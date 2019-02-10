Психогенетика. Наследственные программы. Вадим Агафонов. Часть 2

Психогенетика что это.



Автор-сказитель – Вадим Агафонов



В эфире Вадим Агафонов рассказал об уникальном практикуемом методе психогенетики, в котором:



- используются способы обнаружения наследственных причин, мешающих человеку достигать желаемого,

- происходит обнаружение негативных неосознаваемых моделей поведения, ограничивающих получение желаемых результатов,

- практикуются методы замещения бессознательных негативных моделей поведения на положительные по желаемым целям,

- раскрываются неосознаваемые родовые сюжетные линии – основная тема рода,

- снимаются бессознательные напряжения, ограничивающие развитие и продвижение к успеху.



Как поможет вам знание об этом? Вы сможете:



- улучшить личностное развитие,

- повысить свой социальный уровень и степень общения,

- поднять на более высокий уровень ваше материальное благосостояние,

- ощутить себя счастливым и признанным, познать радость жизни,

- получить уверенность в себе и своей значимости.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wnTADY_0JBg