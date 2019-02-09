Новости Украины и Новороссии 09 февраля 2019
- 08:02 Зеленского “атошники” спросили, являются ли россияне братьями украинцам.
- 07:44 Националисты закидали яйцами генконсульство России в Харькове.
- 06:30 Прослушка, подкупы, репрессии: как проходит президентская гонка на Украине.
- 05:30 Схвачены и убиты, чтобы не стать русскими… О геноциде на Западной Украине.
- 05:00 «Я — клоун»: украинцы поддержали кандидата в президенты Зеленского.
- 02:00 Первый «синод СЦУ»: пиррова победа Филарета? (ФОТО, ВИДЕО).
Зеленского “атошники” спросили, являются ли россияне братьями украинцам
Кандидат в президенты Украины (а таковых теперь в списке 44) Владимир Зеленский провёл встречу «на ногах» с участниками так называемой «АТО». Речь идёт о встрече во Львовской области. Находясь в толпе, Зеленский оказался вынужден отвечать на неудобные вопросы, включая вопрос о том, каким будет государственный язык Украины, если бывший кавээнщик станет президентом.
Встреча вышла незапланированной. Дело в том, что «атошники» преградили дорогу Зеленскому и фактически заставили с ними поговорить.
Из толпы:
Другой голос из толпы:
Зеленский:
Примечательно, что на пропорошенковских каналах кадры незапланированного общения Зеленского с «атошниками» были подписаны как «общение шоумена с ветеранами АТО». О том, что Зеленский является ещё и кандидатом в президенты, решили не сообщать.
Чтобы не усложнять ситуацию, так как разговор проходил на повышенных тонах, Зеленский, пытаясь освободиться от «кольца», в котором оказался, выкрикнул «Слава Украине!» «Атошникам» пришлось отвечать… Однако на этом вопросы не иссякли.
Голос из толпы:
Зеленский пытался сделать вид, что не расслышал вопроса. Вместо него вопросом на вопрос ответил представитель команды кандидата:
“А кто вам сказал, что россияне братья?”
Сам Зеленский тихо сказал «не братья» и поспешил выбраться из толпы. После этого толпа ещё долго гудела в связи с тем, что не расслышала ответа самого Зеленского.
В соцсетях после этого Зеленскому посоветовали не связываться толпой, а выступать только со сцены.
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Националисты закидали яйцами генконсульство России в Харькове
Украинские националисты в Харькове забросали яйцами и зеленкой здание генерального консульства России, сообщают СМИ.
«Участники акции протеста возле генконсульства Российской Федерации в Харькове бросили в здание емкости с зеленкой и яйца. У дипломатического учреждения собрались люди с символикой «Национального дружин» и «Правого сектора*» (организация запрещена в России)», – сообщил местный телеканал, передает РИА «Новости».
По тем же сведениям, в акции участвовали порядка 100 человек. Они выступали против того, чтобы Россия «проводила антиукраинскую деятельность». В полиции пояснили, что правонарушений в ходе мероприятия зафиксировано не было.
В январе члены ультранационалистических организаций попытались напасть на здание российского генконсульства в Одессе.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”
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Прослушка, подкупы, репрессии: как проходит президентская гонка на Украине
Заг 2 Пауки в банке: выборы в стиле бандитских 90-х
Хотя с момента свержения четвертого президента Украины Виктора Януковича прошло около 5 лет, он не перестает выступать перед публикой и рассказывать о том, как протекает политическая борьба у него на родине. На этот раз на выступлении в Москве от него досталось действующему гаранту — Петру Порошенко.
С ходу Виктор Янукович заявил, что Петр Порошенко — это не тот человек, который нужен Незалежной. По его словам, олигарх действует лишь в своих интересах. Янукович прямо заявил, что Порошенко «не государственник, а бизнесмен».
