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Размеры знаменитых кораблей. Инфографика

10:17. 9 февраля 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:
В апреле прошлого года был введен в эксплуатацию самый большой в мире круизный пассажирский лайнер.





Кораблестроение не стоит на месте. Точнее, никогда и не стояло. С глубокой древности и до наших времен суда становились все длиннее, шире, выше, возрастала огневая мощь. Если в начале ХХ века «Олимпик» и «Титаник» казались гигантскими (впрочем, они и были крупнейшими в мире кораблями на тот момент), то сейчас рядовой круизный лайнер может похвастаться еще большими размерами.

Сейчас крупнейший в мире корабль — лайнер Symphony of the Seas: 361 метр в длину, вес — 228 тысяч тонн. Круизный лайнер на 92 метра длиннее «Титаника», который в начале ХХ века был самым крупным лайнером в мире. На борту Symphony of the Seas могут комфортабельно разместиться 6 780 пассажиров, а команда корабля и обслуживающий персонал насчитывают 2 175 человек. Его водоизмещение — более 230 000 тонн, на его борту располагаются 19 бассейнов, 10 джакузи, 24 лифта и 2775 кают, а также казино и парк с 12 000 тропических деревьев.

Если говорить о военных кораблях, то самыми большими сегодня являются авианосцы. Крупнейшие из них находятся в составе ВМС США. Введенный в состав флота после восьми лет строительства авианосец USS Gerald R. Ford — первый из новой серии. Его длина — 338 метров, водоизмещение при полной загрузке составляет около 100 тыс. тонн. На его палубе может разместиться до 90 самолетов, вертолетов и беспилотников. Благодаря ядерным реакторам авианосец может эксплуатироваться без замены ядерного топлива в течение 50 лет, то есть практически весь срок службы корабля.

Крупнейшим кораблем в России является авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Он может нести до 50 самолетов и вертолетов, а его длина составляет 306 метров, что примерно равняется длине трех футбольных полей. При его проектировании разработчики взяли за основу авианесущий крейсер проекта 1143 и отказались от использования атомной энергоустановки. Вместо нее на корабле установлены четыре паротурбины мощностью 50 тыс. лошадиных сил каждая, девять турбогенераторов и шесть дизель-генераторов мощностью по 1 500 кВт каждый. АиФ

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8280258.html

Метки: инфографика, флот
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