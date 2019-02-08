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Торговые войны: США готовятся напасть на Россию

19:07. 8 февраля 2019 Просмотров - 324 Один комментарий Опубликовал:

Россия системно нарушает нормы Всемирной торговой организации?

Об этом говорится в отчёте торгового представительства Соединённых Штатов. По мнению американцев Россия отходит от правил открытого рынка и вводит неоправданные экспортные ограничения. Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Юрьевич Катасонов расскажет о том, почему авторы отчёта критикуют нашу экономическую политику. Чего они хотят и чем ответит Россия?

Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы и конкурентная борьба между государствами? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Расскажут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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Царьград ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/torgovye-voyny-ssha-gotovyatsya-napast-na-rossiyu

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Один комментарий»

  • 730 690
    Хан_Уман 8 февраля 2019 в 19:58 Ссылка Пометить
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    США готовятся напасть на Россию.
    Об этом знает любой здравомыслящий человек.
    Они не могут не напасть!

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