1920-е. Из архива Джона Грауденца
22:06. 10 февраля 2019 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Джон Грауденц (12 ноября 1884, Данциг, Германия — 22 декабря 1942 года, Берлин, Германия) — журналист, антифашист, участник движения Сопротивления во время Второй мировой войны.
В 1921 году стал одним из основателей Коммунистической рабочей партии Германии. В 1922 году поступил на работу в московское бюро United Press, где был корреспондентом до 1924 года. Первым сообщил в США о смерти Владимира Ульянова-Ленина. В 1924 году организовал поездку на пароходе по Волге, во время которого он и другие журналисты, аккредитованные в СССР, стали свидетелями последствий голода и нищеты в Поволжье. Из-за этой акции правительство Советского Союза выдворило его из страны.
12 сентября 1942 года был арестован гестапо. Жена и две дочери, Карин и Сильва тоже были арестованы, но вскоре их отпустили. 12 ноября, в день его рождения, семье разрешили свидание с заключенным в главном офисе гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе. Однако, планы нацистов на откровенные беседы супругов не оправдались. 19 декабря того же года Имперский военный суд признал Джона Грауденца виновным и приговорил к смертной казни. Он был повешен 22 декабря 1942 года в тюрьме Плёцензее в Берлине. Вскоре после казни мужа, вторая палата Имперского военного трибунала 12 февраля 1943 года признала Тони Грауденц виновной «в недонесении» и приговорила к трём годам тюремного заключения.
1923. Встреча московским пролетариатом освобожденных советским правительством из польских тюрем 23 коммунистов во главе с тов. Домбалем
1923. Парад на Красной площади
1924. У гостиницы «Метрополь»
1924. Улица Петровка
1924. Выступление на книжном вечере
1924. Гастроном № 1 в Москве
1924. Гостиница «Метрополь». 2-й Дом советов
1924. Заготовка льда на Москве-реке
1924. Катание на верблюдах в Московском зоопарке
1924. Красные ворота в Москве
1924. Кутафья башня и Троицкие ворота
1924. Милиционер на Кузнецком мосту
1924. Московская мода
1924. Пожарный на каланче
1924. Скачки на осковском ипподроме зимой
1924. Страстной монастырь
1924. У Третьяковских ворот
1924. Улица Кузнецкий мост
1924. Урок танцев для детей рабочих на фабрике в Москве
1926. Похороны Красина
1927. Танцовщица Татьяна Барбакова (урожд. Циля Айзиковна Эйдельберг, 1899—1944)
1927. Биржа труда
1927. Григорий Сокольников
1927. Люди на улицах Москвы в день 10-летия Советской Республики;
1927. Части Красной армии на Красной площади
1929. Марфа Лапкина в фильме «Старое и Новое» Сергея Эйзенштейна