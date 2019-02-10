В Риме сотни тысяч человек вышли на акцию протеста

"Если они в правительстве имеют хотя бы крошку разума, они должны услышать эту площадь. Наша цель — объединить профсоюзы в Европе во имя общества, базирующегося на человеке и труде", — заявил глава профсоюза, насчитывающего пять миллионов человек.

Демонстрация прошла несколько километров от площади Республики до площади Сан-Джованни. Протестующие несли растяжки и транспаранты со слоганами "Будущее — труду", "Мы не ваш банкомат" и "Руки прочь от наших пенсий".