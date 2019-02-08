Знакомьтесь: захватчики Земли. Часть 3.

Читатель попробуй прочитать эту «Исповедь» несколько раз, спокойно и вдумчиво, и ты поймешь. Все что в ней написано этим подонком - соответствует истине. При этом не важно какой фамилией подписался этот «богоизбранный» скот, важна убийственная суть полностью подтверждаемая жизнью. Господа из ФСБ, Армии, МВД, Прокуратуры, Правительства, Министерств, Науки, Культуры...- это все он и о вас написал. А вы думали что только о народе? Прочитайте тогда еще раз его исповедь. Простой народ во всех странах почти одинаков. Не народ двигает историю и развитие государств, а его элита и образованная часть населения. Хотя какие вы господа, вы мелкие, жалкие, тупые и трусливые ХОЛОПЫ и РАБЫ - о чем и написал этот «богоизбранный» хорек. Ведь это при помощи таких как вы они и держат под своим контролем многие страны мира.... Но все же в нескольких важных моментах он не прав. Они торжествуют только в тех странах, где подлая, продажная и скотская элита выродков - предателей собственного народа, ради личной выгоды отдает им свои страны и народы в разграбление и эксплуатацию, это во-первых. Во- вторых, там где у власти в стране стоят ЛИЧНОСТИ, там при попытках «богоизбранных» преступников разрушать, грабить или захватывать власть, их просто уничтожают. Естественно ему не хочется вспоминать ни Испанскую Инквизицию, ни Сталинский удар в 1937-1938 годах, ни немецкие зондеркоманды, ни другие примеры из средневековой и современной истории. Не зря ведь он обмолвился фразой: «Существует лишь один способ победить нас навсегда..., только зло гения додумается до такого.» И наконец в-третьих, что они ничего не боятся. Боятся и еще как. При захвате и аресте М.Ходорковского в самолете, как рассказывал участник этой операции, этот «богоизбранный» преступник обделался в полном смысле этого слова...

Ю.Козенков. «УБИЙЦЫ РОССИИ»





ИСПОВЕДЬ СВЕРХЧЕЛОВЕКА

Опубликовано 12 января 1991 года в “Независимой газете”.

Наше время возвращается.

Да оно от нас и не уходило. Оно всегда было и будет нашим. Как на земле всегда было добро и зло. Но нас всегда кажется больше потому, что мы сильнее и агрессивнее добра, и победить нас невозможно.

Мы будем менять форму и оболочку, будем менять вывески и цвета, будем приспосабливаться к любым условиям, но выживем и победим. Наша цепь одна — быть победителями. Ваша участь — всегда быть рабами во веки веков. Мы успели привить вам гены рабства навсегда. Мы дадим вам еще тысячи революций и перестроек, у вас будет вечная борьба за справедливость, но вы её никогда не получите.

Я буду говорить с вами открытым текстом не потому, что я нагл, а потому, что я не ведаю страха. За мной гигантская несокрушимая сила КПСС. КГБ, МВД, Минфин, Минторг, правительство, прокуратура и всякие Верховные Советы — это лишь просто рычаги в наших руках. Под нашу дудку пляшут президенты и исполняют нашу волю, делают то, что мы хотим.

Нам глубоко плевать, сколько будет депутатов-радикалов — хоть миллионы. Верх всегда будет наш! Вы можете забрать у нас дачи, привилегии, машины и т.д., но власть — НИКОГДА! Нам глубоко плевать на мнение народа, оно для нас пустой звук. Ибо мнение это мы создаем сами. Пусть проводятся хоть сотни референдумов. Главное, чтобы наше мнение исполнял народ.

На любое ваше наступление мы будем отвечать мощно и жестоко. Для нас раз плюнуть — уничтожить продукты, заводы, экологию, гласность, искусство и т.д. Для нас раз плюнуть принести вам голод, саботаж, нищету, разруху, болезни. Нам ничего не стоит стравить вас друг с другом, чтобы вы перегрызли себе глотки. Мы можем довести вас до отчаяния: чтобы вы взялись за оружие и пошли на крайность. Вот тогда вы физически почувствуете нашу сипу.

