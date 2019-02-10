Сводки от ополчения Новороссии 10 февраля 2019
- 12:53 ВСУ бросают позиции из-за нехватки бойцов.
- 10:29 ПТУР, миномёты, РПГ: под огнём на Донбассе снова жилые дома.
- 02:30 Обстрел Старомихайловки: ложь киевской пропаганды (ВИДЕО).
- 02:00 Медведчук рассказал о планах Донбасса по обмену пленных.
- Вчера 23:00 Снайпер уничтожил предателя с Донбасса (ФОТО).
- Вчера 21:54 Народная милиция ЛНР совершенствует уровень боевого мастерства.
ВСУ бросают позиции из-за нехватки бойцов
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ПТУР, миномёты, РПГ: под огнём на Донбассе снова жилые дома
За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило — 19 раз.
Об этом говорится в ежедневной сводке нарушений режима прекращения огня за период с 3:00 9 февраля по 3:00 10 февраля, предоставленной «Русской Весне» в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.
По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:
Горловское направление: АГС — 1 раз (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 5 раз; стрелковое оружие — 5 раз.
Донецкое направление: минометы 120 мм — 1 раз (8 мин); минометы 82 мм — 2 раза (15 мин); ПТУР — 1 раз; РПГ/СПГ — 4 раза (16 гранат); АГС — 2 раза (145 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 4 раза; стрелковое оружие — 4 раза.
Мариупольское направление: РПГ/СПГ — 1 раз (2 гранаты); АГС — 3 раза (68 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 5 раз; стрелковое оружие — 5 раз.
В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Зайцево, Доломитное, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, Лозовое), Спартак, Ясиноватая, Крутая Балка, Ленинское, Саханка, Октябрь, Коминтерново.
В результате обстрела со стороны ВФУ н. п. Коминтерново повреждения получили жилые дома по адресам:
— ул. Кирова, 1 (повреждение остекления);
— ул. Кирова, 3 (повреждение стены, кровли дома);
— ул. Ахматовой, 23 (повреждение остекления).
Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.
Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 270 единиц.
Напомним, количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.
В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 119 единиц.
Напомним, начиная с 01:01 (мск) 29 декабря 2018 года, согласно достигнутой минской Контактной группой договоренности, вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками.
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Обстрел Старомихайловки: ложь киевской пропаганды (ВИДЕО)
2 февраля под массированный удар со стороны ВСУ попал посёлок Старомихайловка на окраине Донецка.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
Около десяти домов получили повреждения в результате открытия огня со стороны ВСУ из вооружения БМП-2. Однако киевская сторона в очередной раз пытается переложить ответственность за военное преступление и заявила в СЦКК, что обстрел не мог быть произведён украинскими силовиками. Тем не менее, на месте обстрела сомнений не остаётся: огонь вёлся именно со стороны ВСУ.
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Медведчук рассказал о планах Донбасса по обмену пленных
Представитель Киева в гуманитарной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Виктор Медведчук в субботу заявил, что на территории Донбасса в плену находится 55 украинцев, Донецкая и Луганская народные республики хотят обменять их на 158 человек.
«На сегодняшний день, по моим данным, там (на территории Республик Донбасса — ред.) находится тех, кто установлен, 55 человек. А тех, кто установлен и (которых, — ред) хотят получить Донецк и Луганск, таких 158 человек», — сказал Медведчук в эфире одного из украинских телеканалов.
Ранее Медведчук заявил, что обмен пленными мог бы состояться в течение двух-трех дней при наличии политической воли в Киеве.
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Снайпер уничтожил предателя с Донбасса (ФОТО)
8 февраля в районе Авдеевки снайпером был уничтожен 30-летний солдат 93-й бригады ВСУ Игорь Наконечный (позывной «Замок»).
Об этом сообщила пресс-служба 93-й ОМБр ВСУ «Холодный яр».
Наконечный родился в 1988 году в Харьковской области, окончил школу и получил специальность токаря.
«„Замок“, не раздумывая, пошел защищать украинскую землю. На момент начала российско-украинской войны Игорь вместе с женой жили в городе Волноваха Донецкой области», — сообщается на странице бригады.
«Вражеская пуля оборвала жизнь Игоря в районе Авдеевской промзоны», — говорится в сообщении.
В 2015 году он был удостоен «Знака почета» от Министерства обороны Украины. У предателя остались супруга и две дочери.
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Народная милиция ЛНР совершенствует уровень боевого мастерства
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