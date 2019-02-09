Главная » Видео, Родителям и детям

Потерянный советский мультфильм! Девочка в джунглях (1956, Союзмультфильм)

09:39. 9 февраля 2019 Просмотров - 172 Нет комментариев Опубликовал:

Потерянный советский мультфильм! Девочка в джунглях (1956, Союзмультфильм)


Считающийся безвозвратно утраченным советский мультфильм 1956 года режиссёра М. Цехановского спустя долгие годы был случайно найден на видеоленте одного из первых советских катушечных видеомагнитофонов. Сам мультфильм начинается с 3:40, в начале – предисловие человека, который нашёл и отреставрировал плёнку.

Мультфильм о справедливости и правдолюбии. Как правдолюбец попугай и правдолюбивая пальма не помогли девочке в смертельной опасности, и только хитрый лис смог это сделать.

По мотивам индийской сказки.



Источник: https://www.perunica.ru/video/tube/9931-poterjannyj-sovetskij-multfilm-devochka-v-dzhungljah-1956-sojuzmultfilm.html

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Маугли» США и СССР: Каких детей воспитывает идеология через мультики
Недавно посмотрел советский мультфильм “Маугли” – честно говоря, прямо затянул. ... очень глубокий и эмоционально сильный мультфильм. Здесь доходчиво говорится о дружбе..., непоследовательны, словом довольно хаотичные и потерянные. Сам Маули в СВ уважает...
Раньше мы были людьми… даже в войну мы были людьми, а теперь озверели…
..., хотя бы отчасти, на советских мультфильмах, книгах, детских песнях; мы...целенаправленно культивировались в Советском Союзе.Большинство «простых советских людей» искренне разделяли....Советский Союз, безусловно, нельзя представлять себе как некий потерянный ...
Технологии скрытой рекламы
..., принадлежавший государству), новую гордость советского автомобилестроения — автомобиль «Жигули». ...незаменим. Герои игры восстанавливают потерянное в битвах здоровье исключительно... поведение героев мультфильмов. Первыми были герои мультфильма Flintstones в ...
Противодействие негативному манипулятивному влиянию
...человека на данный момент; сам потерянный объект может быть жив, ... «для фона» — рекомендуется смотреть мультфильмы. Причем последние также необходимо различать.... Среди положительных почти все мультфильмы советских времен и достаточно внушительный ряд...
Три надувных богатыря
... ли, использовали советские экранизаторы, но и от эпического жанра. Жанр мультфильмов, начиная... переломить, то Россия, отягощенная очередным «потерянным поколением», рискует потонуть или погореть...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
... канала, нон-стоп показывающего советские мультики. Их приходится покупать ...У нас, кроме продукции «Союз-мультфильма», ещё вся «Гора самоцветов» ...И вам не жалко десяти потерянных лет? Не многовато ли ...постель и поставлю его любимый мультфильм; d) Лягу спать ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>