Тайный сговор не обнаружен

Агент Дональд у себя в Твиттере сообщил, что он не агент и расследование его связей с Кремлем зашло в тупик.(с) Дональд ТрампНо вряд ли он так легко отделается, так как кампанию "Трамп – агент Кремля" демократы будут продолжать раскручивать в прессе, указывая на то, что Трамп умело заметает следы и давит на следствие, чтобы скрыть свои связи с Кремлем. Но стоит в 2020-м году выбрать демократа, например, сенатора Уоррен (которая идет в президенты), новое/старое расследование выведет всех кремлевских агентов в Белом Доме на чистую воду.PS. На заглавной фотографии "Император человечества", как сказали бы лоялисты или же "Труп на троне", как возразили бы хаоситы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4768415.html