Янукович также сказал, что Порошенко пойдет на любые провокации ради переизбрания на второй срок. Он призвал местные спецслужбы не выполнять преступные действия и не дать возможности бизнесмену устранить одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
О фальсификациях со стороны Петра Порошенко накануне заявил и директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
По имеющейся у него информации, на предстоящих выборах на нынешнего украинского президента будет работать около 5 миллионов оплаченных агитаторов. Их задача будет заключаться в том, чтобы голосовать за Порошенко и склонять к этому родственников и друзей.
На Петра Порошенко вчера пожаловался Виктор Чумак. Он продемонстрировал с трибуны Верховной рады некие приспособления, которые, по его словам, были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Чумак заявил, что установленные «жучки» — дело рук спецслужб, работающих на Порошенко.
К грязным методам борьбы прибегает не только Петр Порошенко. Из 41 кандидата, подавшего документы на данный момент, «выкрутиться» пытаются и другие. Так, глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель подал заявление в Службу безопасности страны (СБУ) на лидера партии «Разумная сила» Александра Соловьева. Спор возник из-за того, что Соловьев предложил остановить боевые действия на Донбассе путем переговоров между ЕС, ДНР, ЛНР, США и Россией.
Очевидно, что черные пиар-технологии в ближайшее время можно будет наблюдать все чаще. Ожидается, что в конечном итоге в первом туре голосований будет участвовать около 50 кандидатов. Все эти люди готовы перегрызть друг другу глотки. Так что международная общественность, вероятней всего, будет наблюдать за борьбой «пауков в банке». Жаль только, что среди большинства кандидатов так мало адекватных личностей, которые бы действительно хотели счастья для украинцев.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Схвачены и убиты, чтобы не стать русскими… О геноциде на Западной Украине
Названия Талергоф и Терезин должны были стать для украинского массового сознания такими же знаковыми, как Майданек для евреев. Но в Незалежной вы не встретите этих названий нигде — ни в энциклопедиях, ни в учебниках.
Моя юность прошла в прекрасном украинском Львове. Не в том, с которым сегодня обычно связывают понятие «Галичина», дивизию СС или Степана Бандеру.
А в том, с которым навеки переплетены другие имена и названия: порвавший папскую буллу князь Роман, Львовское братство, первопечатник Иван Федоров, Ярослав Галан…
«Хватали всех без разбора. Кто лишь признавал себя русским и русское имя носил. У кого были найдены русская газета или книга, икона или открытка»
На улице Гвардейской, где я жил, работал музей Ярослава Галана.
В нем можно было увидеть тот самый гуцульский топорик, которым 24 октября 1949 года два украинских националиста, связанные с ОУН*, убили писателя, нанеся ему — подло, сзади — 11 ударов.
В этом же музее, кстати, находилась экспозиция, рассказывающая о пребывании Ярослава Галана в концлагере Талергоф, куда его заточили за симпатию к русскому народу.
Нет сегодня во Львове улицы Гвардейской, нет музея Ярослава Галана, нет и памятника писателю — его снесли еще в 1992-м. Не знаю, сохранился ли на Лычаковском кладбище мемориал с черным гранитным обелиском, белым крестом и надписью: «Жертвам Талергофа. 1914–1918. Галицкая Русь».
Описывая для журнала «Киевская старина» перипетии национально-религиозной борьбы XVII века, украинский писатель, поэт, ученый и публицист Иван Франко даже не подозревал, что еще при жизни станет свидетелем самого жестокого акта этой драмы — систематического уничтожения галичан, проявлявших симпатии к России.
Краткий век свободы
В течение четырех веков — с XIV по XVIII Галиция входила в состав Польской шляхетской республики как самая ее отсталая часть. За эти годы почти весь высший слой русского народа Галиции ополячился и окатоличился.
Свято хранили свои русские корни только крестьяне и духовенство, низведенное поляками до крепостного состояния: польские шляхтичи не признавали священников за особое сословие, заставляя нести барщину наравне с мужиками.
Раздел Польши в конце XVIII столетия привел Галицию под скипетр Габсбургов. Прикарпатская Русь впервые за многие столетия вздохнула свободно и, естественно, выражала глубокую благодарность Габсбургам за освобождение.
