Почему учителя не уходят в бизнес? Никита Кричевский

Концептуал СМИ Экономические итоги в программе «Неделя в цифрах»

Экономист и публицист Никита Кричевский, автор недавно вышедшей в издательстве «Концептуал» книги «Истоки государственного лицемерия», в студии радио «Комсомольская правда» рассуждает о задержании сенатора Арашукова в стенах Совета Федерации и о том, почему народ так плохо думает о власти.



Почему сенаторов начали задерживать прямо на заседаниях? Поможет ли это восстановить доверие к власти? К чему приводит безнаказанность? Почему народ не хочет платить налоги? Мешает ли государство развивать своё дело? Почему, несмотря на рекомендации Медведева, учителя не уходят в бизнес? Когда мы приобретём уверенность в завтрашнем дне?



Как национальный менталитет вступает в противоречие с экономическим безумием? Почему возникла спешка с проведением пенсионной реформы? Как государству восстановить авторитет, чтобы сгладить общественное неприятие новой экономической реальности? Читайте в книгах:



Истоки государственного лицемерия, Кричевский Н.А.

Антискрепа, Кричевский Н.А.



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