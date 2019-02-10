Сводки от ополчения Новороссии 10 февраля 2019

За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило — 19 раз.

Об этом говорится в ежедневной сводке нарушений режима прекращения огня за период с 3:00 9 февраля по 3:00 10 февраля, предоставленной «Русской Весне» в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Горловское направление: АГС — 1 раз (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 5 раз; стрелковое оружие — 5 раз.

Донецкое направление: минометы 120 мм — 1 раз (8 мин); минометы 82 мм — 2 раза (15 мин); ПТУР — 1 раз; РПГ/СПГ — 4 раза (16 гранат); АГС — 2 раза (145 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 4 раза; стрелковое оружие — 4 раза.

Мариупольское направление: РПГ/СПГ — 1 раз (2 гранаты); АГС — 3 раза (68 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 5 раз; стрелковое оружие — 5 раз.

В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Зайцево, Доломитное, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, Лозовое), Спартак, Ясиноватая, Крутая Балка, Ленинское, Саханка, Октябрь, Коминтерново.

В результате обстрела со стороны ВФУ н. п. Коминтерново повреждения получили жилые дома по адресам:

— ул. Кирова, 1 (повреждение остекления);

— ул. Кирова, 3 (повреждение стены, кровли дома);

— ул. Ахматовой, 23 (повреждение остекления).

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 270 единиц.

Напомним, количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 119 единиц.

Напомним, начиная с 01:01 (мск) 29 декабря 2018 года, согласно достигнутой минской Контактной группой договоренности, вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

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