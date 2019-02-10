Гонки на выбывание. Константин Семин. Агитпроп 10.02.2019

Как и ожидалось, выход США из договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности дал старт новой гонке вооружений. Это такое соревнование, в котором нельзя не участвовать и в котором уже точно не может победить дружба.



Очевидно, что перечень участников гонки не ограничивается США, Китаем и Россией, а само соперничество не исчерпывается одним-единственным договором. Вооружайся кто может — такой теперь девиз.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y0Z6Xf77ebg