Нежданчик. Русал и En+ зарегистрируются в Калининграде

- Обновленный совет директоров En+ на заседании в пятницу подтвердил решение о перерегистрации En+ и "Русала" с острова Джерси на территории России. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к совету директоров. "Совет директоров подтвердил, что En+ и "Русал" будут перерегистрированы в Калининграде", - сказал он.

Хм. Интересно. А что это за остров такой, Джерси:

- Остров Джерси – международный центр финансовой оффшорной индустрии. Остров Джерси – самоуправляемое государство. Полномочия по внешним делам переданы Великобритании, по внутренним делам, включая налогообложение и судебную практику, остается в компетенции Джерси. Состоятельные люди, полагаясь на социальную/политическую стабильность и на приобретенную репутацию удобной юрисдикции, используют остров Джерси в целях защиты своих активов от конфискационного подоходного налога, налога на имущество и налога на наследство.

- Нерезидентные компании (то есть организации, созданные вне острова, руководство которыми осуществляется из-за рубежа), естественно, не подлежат налогообложению на Джерси, если только не ведут деловые операции на территории острова при помощи постоянного представительства или филиала. На острове Джерси не действует валютный контроль или какие-либо иные финансовые ограничения. Прибыль, полученную зарегистрированной на острове дочерней компанией, можно без всяких помех переводить на имя головной организации. Ограничений в отношении нераспределенной прибыли также не существует.

Получается, что у нас Русал и En+ из оффшора перерегистрируются в Калининграде. Ну ок )))

p\s:Англосаксы решили осуществить своеобразный «рейдерский захват» собственности Олега Дерипаски. Украинский пропагандистский дурачок «ибигдан» уже радостно объявил перемогу, потому что «американцы отжали у москалей алюминиевые заводы» (российские всепропальщики заявили примерно то же самое, но под заунывное «нувотивсё»).

Можно подумать, в случае чего что-то сможет помешать России их национализировать. Физически эти заводы находятся по-прежнему в России, а значит – в российской юрисдикции (где бы они не «листились»).



Но на сегодня в таких радикальных мерах нет нужды, потому что с американским рейдерством, как модно говорить, «не всё однозначно».



Да, англосаксы хотят, чтобы в правлении половину мест заняли их менеджеры. Но вот это как раз само по себе ничего не значит. А вот сопутствующие обстоятельства…

Во-первых, российскому государственному банку «ВТБ» без-воз-мезд-но (то есть даром) уходят 24% «Русала».



Во-вторых, другой пакет акций получает швейцарская корпорация «Гленкор".

«Glencore» была создана КГБ СССР для обхода американских санкций. Она торговала советским зерном и иранской нефтью, закупала подсанкционную технику для нужд народного хозяйства СССР и ещё целый список других, не менее полезных для нас (и неполезных для американской политики) действий.



Американцы это прекрасно знают, и нескольких прежних топ-менеджеров корпорации «Гленкор» много лет безуспешно пытались арестовать и судить. Правда, в швейцарской юрисдикции сделать это весьма проблематично.



«Гленкор»! Если кто-то спросит «где золото партии?», то скажу – это таки оно.



И не случайно в самый жёсткий момент кризиса именно «Гленкор» выступила инвестором ряда российских стратегических компаний (и в тех случаях безграмотные караульщики тоже кудахтали «Путин распродаёт недра, ко-ко-ко»). Просто вернули часть денег на Родину.



Может быть американцы ещё что-то переиграют. А пока, они в очередной раз выстрелили себе в ногу.

Потому что

а) помогли России (не себе!) частично национализировать активы Дерипаски;

б) наглядно продемонстрировали всем, что будет с теми, кто не вернёт активы на Родину (да-да-да, это именно то самое знаменитое путинское «замучаетесь пыль глотать» из 2014 года).

Что ещё можно сказать? Спасибо, Донни!

Источник: https://cont.ws/@Zergulio/1225315