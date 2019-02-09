Британия и иранская революция: Оружие и секретные сделки
09:13. 9 февраля 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Об отношениях Британии и Ирана до и после исламской революции в Иране.
Британия и иранская революция: Оружие и секретные сделки
40 лет назад, иранская революция шокировали весь Ближний Восток, свергнув западного клиента, шаха Мохаммеда Реза Пехлеви и приведя к власти исламский режим аятоллы Хомейни.
В то время как сейчас Иран представляет собой самую большую проблему для западной власти на Ближнем Востоке, британские отношения с исламским Ираном не всегда были такими антагонистическими. Британия отказалась от поддержки шаха до революции 1979 года, стремясь присоединиться к иранским оппозиционным силам во главе с Хомейни. Когда его режим пришел к власти, Уайтхолл зашел так далеко, что вооружил его, даже жестоко потворствуя ему, рассматривая его как противодействие Советскому Союзу.
Мосаддык
Шах был приведен к власти в 1953 году в ходе англо-американской секретной операции, известной как "Boot", по инициативе Лондона, в результате которой был убран иранский лидер Мохаммед Мосаддык, который национализировал британские нефтяные активы в Иране. "Наша политика, – вспоминал позднее британский чиновник , – заключалась в том, чтобы как можно скорее избавиться от Мосаддыка". Фактически рассекреченные файлы показывают, что посол Великобритании в Тегеране предпочитал "диктатора", который "урегулировал бы нефтяной вопрос на разумных условиях".
Малоизвестный аспект переворота 1953 года – заговор британцев с аятоллой Сейидом Кашани, предшественником Хомейни. Кашани помогал финансировать толпы, которые восстали против Мосаддыка в сотрудничестве с МИ-6, которая подкупила армию, полицию, политиков и представителей СМИ. "Эти силы, – объяснил офицер МИ-6 Кристофер Вудхаус, руководивший операцей со стороны Великобритании, – должны были захватить контроль над Тегераном, предпочтительно при поддержке шаха, но при необходимости без него, и арестовать Мосаддыка и его министров".
.
Семья шаха Реза Пехлеви.
Шах правил еще четверть века, жестоко подавляя оппозицию через свою пресловутую службу внутренней безопасности SAVAK, которую Великобритания обучала. За год до революции, в апреле 1978 года, тогдашний лидер консервативной оппозиции Маргарет Тэтчер посетила Тегеран и описала шаха как "одного из самых дальновидных государственных деятелей в мире", который дал Ирану «динамичное лидерство» и «ведет Иран через ренессанс двадцатого века". Несколько месяцев спустя лейбористское правительство Джеймса Каллагана тайно согласилось на просьбу шаха о поставке в Иран 175 000 баллонов с газом КС и до 360 бронетранспортеров, чтобы помочь режиму подавить растущие демонстрации против него.
К октябрю 1978 года, когда беспорядки в Тегеране угрожали режиму, Каллаган написал : «Я бы не много поставил на шансы шаха» и сказал своему министру иностранных дел Дэвиду Оуэну "надо начать думать о страховочном варианте", имея в виду развитие контактов с оппозицией.
Тэтчер в 1984 году.
К декабрю официальные лица пришли к выводу, что выживание шаха маловероятно и что Иран, похоже, оказался на грани революции. Затем представители Министерства иностранных дел выступили за то, чтобы Великобритания полностью переключила свою поддержку на иранскую оппозицию, хотя в рассекреченных файлах не указывается характер этих контактов.
Шах бежал из Тегерана 16 января 1979 года, а 1 февраля Хомейни вернулся из ссылки в Иран. Британия пыталась «застраховать» себя от нового исламского режима, избегая любых связей с шахом. Лондон и Вашингтон оба отказались предоставить своему бывшему любимцу политическое убежище. "В моем решении не было чести, – писал позднее Оуэн , – просто холодный расчет национальных интересов". Он добавил, что считает это "подлым поступком".
