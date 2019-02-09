Как изменить отношение к СССР за 7 минут?
Забудь СССР, о котором тебе рассказывали в школе
Этот ролик, за 7 минут, снимет с ушей ворох лапши, который тебе навешивали годами, и позволит самому решить – любить или ненавидеть эту страну.
Разобраться в бурных перипетиях нашей истории, приведших, в итоге, к слому государственного строя в России в 1917 году, понять, чего стоила борьба за власть в СССР и почему ее последствия сказываются сегодня, помогут книги:
Откровение снайпера информационной войны, Цербер А.
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович
Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич
===========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-izmenit-otnoshenie-k-sssr-za-7-minut
loading...
Этот ролик, за 7 минут, НАВЕСИТ НА УШИ ворох
модерновой лапши – отсебятины !
Я жил в ней, и никакой Нестор не сможет помешать
мне любить мою страну.
С ее многострадальной и лучезарной историей,
которую я знаю лучше несторов.
И в делах ее, и в героях, и в ее народе.
Недаром А. Зиновьев (не чета нестору) назвал советский период
лучшим в истории России, лучшим, что Россия смогла создать.
J UDOV
loading...
Такой задачи у Нестора нет, ролик для необразованной молодёжи.