Как изменить отношение к СССР за 7 минут?

Концептуал СМИ Забудь СССР, о котором тебе рассказывали в школе

Этот ролик, за 7 минут, снимет с ушей ворох лапши, который тебе навешивали годами, и позволит самому решить – любить или ненавидеть эту страну.



Разобраться в бурных перипетиях нашей истории, приведших, в итоге, к слому государственного строя в России в 1917 году, понять, чего стоила борьба за власть в СССР и почему ее последствия сказываются сегодня, помогут книги:

Откровение снайпера информационной войны, Цербер А.



История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич



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