Нас все время пугают народом, что он поднимется и всё сметёт. Наш народ никогда не поднимется, даже если это и произойдет — он никогда долго не удержит свою власть. Он просто не умеет это делать. Власть всегда вы будете отдавать нам сами! Так продумано, так запланировано. Есть только один способ победить нас навсегда. Но вы никогда не сможете его использовать, потому что только зло гения может додуматься до такого. Добро сделать этого не в состоянии.

Нам неплохо удалась с вами очередная игра в перестройку, гласность, демократию. То, что просит толпа — пожалуйста. Дадим, но столько, сколько нам нужно. До чего смешна и наивна ваша вера в серьезные намерения! Искусство говорить всё и ничего — это тоже наше оружие. И на съездах вы увидели это в действии. Мы утопим вас в словоблудии. Ни одна ваша прогрессивная идея не прошла. Прошли те, которые мы хотели, сделав вид, что они идут от вас.

У нас есть сильнейшее оружие — большая могучая ложь, терпение, приспособляемость, мгновенная реакция и, главное, способность действовать, что никогда не умел ни один борец за справедливость. К тому же у нас есть прекрасные способы выводить из строя таких борцов самой же толпой. Мы же всегда в тени, живой пример — академик Сахаров. Это по нашему сценарию вы сами убили его. Мы продолжаем наносить урон вашим лидерам, и это только начало. Вы скоро увидите очередные жертвы, и не в ваших силах это предотвратить.

Рабы не способны к действиям. Вы способны только к послушанию и исполнению нашей воли. Все ваши потуги изменить что-то к лучшему (как вы считаете), кроме страданий, разочарований и безысходности, ничего вам не принесут. Нет, я не разубеждаю вас и не призываю вас опустить руки и не бороться. Действуйте, боритесь, побеждайте, упивайтесь победой — все это будет ваш самообман. Нам же нужна ваша борьба с нами. Наши знания, разум, опыт всегда должны быть в форме.

Все ваши мечты и желания, вся ваша страсть животных кипят только вокруг одного — жратвы и барахла. Ваша зависть, жадность и тупость — безпредельны. И это колоссальное оружие в наших руках. Мы умеем им виртуозно пользоваться. Все, что мы делаем, мы делаем продуманно и гениально просто. Вы судите о нас по номенклатурным чиновникам. Это наивно. Да, тупых, жадных или просто дураков мы всегда ставим на высокие посты. Они — наша броня и защита. Вся ваша энергия разбивается вдребезги об их чугунный монолит.

Вашей энергии рабского возмущения хватает до первой подачки. Пара рефрижераторов с колбасой способна утихомирить любые ваши страсти и уничтожить мечты о демократии. Все ваши беды от того, что вы дети Земли и Космоса! Вы уничтожили все знания и опыт своих предков и повторяете лишь только их ошибки. Никто из вас не знает, в чем смысл жизни и предназначение человека на этой земле.

Посмотрите на себя со стороны, чем вы занимаетесь и какой участи вы достойны. Вы рабы и разрушители. Мы вашими руками оскверняем землю. По нашей воле вы опустошаете недра планеты, губите моря, реки, экологию, идете с ножом друг на друга. Так несите свой крест вечных мук и страданий.

Теперь скажу больше. Я открою вам цепь и программу перестройки. Государство хирело и не развивалось так, как на Западе. Был нужен стимул, новый энтузиазм народа. Была нужна его новая вера в светлое будущее. Мы никогда не давали вам жить настоящим, а только будущим, ну, иногда, прошлым. Так вот, перед нами встала задача — заставить вас с большим подъемом и КПД работать на нас. У нас была ошибка — мы слишком затянули паузу. 70 лет одного и того же — даже нам надоело. Народ не поверил нашим старым лозунгам. И появился новый — революция сверху. Демократия, гласность, перестройка! Вы хоть историю посмотрите — когда она приносила успех народу? Да никогда. Наш расчет строился на вашем невежестве. А оно у вас изумительное.

У хорошего хозяина — раб всегда одетый и здоровый. Такой раб больше и дольше работает, принося пользу своему хозяину. И чтобы еще раз в этом убедиться, мы спрятали еду от вас. Реакция оказалась мгновенной. Кусок для вас — божество, а уж потом митинги, демонстрации, наука, искусство и.т.д.