Уже в начале XIX века стали проявляться первые ростки культурного возрождения Галицкой Руси, а к середине столетия оно оформилось в самобытную русофильскую партию.
Львовская газета «Слово» в 1866 году в редакционной статье писала: «Русь галицкая, угорская, киевская, московская, тобольская и пр. в отношениях этнографическом, историческом, лексики, литературном и обрядовом есть одна и та же самая Русь, несмотря на то, что в Галиции она верно предана своему возлюбленному монарху и его светлой династии, а там, за границей, она также предана своему монарху и его династии. Мы не можем отгородиться китайской стеной от наших братий и отделиться от языковой, литературной, церковной и народной связи со всем русским миром».
Разделяй и сажай
Однако накануне Первой мировой войны Австрия, «просвещавшая» с конца XVIII века земли нынешней Западной Украины, довела тут принцип «разделяй и властвуй» до совершенства.
Австрийская жандармерия вела списки «неблагонадежных в политическом отношении».
В специальные таблицы наряду с именами, семейным положением и родом занятий заносились «более подробные сведения о неблагонадежности или подозрительности». В графе № 8 среди «преступлений» значились и такие: «ездит в Россию» или просто «русофил».
Далее рекомендовалось как поступить с данным лицом, если Австрия начнет даже не войну, а просто мобилизацию. Например: «Пристально следить, в случае чего арестовать». Или: «Выслать в глубь страны». Легко заметить, что карать намеревались даже не за поступки, а за взгляды и симпатии — вещи, трудно поддающиеся однозначному толкованию.
Арест считался самым надежным средством. Стоило 1 августа 1914 года разразиться мировой войне, как в одном Львове сразу были арестованы около двух тысяч украинцев-москвофилов.
Согласно ближайшей к описываемым событиям переписи 1900 года во Львове насчитывалось 84 тысячи поляков, 45 тысяч евреев и лишь около 34 тысяч украинцев.
Последние были самой малочисленной этнической общиной города. И одним махом были арестованы и отправлены в концлагерь шесть процентов живших в городе украинцев — как русские шпионы.
74-летнего Михаила Зверка взяли под стражу по доносу односельчанина за то, что читал газету «Русское слово». «Из Львова в Талергоф, — рассказывал старик, — ехали мы с понедельника до пятницы.
В вагонах, рассчитанных на шесть лошадей или же сорок человек, находилось по 80 и более людей. Невозможная жара и страшно спертый воздух в вагонах без окон, казалось, убьет нас, пока доедем к месту назначения, в Талергофский ад».
Смерть под открытым небом
Талергоф, по свидетельству его узника Василия Ваврика, «был лютейший застенок из всех австрийских тюрем». Первую партию туда пригнали 4 сентября 1914 года.
Лагерь представлял собой участок невозделанного поля в виде вытянутого четырехугольника в пяти километрах от железной дороги. На первых порах его отделили деревянными кольями и колючей проволокой. Со временем лагерь расширился.
В официальном рапорте фельдмаршала Шлеера от 9 ноября 1914 года сообщалось, что в Талергофе в то время находилось 5700 «русофилов». До зимы 1915-го не было бараков. Люди лежали на земле под открытым небом в дождь и мороз.
Талергофский рацион состоял из пятой части армейской хлебной порции на весь день. Утром получали отвар из фасоли, в полдень — такую же похлебку из свеклы. Иногда — соленую репу и кусок селедки. Посуду не выдавали.
Каждый обходился, как мог. Делал углубление в куске хлеба и наливал туда жидкость или, отбив у бутылки горлышко, использовал ее вместо котелка. Большинство оставалось вообще без обеда. Узники теряли физические силы, болели цингой.
Кроме общей тюрьмы, существовали еще и одиночные камеры. Галичанин, имевший несчастье назвать себя русским или сказать, что русский — его родной язык, попадал именно сюда. Еды тут давали так мало, что выжить можно было только чудом.
