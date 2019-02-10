1970-е. Дин Конгер путешествует по стране. Часть 2





1974. Барнаул. Рынок





1974. Барнаул. Редактор проверяет новый выпуск барнаульской «Алтайской правды».



1976. Заграждения из подсолнечника не дают снегу улететь с полей пшеницы, возле Барнаула



1974. Нефтяник идет на фоне газового факела. Тюменская область



1974. Рыбаки за работой на месте слияния рек Оби и Иртыша



1974. Сварщик работает на строительстве трубопровода, используемого для транспортировки нефти в европейскую часть России.



1974. Ханты-Мансийск. Аэросани для перевозки пассажиров по замерзшему Иртышу



1974. Ханты-Мансийск. Аэросани для перевозки пассажиров по замерзшему Иртышу



1974. Ханты-Мансийск. Гостиничная кухня. Блюдо из копченой и запеченной рыбы и помидоров, с икрой и стаканом водки



1974. Ханты-Мансийск. Гостиничная кухня. Блюдо из копченой и запеченной рыбы и помидоров, с икрой и стаканом водки



1974. Ханты-Мансийск. Группа рабочих строит дом из деревянных бревен в очень холодный день с температурой минус 40 градусов



1975. Ханты-Мансийск. Деревенские дети, некоторые с коньками, а некоторые без, играют в хоккей на замерзшем участке реки



1976. Девушка из кочевого племени греется в музее Ханты-Мансийска



1976. Хороший улов рыбы из реки Иртыш у местных рыбаков, возле Ханты-Мансийска



1976. Пассажирское судно плывёт по Иртышу в сторону Ханты-Мансийска



1976. Повариха на рыболовной барже готовит уху, недалеко от Ханты-Мансийска



1976. Рабочий варит трубу трубопровода для транспортировки нефти с Самотлорского месторождения



1976. Рабочий во время перерыва на строительстве многоквартирного дома, возле Ханты-Мансийска



1976. Ханты-Мансийск. Школьники играют в снегу, когда погода слишком холодная для того, чтобы ходить в школу



1975. Кинотеатр в Тольятти



1975. Автомобили «Жигули» и «Лада», сконструированные на основе на Fiat 124, проходят сборку на заводе в Тольятти



1975. Автомобили «Жигули» и «Лада», сконструированные на основе на Fiat 124, проходят сборку на заводе в Тольятти



1975. Автомобили «Жигули» и «Лада», сконструированные на основе на Fiat 124, проходят сборку на заводе в Тольятти



1975. Автомобили «Жигули» и «Лада», сконструированные на основе на Fiat 124, проходят сборку на заводе в Тольятти



1974. Алма-Ата. Дворец культуры имени Ленина



1974. Две сборщицы хлопка, Таджикистан



1974. Самолет Ту-164



1974. Древняя Хива служит местом для съемок фильма «Черный караван»



1975. Образцы продукции села Палех



1975. Дети в детском саду



Источник: https://humus.livejournal.com/6457286.html