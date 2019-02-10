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Россия дала первый бой мегакорпорациям. И вот результат

22:04. 10 февраля 2019 Просмотров - 216 Один комментарий Опубликовал:

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Самые главные сражения за суверенитет государства и его место под солнцем обычно скрыты от глаз широкой общественности. Однако именно они определяют наше будущее. В этом выпуске расскажем, как Россия начала принуждать к подчинению законам такие мощные корпорации, которые раньше казались непобедимыми. Об этом и не только – после сводки новостей.

Текст выпуска и все ссылки: http://www.время-вперед.рус/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y_3z543l4u8

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