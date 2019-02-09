Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 февраля 2019

С середины января на той части территорий восточно-сирийских провинций Ракка и Дейр-Эз-Зор, которые контролируют поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (СДС), отмечается рост протестной активности населения.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Местные жители выходят на митинги против тяжелейших условий жизни, обусловленных запретом со стороны подконтрольных США формирований на оказание гуманитарной помощи правительством и расхищением проамериканскими боевиками грузов, поступающих по линии международных организаций.

Ярким примером ущемления прав и свобод населения Заевфратья явилось неоднократное блокирование гуманитарной помощи «Сирийского Арабского Красного полумесяца», пытавшегося направить грузы с продовольствием медикаментами для населения территорий, подконтрольных СДС.

8 февраля произвол СДС, не пропускающих гуманитарный конвой «Красного полумесяца» в район Хаджина, спровоцировал масштабные акции протеста со стороны соплеменников жителей разоренного войной района.

Пытаясь привлечь внимание международной общественности, жители населенных пунктов Абу-Хаммад, Хавиджет-Шиан, Сахальбия и Сафсафа вышли на митинги. Они потребовали вывести с территории Сирии войска возглавляемой США коалиции, прекратить блокирование гуманитарных грузов, направляемых местному населению и выразили поддержку территориальной целостности, а также действующей власти Сирийской Арабской Республики.

На видео показано сжигание флагов США и Франции в окрестностях н.п. Сальхабия, в 1 км от опорного пункта «Хургале» (временной базы) американской армии.

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