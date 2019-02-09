1970-е. Дин Конгер путешествует по стране. Часть 1
1975. Мурманск. Городская улица
1975. Мурманск. Детская площадка
1975. Житель Мурманска ежедневно окунается в прорубь
1975. Житель Мурманска ежедневно окунается в прорубь
1975. Житель Мурманска ежедневно окунается в прорубь
1975. Катание на горке на краю Мурманска
1977. Детский сад. Недостаток витамина Д зимой компенсируется облучением кварцевой лампой
1977. Детский сад. Недостаток витамина Д зимой компенсируется облучением кварцевой лампой
1977. Детский сад. Недостаток витамина Д зимой компенсируется облучением кварцевой лампой
1977. Детский сад. Недостаток витамина Д зимой компенсируется облучением кварцевой лампой
1977. Семья собирается на снегу для группового портрета
1980. Лапландские оленеводы в юрте
1980. Лапландские оленеводы в юрте
1980. Северный олень тянет сани по снегу. Возле Ловозеро
1980. Чукотский писатель Юрий Рытхеу обедает в доме оленевода-саами и его семьи. Ловозеро
1980. Окрестности Нарьян-Мара
1980. Окрестности Салехарда. Ребенок выходит из юрты оленеводов
1980. Салехард. Русская женщина в меховой шапке и пальто
1972. Купола церкви Преображения Господня на острове Кижи
1972. Маленькая лодка на Онежском озере на закате
1972. Покровская церковь, остров Кижи
1972. Покровская церковь, остров Кижи
1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи
1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи
1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи
1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи
1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи
1972. Церковь в Новгородской области