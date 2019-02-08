Профицит торгового баланса России резко вырос. Что это значит

Как и раньше, основой российского экспорта традиционно остались топливно-энергетические товары, доля которых даже выросла и составила 63,7% (в 2017 году этот показатель был 59,3%). Экспорт российской нефти вырос как за счет физического объема (коррекция сделки ОПЕК+, рост за отчетный период на 2,9%, или 260 миллионов тонн), так и за счет стоимостного выражения (прирост на 32%, или на 129 миллиардов долларов). Все очень неплохо и по газу: в частности, доходы "Газпрома" от экспорта газа в 2018-м выросли по сравнению с предыдущим годом более чем на четверть, на нешуточные 27%, и достигли 49,148 миллиарда долларов. Как и прогнозировалось, с введением мощностей на Ямале резко выросли доходы от экспорта СПГ.

Дала свои плоды и работа с угольной отраслью: экспорт Россией углей в 2018-м увеличился по сравнению с 2017 годом также больше чем на четверть и достиг весьма внушительных 17,03 миллиарда долларов. С чем теперь, кстати, мы также можем констатировать "успехи" наших, сходных по стартовым условиям (даже имевших некоторые инфраструктурные преимущества), соседей с юго-запада. Еще не так давно бывшая самодостаточной в этом отношении и даже экспортировавшая угли Украина теперь закупает их, в том числе и у нас. В остальном (за исключением незначительного падения по некоторым металлам и изделиям из них) структура экспорта осталась примерно такой же: продукции химической промышленности — 6,1%, машин и оборудования — 6,5%, продовольственных товаров и сырья для их производства — 5,5%, лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий — 3,1%.