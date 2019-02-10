Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 февраля 2019

Как сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон, в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор зафиксированы акции протеста против блокирования подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами» доставки гуманитарной помощи.

В ходе митингов в находящихся на временной оккупированной американцами территории в населённых пунктах Абу-Хаммад, Хавиджет-Шиан, Сахальбия и Сафсафа местные жители потребовали вывести с территории Сирии войска возглавляемой США коалиции и обратились к международному сообществу, сирийским властям и российским военным с просьбой помочь прекратить блокирование гуманитарных грузов, выделенных международными организациями.

Напомним, что примерно в 1 км от н.п. Сахальбия расположен опорный пункт «Хургале» (временная база) американской армии.

Рассказывает Ахмад Абу Хамад, шейх племени Абу Хамад:

«Сегодня здесь собралось племя Абу Хамад — шейхи, мужчины, женщины и дети — для того, чтобы осудить американскую и французскую агрессию на территорию Сирийской Арабской Республики. Мы придерживаемся целостности Сирийской Арабской Республики и благодарим российских друзей за очистку всей территории Сирии от терроризма и просим их оказать скорейшее содействие для возвращения всей страны под контроль сирийского правительства».

Другой представитель руководства племени Абу Хамад заявил:

«Требуем вывода американской коалиции, французских войск и турецких — мы не приемлем их присутствия ни в каком виде. Просим подразделения Сирийской Арабской Армии и их союзников освободить всю территорию страны. Мы все подчиняемся доктору Башару Асаду — единый народ, единая страна. Мы не позволим никому посягать на суверенитет нашей страны».

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