И мы решили сделать вас вечными просителями. Вы будете просить у нас всё и всегда: квартиры, еду, машины, талоны на водку, землю и даже воздух. Мы же будем давать вам столько, сколько посчитаем нужным для вашей частной собственности. Но вы сами всегда, вместе со всем вашим барахлом, будете нашей и только нашей частной собственностью. Государство — это мы. Нас немного, всего несколько сотен. Но мы можем почти всё.

Эта исповедь — пощечина рабам, дабы они знали своё место, предназначение и своих господ. Мы приучили вас к рабству, и это стало для вас насущной потребностью. Это мы приучили вас лгать, и наша страна стала самой лживой страной в мире. Это мы научили вас воровству, и вы стали самым непревзойденным народом-вором. Это мы сделали норму вашей жизни уголовной. Мы сейчас спокойно грабим вас и превратили в животных с вечным инстинктом потребления и разрушения. Это мы привили вам лень и отвращение к труду. Это мы научили вас разрушению, а не созиданию. Это мы из вас вышибли чувство достоинства, гордости, самоуважения, благородства, сострадания, милосердия. Это мы убрали молодежь от политики, бросив ей кость рока и порнухи. Это мы отвели вашу ненависть от нас на вас самих же. Это мы лишили вас веры и религии, испоганив вашу духовность и уничтожив любовь к ближнему. Это мы сделали вас душевнобольными, отняли у вас здоровье и сделали вас зависимыми от лекарств и врачей. Мы создали лженауку и опошлили ваше искусство.

И вы осмеливаетесь называть нас преступниками? Нет, это вы настоящие преступники. Это вы позволяете делать нам всё, что мы захотим. Это вы играете в царей, вождей и президентов. Это вам нужны козлы, ведущие стадо баранов на убой. Есть класс рабов и есть класс паразитов. Последние — это мы. Нас мало, но мы умнее и сплоченнее вас. Мы не хотим производить. Это удел рабов. Но мы хотим потреблять. Хотим роскоши, привилегий, потому что мы идееносители. Разум правит руками, а не наоборот. Нас мало, но мы сделали много. Вас много, но вы даже на малое не способны.

Не думайте, что мы расквитаемся. Нам не ведомо это чувство. Я пишу вам это, чтобы вы поняли, что политика может всё. А политика в наших руках. Сейчас – мы отвлекли вас от неё, затеяв возню с экономикой. Бог ты мой, какие вы глупцы. Вы думаете, мы проявляем заботу о вас, чтобы вы были сыты, одеты, обуты. Да плевать нам на вас. Надо быть просто идиотом, чтобы не понять, что без политики любая экономика — пшик.

Да, это нам нужна экономика. Мы её для себя делаем, а не для вас. И как нам хочется, а не как вам. Так будьте послушны и терпеливы и не мешайте нам. Ведь всё, что бы мы ни делали на благо себя, мы всегда это делаем от имени и по поручению вашему (т.е. народа). И нам начхать на утечку мозгов за рубеж. Чем меньше этих мозгов будет у нас в Союзе, тем для нас лучше: страной дураков легче управлять.

До тех пор, пока от государства будет исходить насилие, мы непобедимы. А оно будет исходить всегда. Мы уничтожим вашу энергию на бунты. Мы измотаем вас очередями. Вы будете стоять за всем — от спичек до приемной Верховного Совета. Мы создадим вам тысячи житейских проблем, вы будете вечно смертельно усталыми и духовно опустошенными. Постепенно сдавим петлей вашу гласность. Будем разбавлять её своей идеологией, изо дня в день навязывая вам свои догмы. Мы уничтожим ваш язык, засорив его придуманными нашими словами. Вы перестали понимать не только нас, но и самих себя. Мы постоянно будем оглуплять любые ваши прогрессивные идеи, доводя их до полнейшего абсурда, не оставив для вас ничего светлого. Вы потеряете ориентир в обстановке, вы устанете крутить головой, не зная куда податься, чему верить. У нас найдутся тысячи кляпов, чтобы заткнуть ваши вечно недовольные глотки. Вдобавок мы поднимем на вас весь преступно-уголовный мир и устроим в стране разбой и террор.

