Новости Украины и Новороссии 09 февраля 2019

7 февраля сайт «Святейшей церкви Украины» опубликовал, наконец, журналы заседания «первого синода СЦУ», который намечался ещё на 3 февраля — сразу после «интронизации предстоятеля СЦУ Епифания Думенко».

В чём же причина столь долгой задержки?

Сообщество потребления

К этой «интронизации» ждали первых признаний СЦУ со стороны мирового православия, но 3 февраля в Киев не прибыли представители ни одной из поместных церквей. Кинот подчиняющегося Стамбулу Афона также постановил проигнорировать мероприятие.

Тогда Фанар пошёл в обход — включил в состав своей делегации двух афонских игуменов. Последние повиновались, хотя не могли не понимать, что это будет представлено как благословение Святой Горы. Впрочем, игумен монастыря Ксенофонт уже был заляпан появлением СЦУ: именно в Ксенофонте был изготовлен «томос». Второй игумен — ватопедский — Божиим промыслом попал в Киевскую больницу, но не внял знаку Свыше, приняв в своей палате будущего ересиарха с благостной улыбкой и братским рукопожатием.

В соцсетях особо сердобольные верующие принялись оправдывать двух афонских игуменов: те переживают за судьбу своих монастырей, да и самим им Архондонис (изменивший православию бывший «патриарх Константинопольский Варфоломей») запретом угрожал. Однако для чего существуют монастыри? Если уж умершие для мира под мир прогибаются — зачем их общежития нужны? Зачем Господу ИХ молитвы о мире? И зачем нам ТАКИЕ молитвенники? Зачем нам святыни ценой растерзания хитона Христова? Или самое страшное для монаха — получить запрет от ересиарха?

И ведь рано или поздно всем афонским игуменам предстоит служить вместе с ватопедцами или ксенофонтцами либо сослужить Архондонису. Совместная служба с теми, кто служил с самосвятами, будет означать постепенное отпадение от Церкви всего Афона — если не найдётся среди игуменов новый Марк Эфесский. А таковой и 20 лет назад — после принятия Фанаром в своё лоно эстонских и североамериканских самосвятов — не нашёлся.

Игумен монастыря Ксенофонт с ядом для всего Афона

Сама же «литургия» 3 февраля являла собой некую фантасмагорию.

«Антимосковское» эсцэушное «священство» служили в белых клобуках (атрибутах РПЦ) и исполняли Символ веры вместе с захожанами. Часть женщин — по современной греческой традиции — была с непокрытой головой.

К примеру, Порошенкова кума, бывший министр культуры, а ныне парламентарий от Блока Порошенко О. Билозир (см. фото ниже). Это она незадолго до «интронизации» справедливо заявила, что у украинцев теперь свой украинский бог.

Однако и те, что в «хустках» были, подошли к «причастию» без исповеди, опять же — по греческой традиции.

Одесную Порошенко молились католики.



А вот Марине Порошенко молиться мешал кто-то, стоящий за левым плечом.

Особым образом, похоже, уже чисто украинским, «молилось» и «священство СЦУ».

Как нельзя лучше к этому действу подходил телерепортаж о «литургии» в… женском исполнении — от дамы из бывшего Отделения научного атеизма Института философии АН УССР. Вещала дама в основном не о «литургии», а о «клятой» РПЦ.

Тарахтение на миг приостановилось лишь на возгласе Епифана «прыймить, спожывайтэ!»

Однако украинское «споживайтэ!» — не перевод славянского «ядите». Это «потребляйте».

Что позволило моему другу Яну Таксюру заметить: «Не церква, а споживкооперація» (потребкооперация).

К женской помощи прибегли и когда потребовалось переводить поздравление от главы делегации Экуменического «патриархата» Эммануэля Галльского. Во всей СЦУ не нашлось ни одного ряженого, знающего греческий.

