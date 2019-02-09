Освобождение Квачкова. Что дальше?…

Игорь Стрелков о предстоящем освобождении Квачкова, о том какое место Квачков займет в рядах патриотического движения. А также о том, что важнее - идея или ресурсы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=frh89BQS4UI