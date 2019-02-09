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Как изменить отношение к СССР за 7 минут?

17:21. 9 февраля 2019 Просмотров - 185 2 коммент. Опубликовал:

Забудь СССР, о котором тебе рассказывали в школе

Этот ролик, за 7 минут, снимет с ушей ворох лапши, который тебе навешивали годами, и позволит самому решить – любить или ненавидеть эту страну.

Разобраться в бурных перипетиях нашей истории, приведших, в итоге, к слому государственного строя в России в 1917 году, понять, чего стоила борьба за власть в СССР и почему ее последствия сказываются сегодня, помогут книги:

Откровение снайпера информационной войны, Цербер А.

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич

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Нестор

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-izmenit-otnoshenie-k-sssr-za-7-minut

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2 коммент.»

  • 2464 1960
    Juryi 9 февраля 2019 в 18:31 Ссылка Пометить
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    Этот ролик, за 7 минут, НАВЕСИТ НА УШИ ворох
    модерновой лапши – отсебятины !
    Я жил в ней, и никакой Нестор не сможет помешать
    мне любить мою страну.

    С ее многострадальной и лучезарной историей,
    которую я знаю лучше несторов.
    И в делах ее, и в героях, и в ее народе.

    Недаром А. Зиновьев (не чета нестору) назвал советский период
    лучшим в истории России, лучшим, что Россия смогла создать.

    J UDOV

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  • 2467 643
    Слава 9 февраля 2019 в 18:35 Ссылка Пометить
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    Такой задачи у Нестора нет, ролик для необразованной молодёжи.

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