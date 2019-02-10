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С.В. Жарникова о Севере Русском, горе Меру, Кайласе и прародине Ариев

09:58. 10 февраля 2019 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:
Светлана Васильевна Жарникова была, безусловно, потрясающим исследователем. Всю жизнь идти против доминирующих теорий официального научного сообщества – надо иметь особенное мужество.

А то, о чём рассказывает Светлана Васильевна в этом видео, – это обязано быть во всех соответствующих учебниках, начиная со средней школы. Если не раньше…


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4318968.html

Метки: Арии, археология, жарникова, индия, наука, Родина, русский, санскрит, Север, сибирь, этимология, язык
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