«Смерть в Талергофе редко бывала естественной: там ее прививали ядом заразных болезней. О каком-нибудь лечении погибавших речи не было. Для запугивания людей в доказательство своей силы тюремные власти тут и там по всей талергофской площади поставили столбы, на которых довольно часто висели в невыносимых мучениях и без того люто потрепанные мученики», — писал Василий Ваврик.
При этом, добавляет он, «все-таки пакости немцев не могут равняться с издевательствами своих людей. Бездушный немец не мог так глубоко влезть своими железными сапогами в душу славянина-русина, как этот же русин, назвавший себя украинцем».
Расстрелы на всякий случай
Описание событий тех лет оставил знаменитый галицко-русский деятель Юрий Яворский: «Хватали всех сплошь, без разбора. Кто лишь признавал себя русским и русское имя носил. У кого были найдены русская газета или книга, икона или открытка из России.
Хватали кого попало. Интеллигентов и крестьян, мужчин и женщин, стариков и детей, здоровых и больных. И в первую голову, конечно, ненавистных им русских „попов“, доблестных пастырей народа, соль галицко-русской земли. Хватали, надругались, гнали.
Таскали по этапам и тюрьмам, морили голодом и жаждой, томили в кандалах и веревках, избивали, мучили, терзали до потери чувств, до крови. И наконец — казни и расстрелы: без счета, без краю и конца. Тысячи безвинных жертв, море мученической крови и сиротских слез».
Всего через Талергоф с 4 сентября 1914-го до 10 мая 1917 года прошли не менее 20 тысяч русских людей, только в первые полтора года погибли около трех тысяч заключенных.
Лагерь был закрыт в мае 1917-го по распоряжению последнего императора Австро-Венгрии Карла I, который в рескрипте от 7 мая 1917 года написал: «Все арестованные русские невиновны, но были арестованы, чтобы не стать ими».
В наши дни украинские фальсификаторы истории пытаются замалчивать эти факты либо говорят, что в концлагерях Терезин и Талергоф австрийцы убивали «украинцев». Страшная все же это вещь — потеря исторической памяти.
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Валерий Громак, специально для «Русской Весны»
*запрещенная в России экстремистская организация
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«Я — клоун»: украинцы поддержали кандидата в президенты Зеленского
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в социальной сети Facebook опубликовал новый видеоролик, в котором призвал сограждан принять участие в новом челлендже «Я — клоун».
«Они считают нас клоунами. Нас 40 млн. Расскажи свою историю», — заявил под роликом известный юморист. Владимир Зеленский в самой записи подчеркнул, что «замахнулся на вотчину наших элит и пошёл в президенты Украины».
Видео моментально стало вирусным и всего за три часа с момента публикации «обросло» 500 тысячами просмотров и огромным количеством лайков. Жители Украины согласились со словами комика и заметили, что действующие власти страны воспринимают государство как «манеж для клоунов», коими является народ.
Люди наперебой начали рассказывать свои истории из жизни, подтверждающие столь неприятный статус. Так, один из пользователей отметил, что ему приходится работать в Польше, так как в Украине он не может найти работу даже с высшим образованием. «Я клоун. Мне 44 года. Я работаю руководителем хора и получаю 3800 гривен (9300 рублей)», — жалуется он.
«Я тоже клоунесса. Сижу в декрете, получаю 860 гривен в месяц. При этом только памперсы стоят 300–500 гривен. Питание ребёнку стоит 100–300 гривен, а коммуналка — 2740», — отмечает в комментариях под видеороликом молодая мама.
В украинском сегменте интернета хэштег #яклоун стремительно набирает обороты: это демонстрирует истинное отношение людей к власти, сделавшей с момента так называемой«Революции достоинства» ровным счётом ничего. Вполне резонно отметить, что в данный момент положение украинской «элиты» стало наиболее шатким с 2014 года.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Первый «синод СЦУ»: пиррова победа Филарета? (ФОТО, ВИДЕО)
7 февраля сайт «Святейшей церкви Украины» опубликовал, наконец, журналы заседания «первого синода СЦУ», который намечался ещё на 3 февраля — сразу после «интронизации предстоятеля СЦУ Епифания Думенко».
