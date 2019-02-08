Главная » Политика, Экономика

Проекты для майского указа Путина оценили в 60 трлн рублей

13:52. 8 февраля 2019 Просмотров - 147 3 коммент. Опубликовал:
Проекты для майского указа Путина оценили в 60 трлн рублей | Русская весна

Общая стоимость проектов бизнеса, которые будут реализованы в рамках майского указа Владимира Путина, составляет около 60 трлн рублей.

В настоящее время Минфин продолжает собирать предварительный пул заявок на проекты, но уже сейчас оценка проектов от бизнеса достигает 60 трлн рублей, при этом порог вхождения в проекты было решено снизить в три раза — до 1 млрд рублей.

Те предприниматели, чьи проекты попадут в портфель, подпишут с государством соглашение о стабильности регуляторных условий в обмен на гарантии инвестиций. То есть для этих проектов не будут меняться условия.

За счет привлечения инвестиций планируется увеличить в рамках всей экономики России вложения в основной капитал на 25%.

Объем собственных инвестиций бизнеса по уже имеющимся заявкам составит 3-5 трлн рублей, но это только около 200 проектов.

Всего же, по оценкам Минфина, проектов и инициатив уже сотни, а их общая стоимость подбирается к 60 трлн рублей. Ряд идей пока невозможно представить в виде реальной бизнес-модели, поэтому такие инициативы «замораживаются».

Для того чтобы увеличить инвестиции в основной капитал на 25%, потребуется за шесть лет собрать дополнительно 21-25 трлн рублей. В Минфине уверены, что справятся с этим легко, если бизнес «доверит свои ресурсы нашей юрисдикции».

Портфель проектов в настоящее время формируется исходя из значимости корпоративных инициатив для государства. В первую очередь это газо- и нефтехимические комплексы, полимерные и металлургические производства, которые формируют новую инфраструктуру и обеспечивают высокий передел сырья.

Также одобряются строительства новых автомобильных дорог. Отдельное внимание уделяется экологическим проектам НЛМК, ММК и «Норникеля» в рамках программы «Чистый воздух».

Читайте также: Русский спецназ ответил наглым японцам на вопрос, чьи Курилы (+ФОТО)

Источник: http://rusvesna.su/economy/1549623156

Метки: экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Рейтинг Путина. Крым, неонацизм и Олимпиада для россиян приоритетнее дырявых карманов
..., в котором оценил поддержку президента России...достижений у президента Путина в сфере ...чиновников относительно реализуемости «майских указов» к таковым «успехам... Украины, запуска проекта Новороссия и жесткой... ресурсной базы для расширения финансирования ...
Новости Украины и Новороссии 25 мая 2017
... паломничества, среди которых участники проекта «Победители», — говорится в... чем в обычные дни майских праздников – всего на ....4.5. Оценить масштабы последствий для онлайнового и оффлайнового...info Украина требует отмены указа Путина о паспортах ЛДНР В...
Scofield: Умер инициатор создания Russia Today
...будет заниматься разработкой проекта рекламной кампании Бориса...Думаю, нас можно оценить на три или ... на пепелище уничтоженного указом Путина РИАН будет агентство...», сражается за выполнение майских указов президента, трудно считать... в невыгодном для РФ свете ...
Всех – в цех, или Сделайте нам НЭП!!!
...недостатке 29 миллиардов рублей» для реализации проекта. В.Путин: Я же помню ...темпы роста отечественной экономики можно оценить в полтора-два процента к... по плечу – profiok.com) выполнение майских указов Владимира Путина. Аргумент, правда, сомнительный, но...
"О текущем моменте" № 3 (131), июнь 2017 года
...группы могут по-разному оценить одно и то же...тему исполнения либо неисполнения майских указов президента 2012 г. Всё...инициативе выступают против «диктатуры Путина и его прихлебателей». Однако...-имперский холопско-господский проект, а для этого надо продолжать ...
Необходима дезинфекция ВЛАСТИ от паразитизма ВШЭ-й!
.... Результат можно оценить по реестру НКО...вырабатывающим управленческие предложения для руководства России. При..., либерально-буржуазного проекта. Но дальнейшее ...Путин поставил ультиматум, а после саботирования правительством выполнения майских указов...

3 коммент.»

  • 8681 5835
    Владимир 8 февраля 2019 в 15:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Очередное разводилово от “великого” и К.

    Ответить
  • 2436 616
    Слава 8 февраля 2019 в 15:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Также одобряются строительства новых автомобильных дорог.”
    А как же Платон Ротенберга? Это же создавалось, чтобы автомобильные дороги строить.

    Ответить
  • 6396 1849
    nikolay 8 февраля 2019 в 16:57 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Информация проверенная и подтвержденная. Крым – не наш, а чеченский! Крымский бизнес полностью подмяли под себя чеченцы. Кремль им отдал этот регион России под “стрижку”. Поэтому этот указанный ниже случай – лишь капля в море от того беспредела, который творят чеченские бандиты в Крыму…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>