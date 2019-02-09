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Акт №13

18:13. 9 февраля 2019 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал:


Это не кадры из Сирии или Венесуэлы. Это сердце "цивилизованной Европы".
В центре Парижа при взрыве полицейской гранаты одному из протестующих оторвало кисть руки.
Судя по всему он пытался ее кинуть обратно в полицейских, которые обстреливали подобными гранатами толпу.


Осторожно, кадры 18+.
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Само мероприятие получилось более масштабным, нежели в прошлую субботу. Только в Париже митинговали более 25 тыс. человек, а всего по всей Франции число митингующих подбиралось к 100 000.
Против них Макрон бросил до 75 тыс. полицейских.
Протесты уже традиционно идут не только в Париже, но и в других городах Франции. На этот раз масштабными протестами отметился Кан.
Кроме того фермеры и дальнобойщики блокировали ряд дорог.
На данный момент протесты продолжаются. Ближе к ночи стнет понятно точное кол-во митинговавших, кол-во арестованных, пострадавших и т.п.


Этот протестующий получил большую популярность во Франции, после того как на одном из прошедших митингов потерял глаз, а его повязка стала одним из символов "Желтых жилетов".











































































































































Стоит отметить, что рейтинг поддержи Мадуро в Венесуэле выше, чем рейтинг поддержки Макрона во Франции.
Акт №14 намечен на следующую субботу. Его готовы поддержать и французские профсоюзы, что открывает перспективы для дальнейшего расширения и институциализации протестов.
Предпосылок для их завершения нет и близко. Мантры французского официоза о том, что протест рассосется сам собой не оправдались, а попытки замылить тему через "национальные дебаты" не оправдались.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4766393.html

Метки: демократия, Европа, желтые жилеты, макрон, Митинги, Париж, протесты, фотографии, Франция
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