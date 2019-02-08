Проекты для майского указа Путина оценили в 60 трлн рублей

Общая стоимость проектов бизнеса, которые будут реализованы в рамках майского указа Владимира Путина, составляет около 60 трлн рублей.

В настоящее время Минфин продолжает собирать предварительный пул заявок на проекты, но уже сейчас оценка проектов от бизнеса достигает 60 трлн рублей, при этом порог вхождения в проекты было решено снизить в три раза — до 1 млрд рублей.

Те предприниматели, чьи проекты попадут в портфель, подпишут с государством соглашение о стабильности регуляторных условий в обмен на гарантии инвестиций. То есть для этих проектов не будут меняться условия.

За счет привлечения инвестиций планируется увеличить в рамках всей экономики России вложения в основной капитал на 25%.

Объем собственных инвестиций бизнеса по уже имеющимся заявкам составит 3-5 трлн рублей, но это только около 200 проектов.

Всего же, по оценкам Минфина, проектов и инициатив уже сотни, а их общая стоимость подбирается к 60 трлн рублей. Ряд идей пока невозможно представить в виде реальной бизнес-модели, поэтому такие инициативы «замораживаются».

Для того чтобы увеличить инвестиции в основной капитал на 25%, потребуется за шесть лет собрать дополнительно 21-25 трлн рублей. В Минфине уверены, что справятся с этим легко, если бизнес «доверит свои ресурсы нашей юрисдикции».

Портфель проектов в настоящее время формируется исходя из значимости корпоративных инициатив для государства. В первую очередь это газо- и нефтехимические комплексы, полимерные и металлургические производства, которые формируют новую инфраструктуру и обеспечивают высокий передел сырья.

Также одобряются строительства новых автомобильных дорог. Отдельное внимание уделяется экологическим проектам НЛМК, ММК и «Норникеля» в рамках программы «Чистый воздух».

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