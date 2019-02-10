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1970-е. Дин Конгер путешествует по стране. Часть 2

10:02. 10 февраля 2019 Просмотров - 187 Нет комментариев Опубликовал:



1974. Барнаул. Рынок


1974. Барнаул. Редактор проверяет новый выпуск барнаульской «Алтайской правды».

1976. Заграждения из подсолнечника не дают снегу улететь с полей пшеницы, возле Барнаула

1974. Нефтяник идет на фоне газового факела. Тюменская область

1974. Рыбаки за работой на месте слияния рек Оби и Иртыша

1974. Сварщик работает на строительстве трубопровода, используемого для транспортировки нефти в европейскую часть России.

1974. Ханты-Мансийск. Аэросани для перевозки пассажиров по замерзшему Иртышу

1974. Ханты-Мансийск. Аэросани для перевозки пассажиров по замерзшему Иртышу

1974. Ханты-Мансийск. Гостиничная кухня. Блюдо из копченой и запеченной рыбы и помидоров, с икрой и стаканом водки

1974. Ханты-Мансийск. Гостиничная кухня. Блюдо из копченой и запеченной рыбы и помидоров, с икрой и стаканом водки

1974. Ханты-Мансийск. Группа рабочих строит дом из деревянных бревен в очень холодный день с температурой минус 40 градусов

1975. Ханты-Мансийск. Деревенские дети, некоторые с коньками, а некоторые без, играют в хоккей на замерзшем участке реки

1976. Девушка из кочевого племени греется в музее Ханты-Мансийска

1976. Хороший улов рыбы из реки Иртыш у местных рыбаков, возле Ханты-Мансийска

1976. Пассажирское судно плывёт по Иртышу в сторону Ханты-Мансийска

1976. Повариха на рыболовной барже готовит уху, недалеко от Ханты-Мансийска

1976. Рабочий варит трубу трубопровода для транспортировки нефти с Самотлорского месторождения

1976. Рабочий во время перерыва на строительстве многоквартирного дома, возле Ханты-Мансийска

1976. Ханты-Мансийск. Школьники играют в снегу, когда погода слишком холодная для того, чтобы ходить в школу

1975. Кинотеатр в Тольятти

1975. Автомобили «Жигули» и «Лада», сконструированные на основе на Fiat 124, проходят сборку на заводе в Тольятти

1975. Автомобили «Жигули» и «Лада», сконструированные на основе на Fiat 124, проходят сборку на заводе в Тольятти

1975. Автомобили «Жигули» и «Лада», сконструированные на основе на Fiat 124, проходят сборку на заводе в Тольятти

1975. Автомобили «Жигули» и «Лада», сконструированные на основе на Fiat 124, проходят сборку на заводе в Тольятти

1974. Алма-Ата. Дворец культуры имени Ленина

1974. Две сборщицы хлопка, Таджикистан

1974. Самолет Ту-164

1974. Древняя Хива служит местом для съемок фильма «Черный караван»

1975. Образцы продукции села Палех

1975. Дети в детском саду

Источник: https://humus.livejournal.com/6457286.html

Метки: Барнаул, история, промышленность, Россия, тольятти, фото, ханты-мансийск
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