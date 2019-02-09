“Альфа”
05:30. 9 февраля 2019 Просмотров - 168 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Рекламный ролик управления "А" центра специального назначения ФСБ, в обиходе "Альфа".
Даже Пореченкова затащили.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4764462.html
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Это который в форме Пресса по украинской деревне из крупнокалиберного пулемёта стрелял?
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Кто же по тебе бандерлог там стрелял?
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Пореченков.
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Жаль, что тебя чёрт он не убил.
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Ты бы переодетый в работника Красного Креста смог?
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Клоуна не строй. Ир что вы натворили в ДНР и ЛНР вам никто никогда не забудет. А за Одессу свой будет другой спрос. Такие как ты не представляют что вас ждёт. да же не надейся что пейсатый Зеленский сможет всё замять.
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К русским у украинцев претензий нет. А москалей и чеченов будут на кол сажать