В чём же причина столь долгой задержки?
Сообщество потребления
К этой «интронизации» ждали первых признаний СЦУ со стороны мирового православия, но 3 февраля в Киев не прибыли представители ни одной из поместных церквей. Кинот подчиняющегося Стамбулу Афона также постановил проигнорировать мероприятие.
Тогда Фанар пошёл в обход — включил в состав своей делегации двух афонских игуменов. Последние повиновались, хотя не могли не понимать, что это будет представлено как благословение Святой Горы. Впрочем, игумен монастыря Ксенофонт уже был заляпан появлением СЦУ: именно в Ксенофонте был изготовлен «томос». Второй игумен — ватопедский — Божиим промыслом попал в Киевскую больницу, но не внял знаку Свыше, приняв в своей палате будущего ересиарха с благостной улыбкой и братским рукопожатием.
В соцсетях особо сердобольные верующие принялись оправдывать двух афонских игуменов: те переживают за судьбу своих монастырей, да и самим им Архондонис (изменивший православию бывший «патриарх Константинопольский Варфоломей») запретом угрожал. Однако для чего существуют монастыри? Если уж умершие для мира под мир прогибаются — зачем их общежития нужны? Зачем Господу ИХ молитвы о мире? И зачем нам ТАКИЕ молитвенники? Зачем нам святыни ценой растерзания хитона Христова? Или самое страшное для монаха — получить запрет от ересиарха?
И ведь рано или поздно всем афонским игуменам предстоит служить вместе с ватопедцами или ксенофонтцами либо сослужить Архондонису. Совместная служба с теми, кто служил с самосвятами, будет означать постепенное отпадение от Церкви всего Афона — если не найдётся среди игуменов новый Марк Эфесский. А таковой и 20 лет назад — после принятия Фанаром в своё лоно эстонских и североамериканских самосвятов — не нашёлся.
Игумен монастыря Ксенофонт с ядом для всего Афона
Сама же «литургия» 3 февраля являла собой некую фантасмагорию.
«Антимосковское» эсцэушное «священство» служили в белых клобуках (атрибутах РПЦ) и исполняли Символ веры вместе с захожанами. Часть женщин — по современной греческой традиции — была с непокрытой головой.
К примеру, Порошенкова кума, бывший министр культуры, а ныне парламентарий от Блока Порошенко О. Билозир (см. фото ниже). Это она незадолго до «интронизации» справедливо заявила, что у украинцев теперь свой украинский бог.
Однако и те, что в «хустках» были, подошли к «причастию» без исповеди, опять же — по греческой традиции.
Одесную Порошенко молились католики.
А вот Марине Порошенко молиться мешал кто-то, стоящий за левым плечом.
Особым образом, похоже, уже чисто украинским, «молилось» и «священство СЦУ».
Как нельзя лучше к этому действу подходил телерепортаж о «литургии» в… женском исполнении — от дамы из бывшего Отделения научного атеизма Института философии АН УССР. Вещала дама в основном не о «литургии», а о «клятой» РПЦ.
Тарахтение на миг приостановилось лишь на возгласе Епифана «прыймить, спожывайтэ!»
Однако украинское «споживайтэ!» — не перевод славянского «ядите». Это «потребляйте».
Что позволило моему другу Яну Таксюру заметить: «Не церква, а споживкооперація» (потребкооперация).
К женской помощи прибегли и когда потребовалось переводить поздравление от главы делегации Экуменического «патриархата» Эммануэля Галльского. Во всей СЦУ не нашлось ни одного ряженого, знающего греческий.
Для завершения портрета этого паноптикума не хватало только автофекального старца «Филарета» (монашеское имя, которого был лишён отлучённый от Церкви бывший экзарх Украины Михаил Денисенко).
Дело в том, что появиться в патриаршем куколе он не мог в силу присутствия фанариотов, которые не признают его «патриархом». Напялить же «обычный» епископский клобук «почётный патриарх» упрямо не соглашался.
