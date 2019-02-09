Два мифа либеральных экономистов

Бездумная вера в эти фетиши заставляет вспомнить советскую традицию, когда взрослые и могущественные дяди вели себя как доверчивые детки, которым конфетку пообещали. В наше время часть пропагандистов точно знают, что это мифы, но распространяют их, видя свой интерес — к ним нет претензий, они хотя бы рациональны. А вот многие дурачки, а зачастую ещё и высокопоставленные, верят в эти два мифа словно их с неба на скрижалях спустили:

Миф 1. Международные корпорации заинтересованы в высоком уровне жизни людей, чтобы было кому продавать свои товары.

Миф 2. Иностранные инвестиции придут, если вести правильную внешнюю политику.

Начнём с первого мифа. Кстати, об удивительной наивности говорит тот факт, что этот миф удаётся продавать такому количеству народа. Причём, что самое удивительное, чем люди «умнее», тем охотнее проглатывают этот парадокс. Они прямо изысканное удовольствие находят в зашитом там противоречии. Давайте на простых примерах посмотрим:

Квартирный вор заинтересован в высоком уровне жизни граждан, тогда ему будет, что воровать.

Кстати, вор и правда заинтересован, но что с того? Мы же понимаем, что не будет он заниматься социально-политическими проблемами. Есть уровень жизни — хорошо ему, нет — плохо. Он заинтересован? Да. Он может или будет что-то делать для этого? Нет.

Ладно, пример попроще, не такой одиозный.

Каждый из нас заинтересован, чтобы наш сосед сверху не был алкоголиком, наркоманом, уголовником — это совершенно очевидно. И что дальше? Мы пойдём его воспитывать? Лечить от зависимости? Возьмём на себя работу полиции? Нет, конечно. Хотя заинтересованы кровно.

Но раз уж мы про бизнес, то давайте про бизнес.

Вот вы — владелец парикмахерской. Вы заинтересованы в высоком уровне доходов граждан? Конечно, у вас будет много богатых клиентов. Вы будете заниматься политикой? Нет, у вас бизнес, вам просто некогда.

Допустим, вы бизнесмен покрупнее, вы приходите в какой-то регион. Да, вы заинтересованы, чтобы там был платёжеспособный спрос. Да, вы можете даже какую-то «социальную нагрузку» тянуть посильную: что-то поспонсировать, что-то построить, где-то помочь — по мере сил, разумеется. Но разве от вас зависит уровень доходов жителей региона? Нет, и не будет никогда.

Да будь вы хоть «Самсунг»! Что вы сможете сделать, чтобы в Нигерии повысился уровень жизни? Да ничего! Нет, если он повысится сам, без вашей помощи, то вы туда придёте. Но это не будет ваша заслуга — их уровень жизни. И если он упадёт, то вы как пришли, так и уйдёте.

Если уровень жизни падает, бизнес никогда не станет его поднимать! Он просто сосредоточится на борьбе за оставшиеся платёжеспособные рынки сбыта. И это очевидно на все 100%.

Как бы ни был заинтересован бизнес, он не может да и не захочет работать на повышение уровня жизни. Даже самый глобальный бизнес, даже самый транснациональный.

Бизнес не может взять страну под управление и добиваться повышения уровня жизни граждан. Скажу более: он ещё и НЕ ХОЧЕТ этим заниматься! На фиг ему это не сдалось, у него хватает забот по управлению собственной деятельностью.

И ведь это очевидно чуть более, чем полностью. Как на этом фоне можно продавать нелепые прожекты «глобальный бизнес придёт, порядок наведёт, уровень жизни поднимет, чтобы мы могли его товары покупать»? Да не станет он этим заниматься.

Есть уровень жизни — бизнес приходит, а если нет — просто уходит. Ничего не исправлял, не улучшал и никогда не будет.

Вот мы и подошли ко второму мифу — про иностранные инвестиции.

Мол, если вести правильную внешнюю политику и победить коррупцию, то инвестиции и технологии польются рекой.

В романе у Толкина был такой древний энт, самый древний, который сказал прекрасную фразу: «Всегда и никогда — это даже для меня слишком длинные слова!»