В феврале, когда реальная власть была сосредоточена в Совете исламской революции, где доминировали фундаменталисты лояльные Хомейни, Каллаган признал новое правительство Мехди Базаргана, ученого, заключенного в тюрьму шахом. Секретарь кабинета министров сэр Джон Хант написал Каллагану, что "мы не должны упускать возможность укреплять наши отношения с новым правительство". Маргарет Тэтчер также заверила новое правительство в том, что заказанное шахом оружие, в частности, крупный контракт на поставку танков, будет продолжать действовать вместе с "нефтяными сделками, торговлей и другими интересами". Через несколько недель была объявлена Исламская Республика с новой конституцией. провозглашавшей теократию.
При новом правительстве Тэтчер Великобритания продолжала вооружать и обучать новый иранский режим. К апрелю 1980 года, через несколько месяцев после кризиса с американскими заложниками, Великобритания все еще обучала около 30 иранских офицеров в Великобритании. С началом советского вторжения в Афганистан Тэтчер видела иранскую теократию как противовес советской идеологии.
Это приняло большие масштабы в 1982 году, когда Великобритания тайно помогла иранскому режиму чуть не уничтожить коммунистическую партию Туде, основную левую организацию в Иране. МИ-6, работая с ЦРУ, передала иранцам список предполагаемых членов Туде, приобретенных у советского перебежчика, чтобы заслужить благосклонность режима и уменьшить влияние СССР. Десятки членов Туде были впоследствии казнены, более 1000 членов были арестованы, и партия была запрещена.
Но Британия пошла еще дальше, хотя к настоящему времени иранский революционный режим рассматривается как стратегическая угроза для Запада. Поскольку Иран воевал с Ираком в жестокой войне в Персидском заливе в 1980-х годах, правительство Тэтчер вооружило обе стороны. С самого первого дня войны Великобритания отправила в Иран танковых снарядов и танковых двигателей на миллионы фунтов, помогая обслуживать танки, доставленные Великобританией шаху в 1970-х годах.
Два американских заложника в Иране, заложники кризиса, 4 ноября 1979 года.
Уайтхолл также потворствовал делу с компанией под названием Allivane International тайно поставлявшей оружие в Иран в середине-конце 1980 – х годов, в то время как другой проект позволил британской компании BMARC экспортировать морские орудия, запасные части и боеприпасы в Иран через Сингапур в 1986 году. В то же самое время государственная компания экспортировала пять партий химикатов на основе тетрила, которые использовались для производства взрывчатых веществ, нарушая как эмбарго ООН, так и британские правила экспорта.
Британский танковый экспорт, согласованный с режимом шаха, все еще мешает отношениям между двумя странами. Рассекреченные документы показывают, что новый режим сообщил Британии в феврале 1979 года об аннулировании шести военных контрактов, подписанных шахом, на более чем 1500 британских танков на сумму 1,25 миллиарда фунтов стерлингов. Обе страны все еще торгуются из-за процентной ставки, которая будет выплачена Великобританией, чтобы погасить долг за танки, которые были куплены Ираном, но никогда не поставлялись. Иран пытается вернуть свои деньги с 1979 года.
Британцы хотели бы выдавить иранский режим с Ближнего Востока, а экстремисты в США и Израиле сейчас стремятся к войне. Но это не 1953 год, и Уайтхолл, несомненно, понимает, что Иран намного сильнее Ирака Саддама Хусейна или Ливии Муаммара Каддафи.
На данный момент Лондон будет продолжать продвигать свои коммерческие интересы с Ираном, иногда выступая на стороне США в противостоянии с ним. Британская политика в отношении Ирана часто основывалась на чистой целесообразности. Мы можем только ждать, чтобы увидеть, что в конечном итоге Великобритания сыграет скорее сдерживающую, чем поддерживающую роль в смене режима в Иране.
Марк Кертис – историк и аналитик по вопросам внешней политики и международного развития Великобритании, автор шести книг, последняя из которых – обновленное издание «Тайные дела: британский сговор с радикальным исламом».
https://consortiumnews.com/2019/02/08/britain-and-the-iranian-revolution-arms-secret-deals/ – оригинал на английском языке
На заглавной фотографии Тэтчер с спецназовцами SAS во время кризиса с захватом иранского посольства в Лондоне.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4764813.html