С.В. Жарникова о Севере Русском, горе Меру, Кайласе и прародине Ариев
09:58. 10 февраля 2019 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Светлана Васильевна Жарникова была, безусловно, потрясающим исследователем. Всю жизнь идти против доминирующих теорий официального научного сообщества – надо иметь особенное мужество.
А то, о чём рассказывает Светлана Васильевна в этом видео, – это обязано быть во всех соответствующих учебниках, начиная со средней школы. Если не раньше…
А то, о чём рассказывает Светлана Васильевна в этом видео, – это обязано быть во всех соответствующих учебниках, начиная со средней школы. Если не раньше…