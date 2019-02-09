Главная » Аналитика, Мировоззрение, Новости, Политика, Самое горячее

Освобождение Квачкова. Что дальше?…

20:10. 9 февраля 2019 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:

Игорь Стрелков о предстоящем освобождении Квачкова, о том какое место Квачков займет в рядах патриотического движения. А также о том, что важнее - идея или ресурсы.

Телеканал «Сталинград» в социальных сетях: https://www.facebook.com/TelekanalSta... https://vk.com/kanalstalingrad

https://ok.ru/group/54021826674818

https://twitter.com/KanalStalingrad

Телеграмм: @kanalstalingrad или t.me/kanalstalingrad Инстаграм: telekanalstalingrad

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=frh89BQS4UI

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Реформы» образования – гибель России. Открытое письмо президенту РФ В.В. Путину
...оказалась непомерно раздутой, потому что государство вместо планомерного регулирования ...героя-патриота полковника В.В. Квачкова, который, отвечая на призыв... государства, необходимый для национального освобождения России. Поддержка абсолютного большинства ...
Обескровить и уничтожить?
... Владимира Квачкова, объявившего недавно о создании Народного Фронта освобождения России,...российской армии. Складывается ощущение, что невидимый враг целенаправленно выбивает ...Масштаб увольнений генералитета таков, что впору говорить о ликвидации президентом...
Битва за Новороссию. Аспекты
...и либералов – оказываются пока что самыми решительными конкурентами Кремля. ...возрастающая злоба (см. дело Квачкова, дело Бондарика, дело Боровикова...сопротивления, символом русского национального освобождения, символом русского государственного строительства....
Колонну русских националистов в Люблино возглавил Марк Израилевич (ФОТО, ВИДЕО)
...флаг». Участники шествия громогласно требовали освобождения политических узников, причем каждая «коробка...из-за решетки Белова, другие — Квачкова, и лишь находящийся под домашним...ответ. Из короткого диалога выяснилось, что «это» означает аресты лидеров ...
Чего тебе надобно, старуха Алексеева? – спросил Путин. Ответ ее потряс всех
...у матери осужденного, обещая ей освобождение сына за взятки правоохранителям. «Бедная...ведет самую ярую антироссийскую деятельность. Квачкова, осужденного по самым сомнительным уликам... ошибки советских вождей, понадеявшихся, что эти ручканья с врагом оттянут...
ФСБ назначило новое лицо «террориста»
... требует (внимание!) освободить полковника Квачкова. И это не единственное требование...поставленным голосом сыпет заученной скороговоркой, что-де: «...мы выступаем против...»... А также требуем, кроме освобождения героического полковника, выхода России из...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>