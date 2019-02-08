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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 февраля 2019

10:27. 8 февраля 2019 Просмотров - 211 Нет комментариев Опубликовал:

Подтвердилась информация о гибели российского сержанта в Сирии

Информационная служба РИА Новости со ссылкой на администрацию Тихорецкого района Кубани сообщает о гибели российского военнослужащего на территории Сирийской Арабской Республики. Речь идёт о сержанте ВДВ Максиме Плетнёве.

Заявлено, что российской военнослужащий погиб в Сирии 31 января во время выполнения боевого задания. 4 февраля прошла церемония прощания с сержантом Плетнёвым в Тихорецке. 

Известно о том, что на момент гибели ему было 24 года. 

Ранее информация о гибели Максима Плетнёва в Сирии была опубликована изданием «Тихорецкие вести». В газете отмечено, что он родился в станице Терновской, учился в местной школе, затем в гимназии Тихорецка. Проходил обучение в лётной школе в Ростовской области. В 2012 году стал военнослужащим Воздушно-десантных войск.

Точных сведений о том, как именно и в какой сирийской провинции погиб российский боец, не приводится. В районном издании отмечено, что Максим погиб как герой. Также добавляется информация о присутствии на похоронах в Тихорецке командования бригады, в которой Максим проходил военную службу. 

Либеральные СМИ не смогли устроить характерной медийной истерики, так как информация была опубликована средствами массовой информации со ссылкой на официальное заявление местной администрации.

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Иранский подземный ракетный завод



Иранский подземный комплекс, где собирают новейшие баллистические ракеты.



Показ приурочен к 40-й годовщины начала Исламской революции в Иране.

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Российские военные в Ат-Танфе



Российские военные сопроводили гуманитарный конвой к лагерю беженцев Рукбан расположенном рядом с Ат-Танфом, который оккупируют американцы.
Это первое появление российских военных в этом районе, если не считать бомбардировки российской авиацией лагеря ЦРУ по подготовке боевиков в 2016 году.
Во время движения над колонной сопровождаемой российскими военными был отмечен американский F-15.





Впрочем, американцы сниматься с Ат-Танфа пока не собираются. Пентагон заявляет, что отсюда американцы уйдут уже после того, как свернут свое присутствие в Рожаве.
Кроме того, США всячески мешают сирийцам проводить операции в пустыне вокруг Ат-Танфа против подконтрольных США террористов, мотивируя это тем. что сирийские операции могут угрожать американским военным. Как заявляет CNN, США и РФ по закрытым каналам обменивались угрозами по этому вопросу, но пока статус-кво сохраняется.

Позиция Сирии и России достаточно проста – американцам надо побыстрее сворачиваться и отваливать с оккупированных территорий. Американцы заинтересованы затянуть этот процесс, в особенности если брать в расчет оппонентов Трампа.









И еще.
Сообщается, что 31 января в бою погиб боец ССО сержант Максим Плетнев из Тихорецка (Краснодарский край).
Как сообщает "Военный осведомитель":

Максим выстрелил управляемым снарядом (ПТУР) по ракетной установке противника, противник в ответ выстрелил в него. Максим смог бы остаться в живых, если бы покинул свою позицию, тем более, что видел летящую в него ракету. Но он решил довести ПТУР до цели и выполнил эту задачу, лишив противника дорогостоящей техники. Увы, но укрыться от ответного выстрела ему не хватило времени…



Данный боевой эпизод произошел в Идлибе.

Мир праху.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

ВАЖНО: В Сирии в бою с боевиками геройски погиб боец спецназа ССО России (ФОТО)

ВАЖНО: В Сирии в бою с боевиками геройски погиб боец спецназа ССО России (ФОТО) | Русская весна

Боец Сил спецопераций Минобороны России контрактник Максим Плетнев погиб в Сирии при выполнении боевого задания 31 января. Об этом рассказали в администрации Тихорецкого района Краснодарского края, где проживал военнослужащий.

По данным СМИ, 24-летний Максим был сержантом контрактной службы, ранее служил в десанте, а в последние годы проходил службу в Центре спецназначения «Кубинка-2» ССО.

Подвиг спецназовца описывал кавалер ордена Красной Звезды Андрей Чальцев, руководитель Тихорецкой районной организации ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов:

Сержант Плетнев ​выстрелил управляемой ракетой по вражескому ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), боевики в ответ открыли огонь по его позиции. Максим смог бы остаться в живых, если бы покинул позицию, тем более, что видел летящую в него ракету. Но он решил довести ПТУР до цели и выполнил эту задачу, лишив противника дорогостоящей техники. Увы, но укрыться от ответного выстрела ему не хватило времени.

«Детство Максима прошло в станице Терновской, учился в местной школе № 13, затем — в гимназии № 8 города Тихорецка, военном училище имени 4-й Краснознамённой воздушной армии города Таганрога с первоначальной лётной подготовкой. С 2012 года проходил службу в вооружённых силах Российской Федерации, служил в ВДВ.

Максим очень любил спорт, был активным членом патриотического клуба, участвовал в соревнованиях допризывной молодёжи и спортивных состязаниях. Всегда работал над собой для исполнения своей мечты — стать военным. 31 января 2019 года на 25-ом году жизни при выполнении служебного задания он погиб», — говорится в пресс-релизе администрации Тихорецкого района.

Коллектив и читатели «Русской Весны» выражают соболезнование родным и близким погибшего воина.

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ВАЖНО: В Сирии в бою с боевиками геройски погиб боец спецназа ССО России (ФОТО) | Русская весна
 

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Метки: главное, компиляция
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