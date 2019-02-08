Торговые войны: США готовятся напасть на Россию
Россия системно нарушает нормы Всемирной торговой организации?
Об этом говорится в отчёте торгового представительства Соединённых Штатов. По мнению американцев Россия отходит от правил открытого рынка и вводит неоправданные экспортные ограничения. Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Юрьевич Катасонов расскажет о том, почему авторы отчёта критикуют нашу экономическую политику. Чего они хотят и чем ответит Россия?
Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы и конкурентная борьба между государствами? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Расскажут:
Книги Катасонова Валентина Юрьевича
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/torgovye-voyny-ssha-gotovyatsya-napast-na-rossiyu
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США готовятся напасть на Россию.
Об этом знает любой здравомыслящий человек.
Они не могут не напасть!