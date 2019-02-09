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Почему учителя не уходят в бизнес? Никита Кричевский

19:31. 9 февраля 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

Экономические итоги в программе «Неделя в цифрах»

Экономист и публицист Никита Кричевский, автор недавно вышедшей в издательстве «Концептуал» книги «Истоки государственного лицемерия», в студии радио «Комсомольская правда» рассуждает о задержании сенатора Арашукова в стенах Совета Федерации и о том, почему народ так плохо думает о власти.

Почему сенаторов начали задерживать прямо на заседаниях?  Поможет ли это восстановить доверие к власти? К чему приводит безнаказанность? Почему народ не хочет платить налоги? Мешает ли государство развивать своё дело? Почему, несмотря на рекомендации Медведева, учителя не уходят в бизнес? Когда мы приобретём уверенность в завтрашнем дне?

Как национальный менталитет вступает в противоречие с экономическим безумием? Почему возникла спешка с проведением пенсионной реформы? Как государству восстановить авторитет, чтобы сгладить общественное неприятие новой экономической реальности? Читайте в книгах:

Истоки государственного лицемерия, Кричевский Н.А.

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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Радио «Комсомольская правда»

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pochemu-uchitelya-ne-uhodyat-v-biznes-nikita-krichevskiy

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