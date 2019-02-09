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Жизнь в России хотят сделать невыносимой

12:06. 9 февраля 2019 Просмотров - 61 Один комментарий Опубликовал:

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Политолог и экономист Михаил Делягин объяснил, зачем либералы во властных структурах хотят сделать жизнь в России невыносимой. По его словам, судя по действиям ряда чиновников, они жаждут стать "порошенками", которые пришли к власти путем госпереворота.

Источник: https://tsargrad.tv/news/zhazhdut-stat-poroshenkami-deljagin-objasnil-zachem-zhizn-v-rossii-hotjat-sdelat-nevynosimoj_183426

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