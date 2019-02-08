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Tesla опубликовала свои патенты и разрешила их использовать

12:31. 8 февраля 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:


Компания не будет подавать иски против тех, кто использует патенты для производства своих электромобилей.

Основатель компании Илон Маск объявил, что все патенты Tesla были опубликованы, и их можно будет «добросовестно использовать» для промышленных нужд. Он объяснил, что это нужно для борьбы с изменениями климата и увеличения количества электромобилей.

В официальном блоге Маск заявил, что компания-изготовитель электромобилей не будет подавать иски против тех, кто использует запатентованную технологию «по уважительным причинам».


Маск отметил, что сохранение патентов в секрете больше не является хорошей практикой. Это душит прогресс и расширяет права и возможности юристов, а не изобретателей.

«Настоящая конкуренция — это не маленькая капля автомобилей, произведенных не Tesla, а огромный поток бензиновых автомобилей, которые ежедневно производят на больших заводах».

В 2018 году компания также выпустила исходный код Linux для Tesla Model S/X, который содержал образ на платформе Tesla Autopilot и информационно-развлекательную систему NVIDIA Tegra.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8277001.html

Метки: илон маск, Тесла
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