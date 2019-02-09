Потерянный советский мультфильм! Девочка в джунглях (1956, Союзмультфильм)



Считающийся безвозвратно утраченным советский мультфильм 1956 года режиссёра М. Цехановского спустя долгие годы был случайно найден на видеоленте одного из первых советских катушечных видеомагнитофонов. Сам мультфильм начинается с 3:40, в начале – предисловие человека, который нашёл и отреставрировал плёнку.



Мультфильм о справедливости и правдолюбии. Как правдолюбец попугай и правдолюбивая пальма не помогли девочке в смертельной опасности, и только хитрый лис смог это сделать.



По мотивам индийской сказки.

Источник: https://www.perunica.ru/video/tube/9931-poterjannyj-sovetskij-multfilm-devochka-v-dzhungljah-1956-sojuzmultfilm.html