Для завершения портрета этого паноптикума не хватало только автофекального старца «Филарета» (монашеское имя, которого был лишён отлучённый от Церкви бывший экзарх Украины Михаил Денисенко).

Дело в том, что появиться в патриаршем куколе он не мог в силу присутствия фанариотов, которые не признают его «патриархом». Напялить же «обычный» епископский клобук «почётный патриарх» упрямо не соглашался.

Поэтому срочно заболел. Однако в письменном поздравлении Епифанию на всякий случай напомнил: «В начале борьбы за автокефалию я был одним из тех, кто верил в её успех». И подчеркнул свою роль в будущем: «Нам с вами надлежит решать сложные и ответственные задания».

С особым вниманием сентенцию о вере Денисенки в «украинскую автокефалию» слушал бывший «предстоятель УАПЦ Макарий», которого Филарет (тогда ещё канонический экзарх) в 1990-м запретил в служении за уход в… эту самую «автокефалию».

«Почётного патриарха», впрочем, в алтаре православного храма заменили представители «святейшего папы»: глава Конференции римо-католических епископов на Украине Бронислав Бернацкий и бискуп Львовский Мечислав Мокшицкий.

Как сообщают источники ФСК, они передали «предстоятелю СЦУ» особое благословение главы Ватикана и «надежду на скорое восстановление единства украинского православия с грекокатоликами».

Когда дно пробивается снизу

Того же 3 февраля ожидалось первое заседание «синода СЦУ». И опять нонсенс: о каком заседании «синода» может идти речь, если «синод» сей ни на каком «соборе» не избирался? Впрочем, этих подводных камней в день «хиротонии» ни Думенко, ни Денисенко, ни даже «смотрящий» от Фанара Эммануэль не видели — они были заняты другим.

Смотрящий Эммануэль планировал курировать заседание, чтобы не допустить до управления «почётного патриарха» (тот уже успел сделать ряд заявлений, идущих вразрез с кабальными условиями «томоса» и устава СЦУ). Однако «тяжёлая продолжительная болезнь» Денисенко «не отпускала» его на «синод». А без бывшего главы «Киевского патриархата» проведение заседания было невозможным, поскольку по уставу СЦУ «на переходный период в состав… синода постоянными членами включаются три бывших главы объединяющихся церковных групп». Поняв ближе к вечеру 4 февраля, что его «тупо сделали», представитель Фанара покинул Украину.

А 5 февраля хворый старец чудесно восстал и распорядился созвать «синод» в Доме митрополитов Русской церкви, присвоенном властями.

Так что, несмотря на заверения Порошенко о том, что СЦУ не будет государственной церковью, первое заседание данной организации состоялось на территории государственного объекта.

Это указывает на то, что «почётный патриарх СЦУ» не намерен отдавать в «общецерковное пользование» резиденцию на ул. Пушкинской, 36 в Киеве, которую занимает с 1966 года, когда был назначен украинским экзархом Русской православной церкви.

Кстати, в то время как все заходили в Митрополичий дом через боковой вход, Думенко и Денисенко вошли через парадный. Само обсуждение проходило за круглым столом, что не давало возможности определить, кто главный — Филарет или Епифаний.

По итогам обсуждения Денисенко оставил за собой руководство столичной епархией, ныне действующими приходами и монастырями Киева. Это, пожалуй, ноу-хау: в практике даже самопровозглашённых «церквей» столичной «епархией» руководит предстоятель. За Епифаном оставили лишь «Михайловский монастырь» (чтобы у него была хоть какая-то резиденция в Киеве).

Против того чтобы Киевская епархия отходила не предстоятелю, пытались возражать представители других конфессий, вошедших в СЦУ: бывший митрополит Винницкий УПЦ (МП) Симеон, бывший «предстоятель УАПЦ Макарий», «митрополит Герман», но их подавили члены «синода» бывшей УПЦ КП, большинство которых (10 человек) Денисенко обеспечил в нарушение предварительной устной договорённости с «Макарием» о квотах в «синоде».