Поэтому срочно заболел. Однако в письменном поздравлении Епифанию на всякий случай напомнил: «В начале борьбы за автокефалию я был одним из тех, кто верил в её успех». И подчеркнул свою роль в будущем: «Нам с вами надлежит решать сложные и ответственные задания».
С особым вниманием сентенцию о вере Денисенки в «украинскую автокефалию» слушал бывший «предстоятель УАПЦ Макарий», которого Филарет (тогда ещё канонический экзарх) в 1990-м запретил в служении за уход в… эту самую «автокефалию».
«Почётного патриарха», впрочем, в алтаре православного храма заменили представители «святейшего папы»: глава Конференции римо-католических епископов на Украине Бронислав Бернацкий и бискуп Львовский Мечислав Мокшицкий.
Как сообщают источники ФСК, они передали «предстоятелю СЦУ» особое благословение главы Ватикана и «надежду на скорое восстановление единства украинского православия с грекокатоликами».
Когда дно пробивается снизу
Того же 3 февраля ожидалось первое заседание «синода СЦУ». И опять нонсенс: о каком заседании «синода» может идти речь, если «синод» сей ни на каком «соборе» не избирался? Впрочем, этих подводных камней в день «хиротонии» ни Думенко, ни Денисенко, ни даже «смотрящий» от Фанара Эммануэль не видели — они были заняты другим.
Смотрящий Эммануэль планировал курировать заседание, чтобы не допустить до управления «почётного патриарха» (тот уже успел сделать ряд заявлений, идущих вразрез с кабальными условиями «томоса» и устава СЦУ). Однако «тяжёлая продолжительная болезнь» Денисенко «не отпускала» его на «синод». А без бывшего главы «Киевского патриархата» проведение заседания было невозможным, поскольку по уставу СЦУ «на переходный период в состав… синода постоянными членами включаются три бывших главы объединяющихся церковных групп». Поняв ближе к вечеру 4 февраля, что его «тупо сделали», представитель Фанара покинул Украину.
А 5 февраля хворый старец чудесно восстал и распорядился созвать «синод» в Доме митрополитов Русской церкви, присвоенном властями.
Так что, несмотря на заверения Порошенко о том, что СЦУ не будет государственной церковью, первое заседание данной организации состоялось на территории государственного объекта.
Это указывает на то, что «почётный патриарх СЦУ» не намерен отдавать в «общецерковное пользование» резиденцию на ул. Пушкинской, 36 в Киеве, которую занимает с 1966 года, когда был назначен украинским экзархом Русской православной церкви.
Кстати, в то время как все заходили в Митрополичий дом через боковой вход, Думенко и Денисенко вошли через парадный. Само обсуждение проходило за круглым столом, что не давало возможности определить, кто главный — Филарет или Епифаний.
По итогам обсуждения Денисенко оставил за собой руководство столичной епархией, ныне действующими приходами и монастырями Киева. Это, пожалуй, ноу-хау: в практике даже самопровозглашённых «церквей» столичной «епархией» руководит предстоятель. За Епифаном оставили лишь «Михайловский монастырь» (чтобы у него была хоть какая-то резиденция в Киеве).
Против того чтобы Киевская епархия отходила не предстоятелю, пытались возражать представители других конфессий, вошедших в СЦУ: бывший митрополит Винницкий УПЦ (МП) Симеон, бывший «предстоятель УАПЦ Макарий», «митрополит Герман», но их подавили члены «синода» бывшей УПЦ КП, большинство которых (10 человек) Денисенко обеспечил в нарушение предварительной устной договорённости с «Макарием» о квотах в «синоде».
«Макарий» заявил «Филарету», что более такого не потерпит (частичная ротация синода предусмотрена каждые полгода) и будет жаловаться Экуменическому «патриарху», который имеет право окончательного решения по внутривидовой борьбе в СЦУ.
