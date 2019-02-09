Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 февраля 2019
- 11:24 Протесты в Ракке против американской оккупации.
- 04:40 Сирия: Бунт против оккупантов, у американской базы люди сжигают флаги США и Франции (ВИДЕО).
- 01:19 ЧВК “Вега” в Сирии.
Протесты в Ракке против американской оккупации
Видео протестов в Ракке против американских и французских оккупантов.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирия: Бунт против оккупантов, у американской базы люди сжигают флаги США и Франции (ВИДЕО)
С середины января на той части территорий восточно-сирийских провинций Ракка и Дейр-Эз-Зор, которые контролируют поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (СДС), отмечается рост протестной активности населения.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Местные жители выходят на митинги против тяжелейших условий жизни, обусловленных запретом со стороны подконтрольных США формирований на оказание гуманитарной помощи правительством и расхищением проамериканскими боевиками грузов, поступающих по линии международных организаций.
Ярким примером ущемления прав и свобод населения Заевфратья явилось неоднократное блокирование гуманитарной помощи «Сирийского Арабского Красного полумесяца», пытавшегося направить грузы с продовольствием медикаментами для населения территорий, подконтрольных СДС.
8 февраля произвол СДС, не пропускающих гуманитарный конвой «Красного полумесяца» в район Хаджина, спровоцировал масштабные акции протеста со стороны соплеменников жителей разоренного войной района.
Пытаясь привлечь внимание международной общественности, жители населенных пунктов Абу-Хаммад, Хавиджет-Шиан, Сахальбия и Сафсафа вышли на митинги. Они потребовали вывести с территории Сирии войска возглавляемой США коалиции, прекратить блокирование гуманитарных грузов, направляемых местному населению и выразили поддержку территориальной целостности, а также действующей власти Сирийской Арабской Республики.
На видео показано сжигание флагов США и Франции в окрестностях н.п. Сальхабия, в 1 км от опорного пункта «Хургале» (временной базы) американской армии.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ЧВК “Вега” в Сирии
Сотрудники ЧВК "Вега" в Сирии обучают сирийских военных.
Сама компания зарегистрирована на Кипре http://www.vegacyltd.com/ru/8-main/1-vega-strategic-services
Добро пожаловать на официальный сайт компании Vegacy Strategic Services Ltd. Мы предлагаем Вам более подробно познакомится с нами, перечнем предлагаемых нашей компанией сервисов, нашими новостями в сфере безопасности, инициативами, а так-же с возможностями для соискателей получить вакансию охранного бизнеса.
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Промо-ролик. Загружен в октябре 2018 года. На кадрах, в числе прочего, мелькает и Сирия.
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