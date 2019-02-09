Это не кадры из Сирии или Венесуэлы. Это сердце "цивилизованной Европы".В центре Парижа при взрыве полицейской гранаты одному из протестующих оторвало кисть руки.Судя по всему он пытался ее кинуть обратно в полицейских, которые обстреливали подобными гранатами толпу.Само мероприятие получилось более масштабным, нежели в прошлую субботу. Только в Париже митинговали более 25 тыс. человек, а всего по всей Франции число митингующих подбиралось к 100 000.Против них Макрон бросил до 75 тыс. полицейских.Протесты уже традиционно идут не только в Париже, но и в других городах Франции. На этот раз масштабными протестами отметился Кан.Кроме того фермеры и дальнобойщики блокировали ряд дорог.На данный момент протесты продолжаются. Ближе к ночи стнет понятно точное кол-во митинговавших, кол-во арестованных, пострадавших и т.п.Этот протестующий получил большую популярность во Франции, после того как на одном из прошедших митингов потерял глаз, а его повязка стала одним из символов "Желтых жилетов".Стоит отметить, что рейтинг поддержи Мадуро в Венесуэле выше, чем рейтинг поддержки Макрона во Франции.Акт №14 намечен на следующую субботу. Его готовы поддержать и французские профсоюзы, что открывает перспективы для дальнейшего расширения и институциализации протестов.Предпосылок для их завершения нет и близко. Мантры французского официоза о том, что протест рассосется сам собой не оправдались, а попытки замылить тему через "национальные дебаты" не оправдались.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4766393.html