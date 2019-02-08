Профицит торгового баланса России резко вырос. Что это значит
14:13. 8 февраля 2019 Просмотров - 283 2 коммент. Опубликовал: jackomb
Наступивший год продолжает в хорошем смысле удивлять, в том числе и отчетностью за год прошлый. В открытом доступе появились материалы Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Из них следует, что положительное сальдо торгового баланса России по итогам 2018-го составило 211,6 миллиарда долларов, что в 1,6 раза (на 80,6 миллиарда долларов) превышает показатель за 2017 год. То есть профицит торгового баланса России вырос только за последний год на сумму, примерно равную всему суверенному долгу Украины.
Экспорт товаров из России вырос на 25,6% — до 452,1 миллиарда долларов, импорт — на 5,1%, до 240,5 миллиарда долларов. Всего же за прошлый год внешнеторговый оборот России увеличился на 17,6% и составил 692,6 миллиарда долларов США.
Что здесь особенно любопытно, так это "разбивка" внешнеторгового оборота по странам. Главными торговыми партнерами Российской Федерации в прошлом году были Китай, товарооборот с которым составил 108,3 миллиарда долларов (рост на 24,5% к уровню 2017 года), а также Германия с 59,6 миллиарда долларов (+19,3%) и Нидерланды — 47,2 миллиарда долларов. Далее следуют Италия — 27 миллиардов долларов (рост на 12,7%), Турция — 25,6 миллиарда долларов (+15,7%) и, что самое занимательное, США — 25 миллиардов долларов. Торговый оборот с которыми, как выясняется, несмотря ни на что, также уверенно продолжает расти (плюс 7,9% за прошлый 2018 год).
Южная Корея — 24,8 миллиарда долларов (плюс 29,1% за прошлый год), Польша — 21,7 миллиарда долларов (плюс 31%), Япония — 21,3 миллиарда долларов (плюс 17% за отчетный период — по данным ФТС России) и Франция — 17,2 миллиарда долларов (плюс 11,2%).
...Этот мир куда сложнее, чем можно предполагать. И с Россией совершенно спокойно торгуют и те страны, которые бы с удовольствием, как говорили в мрачные времена Средневековья, заплатили бы за наши товары "не золотом, но железом". Если бы, разумеется, оного "железа" не было бы в достатке и у нас самих. Ну а так, несмотря на "жесткий режим санкций", наша торговля растет в том числе и с теми, кто эти самые санкции против России и вводил.
Такой вот незатейливый парадокс.
Что касается отраслевой статистики, то она, увы, менее вдохновляющая.
Как и раньше, основой российского экспорта традиционно остались топливно-энергетические товары, доля которых даже выросла и составила 63,7% (в 2017 году этот показатель был 59,3%). Экспорт российской нефти вырос как за счет физического объема (коррекция сделки ОПЕК+, рост за отчетный период на 2,9%, или 260 миллионов тонн), так и за счет стоимостного выражения (прирост на 32%, или на 129 миллиардов долларов). Все очень неплохо и по газу: в частности, доходы "Газпрома" от экспорта газа в 2018-м выросли по сравнению с предыдущим годом более чем на четверть, на нешуточные 27%, и достигли 49,148 миллиарда долларов. Как и прогнозировалось, с введением мощностей на Ямале резко выросли доходы от экспорта СПГ.
Дала свои плоды и работа с угольной отраслью: экспорт Россией углей в 2018-м увеличился по сравнению с 2017 годом также больше чем на четверть и достиг весьма внушительных 17,03 миллиарда долларов. С чем теперь, кстати, мы также можем констатировать "успехи" наших, сходных по стартовым условиям (даже имевших некоторые инфраструктурные преимущества), соседей с юго-запада. Еще не так давно бывшая самодостаточной в этом отношении и даже экспортировавшая угли Украина теперь закупает их, в том числе и у нас. В остальном (за исключением незначительного падения по некоторым металлам и изделиям из них) структура экспорта осталась примерно такой же: продукции химической промышленности — 6,1%, машин и оборудования — 6,5%, продовольственных товаров и сырья для их производства — 5,5%, лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий — 3,1%.
Вызывает уважение и структура импорта, без малого половина которого (47,3%) пришлась на ввоз машин и оборудования: о трендах развития страны это говорит даже больше, чем экспортная составляющая. Потому как свидетельствует о своеобразной "ползучей реиндустриализации" отечественной промышленности "снизу".
Словом, как для российского экспортоориентированного бизнеса, так и для экономики страны в целом картина рисуется вполне благостная. Эти сектора у нас вполне развиваются, и даже на благоприятную конъюнктуру в той же нефтянке кивать тут не следует: мы теперь ею сами же и управляем, не единолично, конечно, но более чем значимо. Через те же структуры ОПЕК+, а значит, это плановая ситуация и многое в наших руках.
Есть, безусловно, и вопросы, но они скорее касаются структуры нашей экономики в целом. Но оптимизма статистические данные Федеральной таможенной службы вызывают все равно больше.
Источник: https://ria.ru/20190208/1550569805.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com
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Это значит, что бедные станут ещё беднее. А богатые ещё богаче…
Парадокс российской экономики возглавляемой либералами.
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Про экспорт зерна тоже писали, что увеличился. Выборы прошли, оказалось, что это ошибочные данные.