru/news/42835-ya-iskrenne-dumala-chto-eta-familiya-vymyshlennaya.html