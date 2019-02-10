С.В. Жарникова о Севере Русском, горе Меру, Кайласе и прародине Ариев

Светлана Васильевна Жарникова была, безусловно, потрясающим исследователем. Всю жизнь идти против доминирующих теорий официального научного сообщества – надо иметь особенное мужество.А то, о чём рассказывает Светлана Васильевна в этом видео, – это обязано быть во всех соответствующих учебниках, начиная со средней школы. Если не раньше…

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4318968.html