Вы не задумывались, о том насколько «длинными» оказываются либеральные «всегда» и «никогда»?

Было ровно 3 (прописью — три) случая, когда вмешательство американцев помогло: Европа, Южная Корея и Япония.

Но если же попробовать перечислить, сколько раз вмешательство американцев НЕ помогало, и даже вредило, то пальцев на руках и ногах вместе не хватит. Но — это либералам не мешает говорить их фирменное «всегда». Вот, мол, вмешательство американцев ВСЕГДА помогало! А если шло во вред, то это были «неправильные пчёлы, которые делали неправильный мёд».

Но всё же вернёмся к инвестициям. Мол, их надо заслужить, надо победить коррупцию и вести правильную внешнюю политику. И тогда, мол, инвестиции придут.

Давайте страшную тайну откроем: инвестиции идут туда, куда ВЫГОДНО, причём туда они идут не только БЕЗ указки от властей, но даже и ВОПРЕКИ запрету идти будут. Кстати, уровень коррупции вообще не играет роли, если выгода сохраняется.

Самая честная страна никого не привлечёт, если нельзя будет заработать. В самую коррумпированную всё равно деньги пойдут, если прибыль будет значительной даже после всех взяток и рисков. А всё остальное — болтовня политиков и нелепые иллюзии обывателей, развесивших уши.

Теперь давайте откроем вторую страшную тайну:

Решение о государственных инвестициях принимается не из соображений прибыльности, а из соображений политики.

В ту же Европу и ту же Японию было РЕШЕНО инвестировать, потому что была своя задача и там, и там. И задача была актуальной на ТОТ период времени.

Это сложно понять в теории, давайте на примере.

Почему после распада соцлагеря, Евросоюз залил деньгами одну только Польшу? Там что, какие-то невероятные прибыли от вложений ожидались? Почему не Румыния, не Болгария? Почему не Прибалтика? Нет, одна только Польша. Политика, чистая политика.

После распада СССР все республики, включая Россию (простите за грубость) лизали и сосали (простите ещё раз) с прогибом и проглотом. Денег не получил никто. А знаете, почему? А их просто не планировали давать. Причём абсолютно вне связи с поведением республик, а просто не планировали.

Идея о некой «правильной» политике, при которой денег всё же дадут — это иллюзия. Эти деньги сперва решают дать, а уже после решения вас (поверьте на слово) найдут способ проконтролировать, чтобы деньги сработали, как надо. Высадят десант внешнего управления, поменяют режим, подправят законы — но это всё уже после решения о вложении денег.

Американцам после Второй мировой были нужны процветающие Европа и Япония. Это было тогда. Сегодня им никто не нужен, никого после они деньгами не заливали. Но есть папуасы, которые (подтверждая теорию о карго-культе) всё думают, что своими камланиями и «правильным» поведением могут заставить бога передумать и деньги прислать.

Частные инвестиции вообще никак не связаны с внешней политикой и «коррупцией», их волнует только прибыльность вложений. И если риски из-за коррупции и политических поворотов будут перекрываться прибылью — деньги всё равно придут.

А государственные инвестиции даются по совсем иным причинам. Огромное количество стран в самых разных регионах делало всё, что американцы просили, но денег и близко не получили. Там причина проста, США больше не нужно тащить мир вперёд, потому что мир и так уже обгоняет США, им бы теперь сдержать его, а не то, что кому-то денег давать, эти времена давно прошли.

Но либералы всё кормят нас басенками… В нынешнюю, т. н. «путинскую Россию», деньги идут, причём хорошим потоком! Причём — американским, во многом.

Лучший судья экономических успехов — это бизнес, который считает прибыль, а не политики, которым надо подгонять практику под их теории.

Сегодня новость была: Мерседес строит завод в России — первый и единственный во всей Восточной Европе. И это прекрасный ответ на то, есть ли деньги у россиян, как они живут и каково состояние экономики России. Ни «правильная» Польша, ни одна из «новых» стран ЕС, ни даже Прибалтика не заинтересовала немцев — Россия, вот что они хотят и где видят прибыль.

Источник: http://zavtra.ru/blogs/dva_mifa_liberal_nih_ekonomistov?utm_referrer=httpszen.yandex.com