Что предвещает движение магнитного полюса Земли?

... т. д. Ученые ожидают, что следующая инверсия магнитныхполюсов Земли произойдет около 2030... молвила им: "Разве я не предвещала всего этого?" И мужчины, и... всё-таки смогут изменить направление движения мирового сообщества из потребительского русла...
... Небо, о котором предвещено в «Откровении Иоанна Богослова...великий космический процесс смены магнитныхполюсов Земли, её освобождение... невыгодно посвящать народ, что ДревнеЕгипетская Цивилизация — Время...— наинизшую точку их движения вверх-вниз по меридиану,...
... Небо, о котором предвещено в «Откровении Иоанна Богослова...великий космический процесс смены магнитныхполюсов Земли, её освобождение... невыгодно посвящать народ, что ДревнеЕгипетская Цивилизация — Время...— наинизшую точку их движения вверх-вниз по меридиану,...
... 2004 года, и ничто не предвещало резких его изменений. Однако, в... его пожилого контингента, подверженного воздействию магнитных бурь. Солнце в это лето... продолжалось монотонное движениеполюсов Земли в сторону Канады и Индийского океана, что привело...