1970-е. Дин Конгер путешествует по стране. Часть 2
1974. Барнаул. Рынок
1974. Барнаул. Редактор проверяет новый выпуск барнаульской «Алтайской правды».
1976. Заграждения из подсолнечника не дают снегу улететь с полей пшеницы, возле Барнаула
1974. Нефтяник идет на фоне газового факела. Тюменская область
1974. Рыбаки за работой на месте слияния рек Оби и Иртыша
1974. Сварщик работает на строительстве трубопровода, используемого для транспортировки нефти в европейскую часть России.
1974. Ханты-Мансийск. Аэросани для перевозки пассажиров по замерзшему Иртышу
1974. Ханты-Мансийск. Аэросани для перевозки пассажиров по замерзшему Иртышу
1974. Ханты-Мансийск. Гостиничная кухня. Блюдо из копченой и запеченной рыбы и помидоров, с икрой и стаканом водки
1974. Ханты-Мансийск. Гостиничная кухня. Блюдо из копченой и запеченной рыбы и помидоров, с икрой и стаканом водки
1974. Ханты-Мансийск. Группа рабочих строит дом из деревянных бревен в очень холодный день с температурой минус 40 градусов
1975. Ханты-Мансийск. Деревенские дети, некоторые с коньками, а некоторые без, играют в хоккей на замерзшем участке реки
1976. Девушка из кочевого племени греется в музее Ханты-Мансийска
1976. Хороший улов рыбы из реки Иртыш у местных рыбаков, возле Ханты-Мансийска
1976. Пассажирское судно плывёт по Иртышу в сторону Ханты-Мансийска
1976. Повариха на рыболовной барже готовит уху, недалеко от Ханты-Мансийска
1976. Рабочий варит трубу трубопровода для транспортировки нефти с Самотлорского месторождения
1976. Рабочий во время перерыва на строительстве многоквартирного дома, возле Ханты-Мансийска
1976. Ханты-Мансийск. Школьники играют в снегу, когда погода слишком холодная для того, чтобы ходить в школу
1975. Кинотеатр в Тольятти
1975. Автомобили «Жигули» и «Лада», сконструированные на основе на Fiat 124, проходят сборку на заводе в Тольятти
1975. Автомобили «Жигули» и «Лада», сконструированные на основе на Fiat 124, проходят сборку на заводе в Тольятти
1975. Автомобили «Жигули» и «Лада», сконструированные на основе на Fiat 124, проходят сборку на заводе в Тольятти
1975. Автомобили «Жигули» и «Лада», сконструированные на основе на Fiat 124, проходят сборку на заводе в Тольятти
1974. Алма-Ата. Дворец культуры имени Ленина
1974. Две сборщицы хлопка, Таджикистан
1974. Самолет Ту-164
1974. Древняя Хива служит местом для съемок фильма «Черный караван»
1975. Образцы продукции села Палех
1975. Дети в детском саду