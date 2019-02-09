Жизнь в России хотят сделать невыносимой

Политолог и экономист Михаил Делягин объяснил, зачем либералы во властных структурах хотят сделать жизнь в России невыносимой. По его словам, судя по действиям ряда чиновников, они жаждут стать "порошенками", которые пришли к власти путем госпереворота.

Источник: https://tsargrad.tv/news/zhazhdut-stat-poroshenkami-deljagin-objasnil-zachem-zhizn-v-rossii-hotjat-sdelat-nevynosimoj_183426