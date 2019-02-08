Победит американская марионетка

На выборах президента Украины нет не только пророссийских, но даже проукраинских кандидатов, которые имели бы реальный шанс на победу …

Российские наблюдатели отправятся следить за выборами на Украине, несмотря на запрет Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Коммерсант» и источники в дипломатических кругах.

По данным издания, в Киев поедут Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права. Как отмечается в статье, такой выбор вряд ли случаен, поскольку украинские власти «часто разворачивают» на границе мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, Богданова и Борисова не являются сотрудницами государственных организаций.

В Киеве уже заявляли, что не пустят на выборы российских наблюдателей, а президент Петр Порошенко пообещал отдать соответствующий приказ пограничникам. Кроме того, накануне Верховная рада приняла закон, который запрещает гражданам России участвовать в украинских выборах в качестве наблюдателей. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это «торжеством демократии».

Запрет касается и россиян — наблюдателей от ОБСЕ. Бюро демократических институтов и прав человека указало на недопустимость такого подхода, но в Киеве отказались менять позицию.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, парламентские намечены на осень.

Предвыборную ситуацию на Украине проанализировал в телефонном интервью «Русской народной линии» писатель и историк, лидер общественного движения «Патриоты великого Отечества» Николай Викторович Стариков:

Люди, захватившие власть в результате государственного переворота в феврале 2014 года, продолжают разрушать единое культурное, историческое, экономическое пространство в рамках одного великого народа. Сегодня на выборах президента Украины нет не только пророссийских, но даже проукраинских кандидатов, которые имели бы реальный шанс на победу.

Поэтому совершенно всё равно, кто станет президентом Украины. Это будет американская марионетка, которая и дальше станет осуществлять шаги по подготовке украино-русского военного конфликта. Этот конфликт неизбежно является конечной частью, пусть и оттянутой во времени, того, что американцы сейчас там творят.

Исходя из этого, я считаю, что Россия не должна признавать итоги выборов на Украине, кто бы на них ни победил. Оснований для этого более чем достаточно: невозможность голосовать миллионов украинцев, которые находятся на территории России; невозможность голосования на Донбассе; массовые фальсификации; насилие, которое только ещё начинается в ходе этой борьбы, но будет только нарастать.

Поэтому совершенно всё равно, кто победит. Мы не должны признавать эти выборы.

У нас иная задача. Россия должна начать массовую выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а затем и всем жителям Украины, кто не запятнал себя преступлениями русофобии и участием в братоубийственной войне на стороне военных преступников, сидящих у власти в Киеве.

Николай Стариков

для Русской Народной Линии