Главная » История, Мировоззрение

Ветхий завет сформирован всего 200 лет назад в Одессе.

19:15. 9 февраля 2019 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал:

363eb0b6ec0786e4bb8255b57b37e9a4

Ленинградский кодекс - это наиболее древний список полностью сохранившегося текста Ветхого Завета на древнееврейском языке. И хотя существуют и значительно более древние рукописи, содержащие библейские книги или их фрагменты, ни одна из них не содержит Ветхий Завет полностью.
Якобы, Рукопись была написана около 1010 года по Р.Х., вероятно, в Каире.

Но обнаружена меньше всего 200 лет назад в Крыму или Одессе:

Документированная история рукописи начинается с XIX века, после составления коллекции А. Фирковича. Первое его описание сделал Мозес Пинер в 1845 году.

И теперь перевод на русский абзаца из английской статьи об этом коллекционере:

Фиркович стал рассматривался как фальсификатор, действующий в поддержку караимских дел. [9] Он хотел устранить любую связь между раввинским иудаизмом и караимами, заявив, что караимы являются потомками десяти потерянных колен [10]. Фиркович успешно обратился к российскому правительству с просьбой освободить караимов от антиеврейских законов на том основании, что караимы иммигрировали в Европу до распятия Иисуса и поэтому не могли нести ответственность за его смерть. [11]
...
Один только Чволсон защищал его, но он также был вынужден признать, что в некоторых случаях Фиркович прибегал к подделке. В своем Corpus Inscriptionum Hebraicarum (Санкт-Петербург, 1882; русское издание, иб. 1884) Хволсон пытается доказать, что коллекция Фирковича, особенно эпитафий из надгробий, содержит много подлинного.

(из комментария userinfo_v8.svg?v=17080?v=298is3)

Это многое объясняет...
А вы говорите, Слово о полку Игореве, караимско-радзивилловский фальсификат...

Источник: https://tar-s.livejournal.com/1140634.html

Метки: знания, история
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Глава 8. УРОВЕНЬ ПЛАНЕТАРНОЙ СЕКРЕТНОСТИ, ИЛИ «ОПЕРАЦИЯ РАСКРЫТИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... и восстановления» всего того, что было на Земле двадцать тысяч лет назад. Но... Книг всех времён и народов – Ветхий Завет или Танах» в несколько сокращённом...; 5 Мозг атмосферы – Информационные блоки, сформированные в бесконечные цепочки для обеспечения...
Было ли татаро-монгольское иго на Руси? (Часть 1)
...13 мая 1221 года, 795 лет назад, в городе Переславль-Залесский,... всё, что не соответствовало сформированной доктрине.«Мировые вероучения: описание ...посвящённым меньшинством всего прочего мира, древнеегипетские знахари выбрали последнюю. Ветхий завет — это...
Глава 9. ИНОЕ ОСОЗНАНИЕ. Часть 3 – Физика реалий. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... выполнения более 356 лет тому назад, начала РАСПОЛЗАТЬСЯ задолго...определяет и программу, АВТОМАТИЧЕСКИ сформированную в ИППП – удаление ... Напомню, что согласно Ветхому Завету, для того чтобы у... нужно было, прежде всего, подвергнуть её адекватному ...
Глава 13. СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ НЕПОЗНАННОГО.
...Вода, которая была 100 лет назад, и вода, которая...» участие в проистечении всего развития ВМЕНЁННОЙ интервентской Цивилизации...ВОЗМОЖНО только при ОБЯЗАТЕЛЬНО сформированных для этого условиях ...отношения к первой книге «Ветхого Завета». 5 Плазмоид – плазменный...
Библеизм, марксизм, туннельные сценарии и лабиринты
...за развалом СССР (это всего лишь эпизод1 в вялотекущем ...поведано Муххамаду почти 1400 лет тому назад, но мы ещё...может оказаться, что ранее сформированные стереотипы библейской концепции типа «..., т.е. древнееврейский язык, Ветхий Завет, Талмуд, Маймонид и др.,...
Александр Македонский — „фигура” на доске „западного” проекта глобализации?
...он черпает со всего пространства многорегионального блока.... Александру пришлось повернуть назад. В 324 году...протяжении 3-х лет они проходили ...мировоззрения и миропонимания, сформированных так, что его... был сделан перевод Ветхого Завета на древнегреческий язык,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>