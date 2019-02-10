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Психогенетика. Наследственные программы. Вадим Агафонов. Часть 2

20:23. 10 февраля 2019 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

Психогенетика что это.

Автор-сказитель – Вадим Агафонов

В эфире Вадим Агафонов рассказал об уникальном практикуемом методе психогенетики, в котором:

- используются способы обнаружения наследственных причин, мешающих человеку достигать желаемого,
- происходит обнаружение негативных неосознаваемых моделей поведения, ограничивающих получение желаемых результатов,
- практикуются методы замещения бессознательных негативных моделей поведения на положительные по желаемым целям,
- раскрываются неосознаваемые родовые сюжетные линии – основная тема рода,
- снимаются бессознательные напряжения, ограничивающие развитие и продвижение к успеху.

Как поможет вам знание об этом? Вы сможете:

- улучшить личностное развитие,
- повысить свой социальный уровень и степень общения,
- поднять на более высокий уровень ваше материальное благосостояние,
- ощутить себя счастливым и признанным, познать радость жизни,
- получить уверенность в себе и своей значимости.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wnTADY_0JBg

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