И самое важное, мы будем неустанно, изо дня в день, из минуты в минуту давать ложную информацию президенту. Он никогда не будет знать реальной обстановки за рубежом и в стране. По нашей воле он будет делать ошибку за ошибкой, ему поневоле придется сделать выбор. Или стать в наши ряды, или быть отвергнутым народом. И он сделал свой выбор. Он с нами. Народ не может дать какой-либо гарантии. Мы смажем и дадим. Наш вечный диалог с народом всегда будет диалогом двух глухих. Каждый будет слышать только самого себя. Сейчас мы пробуем свои силы в Прибалтике. Если пройдет — пойдем дальше. Мы уверены, что все будет по-нашему. Мы решили — Союзу быть. Это наша кормушка, и мы вам её не отдадим.

Пока только два человека могут помешать нашим замыслам, потому что они их знают. Но вы с ними в скором времени расправитесь. Да и сами они трусоваты и нерешительны. Нам уже начинает надоедать весь этот шум, и в скором времени вы убедитесь, как мы будем приводить всё в порядок. Мы не собираемся обострять обстановку и заниматься сразу репрессиями. Всё будет в пределах нормы, но без кнута вам не обойтись. Вы это заслужили. Ну, а затем пряник будет.

Нам же необходимо освежить свои кадры, т.е. избавиться от мусора и хлама. Возьмем в свои руки умных, толковых, молодых, энергичных, а превратить их в послушных и преданных слуг — это уже дело техники. Думаю, что самое главное, что нам удалось, — это навечно заложить в наш народ ген страха. Вы от него уже никогда не избавитесь. Есть природный ген страха — он нужен для сохранения вида, а есть страх кары от власти. И пока есть власть — будет страх. Вы только на митингах смелы, когда в толпе, все вместе. Но мы-то знаем, что у каждого из вас есть своя конура. Вот там — вы всегда наши. Вам быстро надоедает торчать на митингах и драть горло попусту. Вы же прекрасно видите, что мы просто даем вам шанс выпустить пар. Ведь после вашего крика в действительности ничего не меняется — кричите! Борьба — это очень трудная и опасная работа и не каждому по плечу. И когда в желудке бурчит кусок и будет сытно и тепло — вам не до борьбы. А тут еще семья, дети и т.д.

Не зная всех тонкостей психологии толпы, мы уже давно бы проиграли. Вспомните, как мы топили все ваши съезды в словоблудии. Вы, жалкие фигляры, просто стали подражать нам в говорильне, на большее вас не хватило. Какое-то время мы были зрителями и смотрели на весь спектакль перестройки, который вы играли на полном серьезе. Теперь зрителями будете вы и будете безропотно смотреть, как мы закручиваем гайки.

Но сейчас мы озабочены другим. Нас удручает ваше размножение. И хотя мы научились регулировать вашу численность (созданием прекрасных условий для получения профзаболеваний: отравлением воды, еды, воздуха, созданием орудий убийства и многого другого), все-таки для нас эта проблема не решена. Мы не боимся за себя. Для нас всегда есть и будет найден оазис выживаемости на нашей планете.

Предвижу вашу очередную тупость. После прочтения моей исповеди вы не задумаетесь над её сутью. Вы броситесь искать автора. Ваше любопытство будет сильнее человеческой мудрости. Вы хором и вразнобой зашумите на страницах печати. Суть дойдет до вас позже. Впрочем, вы её сами скоро почувствуете.

Одним словом, мы сворачиваем вашу перестройку. А нашу продолжаем. Как это будет выглядеть? Извольте. Все будет поэтапно. Первыми начнут военные. Второй этап начнут преступный мир, КГБ, МВД. Третий этап — сработают все юридические службы и органы печати, радио и телевидение. Четвертый этап — включается в работу торговля, финансы и экономика. Пятый и шестой этапы — режимно-резервные рычаги. Седьмой этап — идеологический и политический.

Мы делаем — вы наблюдаете. Так будет всегда. Вы бросили нам лозунг — «Ни одна партия в мире не сделала столько зла своему народу, как сделала КПСС». Так наблюдайте его в действии еще раз. Мне 82 года, и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения. Мы оставляем после себя достойных наследников наших дел.

Мы будем всегда.

Один из ваших повелителей - Гордеев Евгений Казимирович.

Москва, Кремль, Серебряный Бор.

7 января 1991 года.

Источник: http://otstoja.net/psm/29/