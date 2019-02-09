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Что предвещает движение магнитного полюса Земли?

17:12. 9 февраля 2019 Просмотров - 227 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4318370.html

Метки: игнатенко, планета, природа, физика
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