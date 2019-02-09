1970-е. Дин Конгер путешествует по стране. Часть 1





1975. Мурманск. Городская улица





1975. Мурманск. Детская площадка



1975. Житель Мурманска ежедневно окунается в прорубь



1975. Житель Мурманска ежедневно окунается в прорубь



1975. Житель Мурманска ежедневно окунается в прорубь



1975. Катание на горке на краю Мурманска



1977. Детский сад. Недостаток витамина Д зимой компенсируется облучением кварцевой лампой



1977. Детский сад. Недостаток витамина Д зимой компенсируется облучением кварцевой лампой



1977. Детский сад. Недостаток витамина Д зимой компенсируется облучением кварцевой лампой



1977. Детский сад. Недостаток витамина Д зимой компенсируется облучением кварцевой лампой



1977. Семья собирается на снегу для группового портрета



1980. Лапландские оленеводы в юрте



1980. Лапландские оленеводы в юрте



1980. Северный олень тянет сани по снегу. Возле Ловозеро



1980. Чукотский писатель Юрий Рытхеу обедает в доме оленевода-саами и его семьи. Ловозеро



1980. Окрестности Нарьян-Мара



1980. Окрестности Салехарда. Ребенок выходит из юрты оленеводов



1980. Салехард. Русская женщина в меховой шапке и пальто



1972. Купола церкви Преображения Господня на острове Кижи



1972. Маленькая лодка на Онежском озере на закате



1972. Покровская церковь, остров Кижи



1972. Покровская церковь, остров Кижи



1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи



1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи



1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи



1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи



1972. Храмы Покрова и Преображения Господня на острове Кижи



1972. Церковь в Новгородской области



Источник: https://humus.livejournal.com/6455861.html