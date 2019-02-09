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НОВОСТИ #1 | Первый онлайн-семинар 22-24 февраля! | Клуб слушателей

17:12. 9 февраля 2019 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Выпуск НОВОСТЕЙ #1.
Главный редактор Народного Славянского Радио – Алексей Орлов.

НОВОСТЬ №1: объявляем первый 3-х дневный онлайн-семинар 22, 23, 24 февраля 2019 года. Тема: “Родовая нить или как жить без страхов”. Этот семинар мы проводили во множестве городов и он всегда собирал большое кол-во благодарных людей! Потому что тема семинара – ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ!

ВНИМАНИЕ!
Семинар платный. Однако, мы не продаём знания. Это не оплата знаний кого-то и не чей-то коммерческий проект. Деньги являются вашим добровольным взносом в фонд «Народного Славянского радио». На аренду вебинарной комнаты и другие организационные расходы.

Зарегистрироваться на семинар по ссылке: http://slavradio.org/seminar

НОВОСТЬ №2: открываем Клуб слушателей Радио! Он позволит вам быть в курсе происходящих мероприятий, в т.ч. закрытых обучений, школ, вечерок и т.д. Все оповещения будут приходить вам на email (эл. почту). Основное условие клуба – помогать Радио чем сможете. Например: проф. услуги или делиться нашими видео, делать посты в соцсетях или посильная финансовая помощь и т.д.

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
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Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

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+79210796843
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pLwSnP4D60A

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