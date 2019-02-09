Ветхий завет сформирован всего 200 лет назад в Одессе.

Ленинградский кодекс - это наиболее древний список полностью сохранившегося текста Ветхого Завета на древнееврейском языке. И хотя существуют и значительно более древние рукописи, содержащие библейские книги или их фрагменты, ни одна из них не содержит Ветхий Завет полностью.

Якобы, Рукопись была написана около 1010 года по Р.Х., вероятно, в Каире.

Но обнаружена меньше всего 200 лет назад в Крыму или Одессе:

Документированная история рукописи начинается с XIX века, после составления коллекции А. Фирковича. Первое его описание сделал Мозес Пинер в 1845 году.

И теперь перевод на русский абзаца из английской статьи об этом коллекционере:

Фиркович стал рассматривался как фальсификатор, действующий в поддержку караимских дел. [9] Он хотел устранить любую связь между раввинским иудаизмом и караимами, заявив, что караимы являются потомками десяти потерянных колен [10]. Фиркович успешно обратился к российскому правительству с просьбой освободить караимов от антиеврейских законов на том основании, что караимы иммигрировали в Европу до распятия Иисуса и поэтому не могли нести ответственность за его смерть. [11]

...

Один только Чволсон защищал его, но он также был вынужден признать, что в некоторых случаях Фиркович прибегал к подделке. В своем Corpus Inscriptionum Hebraicarum (Санкт-Петербург, 1882; русское издание, иб. 1884) Хволсон пытается доказать, что коллекция Фирковича, особенно эпитафий из надгробий, содержит много подлинного.

(из комментария is3)

Это многое объясняет...

А вы говорите, Слово о полку Игореве, караимско-радзивилловский фальсификат...

Источник: https://tar-s.livejournal.com/1140634.html