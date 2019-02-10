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Тайный сговор не обнаружен

19:33. 10 февраля 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:


Агент Дональд у себя в Твиттере сообщил, что он не агент и расследование его связей с Кремлем зашло в тупик.

«Сенатор Ричард Бёрр, председатель комитета по разведке, только что сообщил, что после почти двух лет, более 200 интервью и тысяч документов они не обнаружили никакого тайного сговора между Трампом и Россией!» (с) Дональд Трамп

Но вряд ли он так легко отделается, так как кампанию "Трамп – агент Кремля" демократы будут продолжать раскручивать в прессе, указывая на то, что Трамп умело заметает следы и давит на следствие, чтобы скрыть свои связи с Кремлем. Но стоит в 2020-м году выбрать демократа, например, сенатора Уоррен (которая идет в президенты), новое/старое расследование выведет всех кремлевских агентов в Белом Доме на чистую воду.

PS. На заглавной фотографии "Император человечества", как сказали бы лоялисты или же "Труп на троне", как возразили бы хаоситы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4768415.html

Метки: warhammer 40000, Россия, США, Трамп, юмор
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