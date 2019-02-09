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1970-е. Дин Конгер путешествует по стране. Часть 1

09:41. 9 февраля 2019 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:



1975. Мурманск. Городская улица


1975. Мурманск. Детская площадка

1975. Житель Мурманска ежедневно окунается в прорубь

1975. Житель Мурманска ежедневно окунается в прорубь

1975. Житель Мурманска ежедневно окунается в прорубь

1975. Катание на горке на краю Мурманска

1977. Детский сад. Недостаток витамина Д зимой компенсируется облучением кварцевой лампой

1977. Детский сад. Недостаток витамина Д зимой компенсируется облучением кварцевой лампой

1977. Детский сад. Недостаток витамина Д зимой компенсируется облучением кварцевой лампой

1977. Детский сад. Недостаток витамина Д зимой компенсируется облучением кварцевой лампой

1977. Семья собирается на снегу для группового портрета

1980. Лапландские оленеводы в юрте

1980. Лапландские оленеводы в юрте

1980. Северный олень тянет сани по снегу. Возле Ловозеро

1980. Чукотский писатель Юрий Рытхеу обедает в доме оленевода-саами и его семьи. Ловозеро

1980. Окрестности Нарьян-Мара

1980. Окрестности Салехарда. Ребенок выходит из юрты оленеводов

1980. Салехард. Русская женщина в меховой шапке и пальто

1972. Купола церкви Преображения Господня на острове Кижи

1972. Маленькая лодка на Онежском озере на закате

1972. Покровская церковь, остров Кижи

1972. Покровская церковь, остров Кижи

1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи

1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи

1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи

1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи

1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи

1972. Церковь в Новгородской области

Источник: https://humus.livejournal.com/6455861.html

Метки: история, Мурманск, Россия, фото
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