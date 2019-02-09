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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 февраля 2019

13:26. 9 февраля 2019 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Протесты в Ракке против американской оккупации



Видео протестов в Ракке против американских и французских оккупантов.





 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирия: Бунт против оккупантов, у американской базы люди сжигают флаги США и Франции (ВИДЕО)

Сирия: Бунт против оккупантов, у американской базы люди сжигают флаги США и Франции (ВИДЕО) | Русская весна

С середины января на той части территорий восточно-сирийских провинций Ракка и Дейр-Эз-Зор, которые контролируют поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (СДС), отмечается рост протестной активности населения. 

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. 

Местные жители выходят на митинги против тяжелейших условий жизни, обусловленных запретом со стороны подконтрольных США формирований на оказание гуманитарной помощи правительством и расхищением проамериканскими боевиками грузов, поступающих по линии международных организаций. 

Ярким примером ущемления прав и свобод населения Заевфратья явилось неоднократное блокирование гуманитарной помощи «Сирийского Арабского Красного полумесяца», пытавшегося направить грузы с продовольствием медикаментами для населения территорий, подконтрольных СДС.

8 февраля произвол СДС, не пропускающих гуманитарный конвой «Красного полумесяца» в район Хаджина, спровоцировал масштабные акции протеста со стороны соплеменников жителей разоренного войной района.

Пытаясь привлечь внимание международной общественности, жители населенных пунктов Абу-Хаммад, Хавиджет-Шиан, Сахальбия и Сафсафа вышли на митинги. Они потребовали вывести с территории Сирии войска возглавляемой США коалиции, прекратить блокирование гуманитарных грузов, направляемых местному населению и выразили поддержку территориальной целостности, а также действующей власти Сирийской Арабской Республики.

На видео показано сжигание флагов США и Франции в окрестностях н.п. Сальхабия, в 1 км от опорного пункта «Хургале» (временной базы) американской армии.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ЧВК “Вега” в Сирии



Сотрудники ЧВК "Вега" в Сирии обучают сирийских военных.





Сама компания зарегистрирована на Кипре http://www.vegacyltd.com/ru/8-main/1-vega-strategic-services

Добро пожаловать на официальный сайт компании Vegacy Strategic Services Ltd. Мы предлагаем Вам более подробно познакомится с нами, перечнем предлагаемых нашей компанией сервисов, нашими новостями в сфере безопасности, инициативами, а так-же с возможностями для соискателей получить вакансию охранного бизнеса.

Vegacy Strategic Services Ltd или (Стратегические Услуги Вега), была создана в 2012 году на Кипре ветеранами и бывшими сотрудниками специальных морских, армейских и полицейских подразделений Украины, России и Греции. Vegacy Strategic Services Ltd является интернациональной корпорацией которая предлагает обширный спектр специализированных услуг, направленных в основном на выявление, локализацию и предотвращения потенциальных угроз безопасности частным лицам и инфраструктурам в регионах повышенного риска. Она имеет свои официальные представительства на Украине, Мальте и Панаме и официальных агентов в Греции, России, Чехии, ЮАР, на Шри-Ланке, Мальдивах, Мадагаскаре и во многих других странах Юго-Восточной Азии, регионах Индийского океана, Черного и Средиземного морей.

На мировом рынке частного охранного бизнеса, Vegacy Strategic Services Ltd выделяется тем, что консолидировало в своих рядах исключительно талантливых, целеустремлённых профессионалов своего дела. Которые объединили свои усилия, накопленный опыт прежней службы и работы в сфере безопасности, в одном стратегическом направлении. Компания прошла, за столь короткое время, прошла все соответствующие международные проверки, согласования и сертификации, получила лицензии на оказание услуг по основным направлениям деятельности на Кипре, ЮАР, Шри-Ланке, Мальдивах и в других странах, на которые распространяется сфера наших бизнес интересов. Мы одна из немногих охранных компаний, которая использует собственное оружие, передовые технологии и охранное оборудование ведущих производителей и разработчиков. Наша компания действует в соответствии с требованиями международных законов и конвенций, международного морского права, оказывает услуги соответствующие европейским стандартам качества. Деятельность нашего персонала и компания застрахована Британской страховой компанией Ллойд. В недавнем прошлом, наши сотрудники проходили службу в специальных военных или полицейских подразделениях, имеют богатый опыт проведения миссий и операций в регионах повышенного риска, как на территории стран СНГ, так и за рубежом.


Промо-ролик. Загружен в октябре 2018 года. На кадрах, в числе прочего, мелькает и Сирия.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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