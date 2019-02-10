В Риме сотни тысяч человек вышли на акцию протеста
14:54. 10 февраля 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал: Серый
Сотни тысяч человек приняли участие в манифестации крупнейших профсоюзных объединений Италии, передают местные СМИ.
29 января президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон о проведении в стране пенсионной реформы. Теперь срок выхода на пенсию будет определяться по формуле: возраст гражданина плюс его трудовой стаж. В сумме показатели должны дать цифру 100. Таким образом, минимальный пенсионный возраст составил 62 года. В этом случае трудовой стаж гражданина должен быть не менее 38 лет.
Ранее национальный статистический комитет сообщал, что Италия вступила в стадию технической рецессии: ВВП страны снижался два квартала подряд. В правительстве ожидают однопроцентный рост, в то время как Банк Италии и МВФ считают реалистичным 0,6%, передавал Euronews 31 января. Данные показывают, что страна достигла худших результатов за последние пять лет.
Участники акции протестуют против политики нынешнего правительства, требуя реформ, обеспечивающих экономический рост. Критике подвергалась новая пенсионная реформа, которая, по мнению организаторов протестов, не имеет долгосрочного характера.
Секретарь Всеобщей итальянской конфедерации труда Маурицио Ландини в своем выступлении обратился к правительству с призывом увеличить инвестиции для создания рабочих мест и формирования планов индустриальной политики.
"Если они в правительстве имеют хотя бы крошку разума, они должны услышать эту площадь. Наша цель — объединить профсоюзы в Европе во имя общества, базирующегося на человеке и труде", — заявил глава профсоюза, насчитывающего пять миллионов человек.
Демонстрация прошла несколько километров от площади Республики до площади Сан-Джованни. Протестующие несли растяжки и транспаранты со слоганами "Будущее — труду", "Мы не ваш банкомат" и "Руки прочь от наших пенсий".
Источник: https://ria.ru/20190209/1550643116.html