Tesla опубликовала свои патенты и разрешила их использовать
12:31. 8 февраля 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Компания не будет подавать иски против тех, кто использует патенты для производства своих электромобилей.
Основатель компании Илон Маск объявил, что все патенты Tesla были опубликованы, и их можно будет «добросовестно использовать» для промышленных нужд. Он объяснил, что это нужно для борьбы с изменениями климата и увеличения количества электромобилей.
В официальном блоге Маск заявил, что компания-изготовитель электромобилей не будет подавать иски против тех, кто использует запатентованную технологию «по уважительным причинам».
Маск отметил, что сохранение патентов в секрете больше не является хорошей практикой. Это душит прогресс и расширяет права и возможности юристов, а не изобретателей.
«Настоящая конкуренция — это не маленькая капля автомобилей, произведенных не Tesla, а огромный поток бензиновых автомобилей, которые ежедневно производят на больших заводах».
В 2018 году компания также выпустила исходный код Linux для Tesla Model S/X, который содержал образ на платформе Tesla Autopilot и информационно-развлекательную систему NVIDIA Tegra.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8277001.html