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“Альфа”

05:30. 9 февраля 2019 Просмотров - 168 7 коммент. Опубликовал:


Рекламный ролик управления "А" центра специального назначения ФСБ, в обиходе "Альфа".
Даже Пореченкова затащили.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4764462.html

Метки: Альфа, Видео, пореченков, спецназ, спецслужбы, фсб
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