Пока же, если не считать назначение винницкого Симеона секретарём «синода» (это было условием администрации Порошенко), остальные синодальные должности заняли люди Филарэта. Один из самых верных — наместник «Михайловского монастыря», присматривающий за «гостящим» там Епифанием, возведён до статуса правящего архиерея.
Епифану в качестве утешительного приза дали пост главы «Управления внешних церковных связей». На это место мог претендовать бывший глава ОВЦС УПЦ (МП) Драбынко, но поскольку тот привёл в СЦУ всего один приход, его не включили даже в состав синода.
По уставу СЦУ, впрочем, сей «инфант-митрополит» и не должен входить в руководящие органы. В стамбульском оригинале документа сказано, что члены «синода» определяются предстоятелем в соответствии со старшинством «хиротонии», но украинские умельцы «перевели» с греческого «определяются в соответствии» как «назначаются», а потом выстроили назначенных по старшинству. Поэтому на заседании было столько неседобородых лиц даже не архиепископского звания.
В отличие от некоторых из них, бывший «предстоятель УАПЦ Макарий», несмотря на то что отдал под ставропигию Константинополя кафедральные соборы Андреевский в Киеве и Успенский во Львове, ничего взамен не получил.
Битва за портфели длилась до позднего вечера, но вопросы перераспределения полномочий на «низовом уровне» не удалось решить.
В итоге «был установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются — в таком случае епархия именуется в соответствии с двойным титулом архиерея». А «религиозные организации, входившие в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018 года (день проведения Объединительного собора СЦУ. — Д. С.), остаются в составе соответствующей епархии». Это означает, что если на одной и той же территории до объединения действовало две епархии — от УПЦ-КП и УАПЦ, такой же порядок остаётся и теперь.
То есть на каждой территории действует по два «епископа», что является вопиющим попранием канонов православной Церкви.
Отдельно «был рассмотрен организационный вопрос Винницкой епархии».
В Виннице и окрестностях теперь действуют даже не два, а три «епископа СЦУ». Бывший канонический архиерей Симеон (на фото справа) отказывает своим новым коллегам в сослужении в захваченном им кафедральном соборе. Последние жалуются, но безрезультатно.
В целом, казалось бы, «синод» закончился для Денисенко триумфально. Однако не стоит сбрасывать со счетов «митрополита Луцкого» Зинкевича, которого Порошенко три часа уговаривал снять свою кандидатуру на «Объединительном соборе» ради денисенкового протеже. Иначе «Филарет» сорвал бы «эпохальное событие», а с ним и президентскую кампанию главного выгодополучателя «томоса».
Зинкевич, дав себя уговорить, рассчитывал не только на награду от Порошенко, но и на то, что со временем сожрёт «Филаретового Епифанчика» с потрохами. Ему уже сейчас нужно несколько больше, чем глубоко провинциальная кафедра. Тем не менее ему, несмотря на его 19-летний «архиерейский» стаж, не нашли места в «синоде».
Имеющий полтора десятка сторонников в «епископате СЦУ» Зинкевич уже заявил, что «произошедшее в Софии можно назвать архиерейским собранием, но никак не Синодом». Он так же, как и «Макарий», не исключает своей жалобы в Стамбул.
Ещё один «епископ» с почти двадцатилетним стажем Руслан Кулик намекает, что Зинкевича готово поддержать большинство «епископата СЦУ»: «Архиереи ПЦУ не считают синод 5 февраля полномочным».
…Сумеет ли воспользоваться всей этой грызнёй в «лоне детища Варфоломея» наш ОВЦС?
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Дмитрий Скворцов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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“Зеленский, пытаясь освободиться от «кольца», в котором оказался, выкрикнул «Слава Украине!» «Атошникам» пришлось отвечать…” – напоминает анекдот: как убежать от толпы негров? – надо бросить им баскетбольный мяч…;))
Ох, заложники липового патриотизма…
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Такая же гнида как и все квнщики, причём не скрывающий свою национальность. Но как юморист, я его люблю смотреть. И не против чтобы он стал президентом Киевской Руси.