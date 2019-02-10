1920-е. Из архива Джона Грауденца

Джон Грауденц (12 ноября 1884, Данциг, Германия — 22 декабря 1942 года, Берлин, Германия) — журналист, антифашист, участник движения Сопротивления во время Второй мировой войны.В 1921 году стал одним из основателей Коммунистической рабочей партии Германии. В 1922 году поступил на работу в московское бюро United Press, где был корреспондентом до 1924 года. Первым сообщил в США о смерти Владимира Ульянова-Ленина. В 1924 году организовал поездку на пароходе по Волге, во время которого он и другие журналисты, аккредитованные в СССР, стали свидетелями последствий голода и нищеты в Поволжье. Из-за этой акции правительство Советского Союза выдворило его из страны.12 сентября 1942 года был арестован гестапо. Жена и две дочери, Карин и Сильва тоже были арестованы, но вскоре их отпустили. 12 ноября, в день его рождения, семье разрешили свидание с заключенным в главном офисе гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе. Однако, планы нацистов на откровенные беседы супругов не оправдались. 19 декабря того же года Имперский военный суд признал Джона Грауденца виновным и приговорил к смертной казни. Он был повешен 22 декабря 1942 года в тюрьме Плёцензее в Берлине. Вскоре после казни мужа, вторая палата Имперского военного трибунала 12 февраля 1943 года признала Тони Грауденц виновной «в недонесении» и приговорила к трём годам тюремного заключения.1923. Встреча московским пролетариатом освобожденных советским правительством из польских тюрем 23 коммунистов во главе с тов. Домбалем1923. Парад на Красной площади1924. У гостиницы «Метрополь»1924. Улица Петровка1924. Выступление на книжном вечере1924. Гастроном № 1 в Москве1924. Гостиница «Метрополь». 2-й Дом советов1924. Заготовка льда на Москве-реке1924. Катание на верблюдах в Московском зоопарке1924. Красные ворота в Москве1924. Кутафья башня и Троицкие ворота1924. Милиционер на Кузнецком мосту1924. Московская мода1924. Пожарный на каланче1924. Скачки на осковском ипподроме зимой1924. Страстной монастырь1924. У Третьяковских ворот1924. Улица Кузнецкий мост1924. Урок танцев для детей рабочих на фабрике в Москве1926. Похороны Красина1927. Танцовщица Татьяна Барбакова (урожд. Циля Айзиковна Эйдельберг, 1899—1944)1927. Биржа труда1927. Григорий Сокольников1927. Люди на улицах Москвы в день 10-летия Советской Республики;1927. Части Красной армии на Красной площади1929. Марфа Лапкина в фильме «Старое и Новое» Сергея Эйзенштейна

Источник: https://humus.livejournal.com/6457608.html