Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 февраля 2019
- 12:18 Израильское окно возможностей.
- 03:51 Разгром колонны в Наджране.
- 00:50 Бунт в Сирии: племена поднимаются против оккупантов и жгут флаги США у военных баз (ВИДЕО).
Израильское окно возможностей
Еще одно не очевидное последствие дела Хашогги. На этот раз для отношений Израиля и Саудовской Аравии.
Секретный отчет Министерства иностранных дел Израиля, распространенный в середине декабря среди высокопоставленных чиновников израильского правительства по вопросам национальной безопасности и внешней политики, определил, что Саудовская Аравия не поддержит ближневосточный мирный план администрации Трампа и не нормализует отношения с Израилем, если израильское правительство не сделает существенной уступки палестинцам, сообщили чиновники, которые читали этот доклад.
Почему это важно: отчет противоречит публичной линии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который также является министром иностранных дел Израиля. За прошедший год Нетаньяху несколько раз заявлял, что Израиль может нормализовать отношения со странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, несмотря на палестинский вопрос.
Детали: Отчет был написан аналитиками из Центра политических исследований Министерства иностранных дел и был засекречен , потому что он касается очень деликатного вопроса саудовско-израильских отношений. Доклад был разослан небольшой группе послов и должностных лиц национальной безопасности в правительстве Израиля.
Чиновник Министерства иностранных дел, который читал отчет, сказал мне, что король Саудовской Аравии Салман забрал израильско-палестинское досье у своего сына, наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
Он подчеркивает, что Салман свернул политику Саудовской Аравии в этом вопросе с традиционного согласования нормализации отношений королевства с Израилем посредством Арабской мирной инициативы, в которой говорится, что нормализация отношений с Израилем произойдет только после образования палестинского государства.
Как заявил: чиновник Министерства иностранных дел: «В прошлом году было ощущение, что у нас была возможность достичь прорыва с Саудовской Аравией – но, даже если такое окно возможностей и было, это окно пока закрыто. "
Бывшие официальные лица США, которые были проинформированы о встрече госсекретаря Майка Помпео и Салмана в Эр-Рияде 14 января, рассказали мне, что послания саудовского короля только укрепили выводы доклада.
Они сказали, что Салман подчеркнул Помпео, что Саудовская Аравия не поддержит мирный план администрации Трампа, если он не будет отвечать требованиям палестинцев – главным образом, в отношении столицы в Восточном Иерусалиме.
https://www.axios.com/israel-saudi-arabia-relations-trump-peace-plan-a1a906b6-0c01-4f9b-b833-74f850181297.html – цинк
Это лишний раз подчеркивает важность фигуры МБС для США и Израиля, так как у них есть долгосрочный расчет связанный с "новым королем", который должен возглавить Саудовскую Аравию после Салмана и добиться желаемых для Израиля и США действий, в том числе и уступок на палестинском направлении.
Дело Хашоггги создало огромную угрозу этой стратегической линии, так как "главная ставка" учудила черт знает что, подставив не только себя, но и королевскую семью, а также внешних игроков, ставивших на МБС.
В итоге. под угрозой оказались не только войны в Сирии и Йемене, которые сейчас сворачиваются, но и более долгосрочные интересы связанные с будущим Саудовской Аравии во главе с МБС, так как опция на смену наследника никуда не исчезла, особенно если Эрдоган реализует свои угрозы и продолжит "независимое расследование", которое выведет на МБС. В числе прочего, этого может похоронить и израильские надежды на нормализацию отношений с монархиями Персидского залива, которые могут продолжать придерживаться более консервативной линии в палестинском вопросе, чтобы не уступать инициативу Турции или Ирану. Заявления о том,что есть более ответственные "наследники" напоминают о том, что внутренняя оппозиция МБС никуда не исчезла, что делает ситуацию еще более неустойчивой.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Разгром колонны в Наджране
Нападение на колонну саудитов и хадистов в Наджране.
Уничтоженные и брошенные машины, покойники и трофеи прилагаются.
Плюс еще немного Йеменеской язвы с примерно тем же содержанием.
В горных районах Йемена боевые действия несмотря на перемирие под Ходейдой вполне себе продолжаются.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Бунт в Сирии: племена поднимаются против оккупантов и жгут флаги США у военных баз (ВИДЕО)
Как сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон, в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор зафиксированы акции протеста против блокирования подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами» доставки гуманитарной помощи.
В ходе митингов в находящихся на временной оккупированной американцами территории в населённых пунктах Абу-Хаммад, Хавиджет-Шиан, Сахальбия и Сафсафа местные жители потребовали вывести с территории Сирии войска возглавляемой США коалиции и обратились к международному сообществу, сирийским властям и российским военным с просьбой помочь прекратить блокирование гуманитарных грузов, выделенных международными организациями.
Напомним, что примерно в 1 км от н.п. Сахальбия расположен опорный пункт «Хургале» (временная база) американской армии.
Рассказывает Ахмад Абу Хамад, шейх племени Абу Хамад:
«Сегодня здесь собралось племя Абу Хамад — шейхи, мужчины, женщины и дети — для того, чтобы осудить американскую и французскую агрессию на территорию Сирийской Арабской Республики. Мы придерживаемся целостности Сирийской Арабской Республики и благодарим российских друзей за очистку всей территории Сирии от терроризма и просим их оказать скорейшее содействие для возвращения всей страны под контроль сирийского правительства».
Другой представитель руководства племени Абу Хамад заявил:
«Требуем вывода американской коалиции, французских войск и турецких — мы не приемлем их присутствия ни в каком виде. Просим подразделения Сирийской Арабской Армии и их союзников освободить всю территорию страны. Мы все подчиняемся доктору Башару Асаду — единый народ, единая страна. Мы не позволим никому посягать на суверенитет нашей страны».
Читайте также: Огненный ад: «Русвесна» побывала на месте ночных авиаударов по Сирии (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su