«Макарий» заявил «Филарету», что более такого не потерпит (частичная ротация синода предусмотрена каждые полгода) и будет жаловаться Экуменическому «патриарху», который имеет право окончательного решения по внутривидовой борьбе в СЦУ.

Пока же, если не считать назначение винницкого Симеона секретарём «синода» (это было условием администрации Порошенко), остальные синодальные должности заняли люди Филарэта. Один из самых верных — наместник «Михайловского монастыря», присматривающий за «гостящим» там Епифанием, возведён до статуса правящего архиерея.

Епифану в качестве утешительного приза дали пост главы «Управления внешних церковных связей». На это место мог претендовать бывший глава ОВЦС УПЦ (МП) Драбынко, но поскольку тот привёл в СЦУ всего один приход, его не включили даже в состав синода.



По уставу СЦУ, впрочем, сей «инфант-митрополит» и не должен входить в руководящие органы. В стамбульском оригинале документа сказано, что члены «синода» определяются предстоятелем в соответствии со старшинством «хиротонии», но украинские умельцы «перевели» с греческого «определяются в соответствии» как «назначаются», а потом выстроили назначенных по старшинству. Поэтому на заседании было столько неседобородых лиц даже не архиепископского звания.

В отличие от некоторых из них, бывший «предстоятель УАПЦ Макарий», несмотря на то что отдал под ставропигию Константинополя кафедральные соборы Андреевский в Киеве и Успенский во Львове, ничего взамен не получил.

Битва за портфели длилась до позднего вечера, но вопросы перераспределения полномочий на «низовом уровне» не удалось решить.

В итоге «был установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются — в таком случае епархия именуется в соответствии с двойным титулом архиерея». А «религиозные организации, входившие в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018 года (день проведения Объединительного собора СЦУ. — Д. С.), остаются в составе соответствующей епархии». Это означает, что если на одной и той же территории до объединения действовало две епархии — от УПЦ-КП и УАПЦ, такой же порядок остаётся и теперь.

То есть на каждой территории действует по два «епископа», что является вопиющим попранием канонов православной Церкви.

Отдельно «был рассмотрен организационный вопрос Винницкой епархии».

В Виннице и окрестностях теперь действуют даже не два, а три «епископа СЦУ». Бывший канонический архиерей Симеон (на фото справа) отказывает своим новым коллегам в сослужении в захваченном им кафедральном соборе. Последние жалуются, но безрезультатно.

В целом, казалось бы, «синод» закончился для Денисенко триумфально. Однако не стоит сбрасывать со счетов «митрополита Луцкого» Зинкевича, которого Порошенко три часа уговаривал снять свою кандидатуру на «Объединительном соборе» ради денисенкового протеже. Иначе «Филарет» сорвал бы «эпохальное событие», а с ним и президентскую кампанию главного выгодополучателя «томоса».

Зинкевич, дав себя уговорить, рассчитывал не только на награду от Порошенко, но и на то, что со временем сожрёт «Филаретового Епифанчика» с потрохами. Ему уже сейчас нужно несколько больше, чем глубоко провинциальная кафедра. Тем не менее ему, несмотря на его 19-летний «архиерейский» стаж, не нашли места в «синоде».

Имеющий полтора десятка сторонников в «епископате СЦУ» Зинкевич уже заявил, что «произошедшее в Софии можно назвать архиерейским собранием, но никак не Синодом». Он так же, как и «Макарий», не исключает своей жалобы в Стамбул.

Ещё один «епископ» с почти двадцатилетним стажем Руслан Кулик намекает, что Зинкевича готово поддержать большинство «епископата СЦУ»: «Архиереи ПЦУ не считают синод 5 февраля полномочным».

…Сумеет ли воспользоваться всей этой грызнёй в «лоне детища Варфоломея» наш ОВЦС?

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Дмитрий Скворцов