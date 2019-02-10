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Сводки от ополчения Новороссии 10 февраля 2019

10:14. 10 февраля 2019 Просмотров - 268 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ бросают позиции из-за нехватки бойцов

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ПТУР, миномёты, РПГ: под огнём на Донбассе снова жилые дома

ПТУР, миномёты, РПГ: под огнём на Донбассе снова жилые дома | Русская весна

За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило — 19 раз.

Об этом говорится в ежедневной сводке нарушений режима прекращения огня за период с 3:00 9 февраля по 3:00 10 февраля, предоставленной «Русской Весне» в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Горловское направление: АГС — 1 раз (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 5 раз; стрелковое оружие — 5 раз.

Донецкое направление: минометы 120 мм — 1 раз (8 мин); минометы 82 мм — 2 раза (15 мин); ПТУР — 1 раз; РПГ/СПГ — 4 раза (16 гранат); АГС — 2 раза (145 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 4 раза; стрелковое оружие — 4 раза.

Мариупольское направление: РПГ/СПГ — 1 раз (2 гранаты); АГС — 3 раза (68 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 5 раз; стрелковое оружие — 5 раз.

В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Зайцево, Доломитное, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, Лозовое), Спартак, Ясиноватая, Крутая Балка, Ленинское, Саханка, Октябрь, Коминтерново.

В результате обстрела со стороны ВФУ н. п. Коминтерново повреждения получили жилые дома по адресам:

— ул. Кирова, 1 (повреждение остекления);
— ул. Кирова, 3 (повреждение стены, кровли дома);
— ул. Ахматовой, 23 (повреждение остекления).

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 270 единиц.

Напомним, количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 119 единиц.

Напомним, начиная с 01:01 (мск) 29 декабря 2018 года, согласно достигнутой минской Контактной группой договоренности, вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

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Обстрел Старомихайловки: ложь киевской пропаганды (ВИДЕО)

Обстрел Старомихайловки: ложь киевской пропаганды (ВИДЕО) | Русская весна

2 февраля под массированный удар со стороны ВСУ попал посёлок Старомихайловка на окраине Донецка.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

Около десяти домов получили повреждения в результате открытия огня со стороны ВСУ из вооружения БМП-2. Однако киевская сторона в очередной раз пытается переложить ответственность за военное преступление и заявила в СЦКК, что обстрел не мог быть произведён украинскими силовиками. Тем не менее, на месте обстрела сомнений не остаётся: огонь вёлся именно со стороны ВСУ.

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Медведчук рассказал о планах Донбасса по обмену пленных

Медведчук рассказал о планах Донбасса по обмену пленных | Русская весна

Представитель Киева в гуманитарной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Виктор Медведчук в субботу заявил, что на территории Донбасса в плену находится 55 украинцев, Донецкая и Луганская народные республики хотят обменять их на 158 человек.

«На сегодняшний день, по моим данным, там (на территории Республик Донбасса — ред.) находится тех, кто установлен, 55 человек. А тех, кто установлен и (которых, — ред) хотят получить Донецк и Луганск, таких 158 человек», — сказал Медведчук в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее Медведчук заявил, что обмен пленными мог бы состояться в течение двух-трех дней при наличии политической воли в Киеве. 

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Снайпер уничтожил предателя с Донбасса (ФОТО)

Снайпер уничтожил предателя с Донбасса (ФОТО) | Русская весна

8 февраля в районе Авдеевки снайпером был уничтожен 30-летний солдат 93-й бригады ВСУ Игорь Наконечный (позывной «Замок»). 

Об этом сообщила пресс-служба 93-й ОМБр  ВСУ «Холодный яр».

Наконечный родился в 1988 году в Харьковской области, окончил школу и получил специальность токаря.

«„Замок“, не раздумывая, пошел защищать украинскую землю. На момент начала российско-украинской войны Игорь вместе с женой жили в городе Волноваха Донецкой области», — сообщается на странице бригады.

«Вражеская пуля оборвала жизнь Игоря в районе Авдеевской промзоны», — говорится в сообщении.

В 2015 году он был удостоен «Знака почета» от Министерства обороны Украины. У предателя остались супруга и две дочери.

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Снайпер уничтожил предателя с Донбасса (ФОТО) | Русская весна
Снайпер уничтожил предателя с Донбасса (ФОТО) | Русская весна

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Народная милиция ЛНР совершенствует уровень боевого мастерства

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