Психогенетика. Наследственные программы. Вадим Агафонов. Часть 1
Психогенетика что это.
Автор-сказитель – Вадим Агафонов
Часть 2 – https://youtu.be/wnTADY_0JBg
В эфире Вадим Агафонов рассказал об уникальном практикуемом методе психогенетики, в котором:
- используются способы обнаружения наследственных причин, мешающих человеку достигать желаемого,
- происходит обнаружение негативных неосознаваемых моделей поведения, ограничивающих получение желаемых результатов,
- практикуются методы замещения бессознательных негативных моделей поведения на положительные по желаемым целям,
- раскрываются неосознаваемые родовые сюжетные линии – основная тема рода,
- снимаются бессознательные напряжения, ограничивающие развитие и продвижение к успеху.
Как поможет вам знание об этом? Вы сможете:
- улучшить личностное развитие,
- повысить свой социальный уровень и степень общения,
- поднять на более высокий уровень ваше материальное благосостояние,
- ощутить себя счастливым и признанным, познать радость жизни,
- получить уверенность в себе и своей значимости.
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Быть ДОБРУ!