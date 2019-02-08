Первая Мировая в цвете: 1917

Врачи, медсестры и медицинский персонал перед полевым госпиталем №55 в Бурбурге, регион Норд-Па-де-Кале. 1 сентябряВид на башни собора Нотр-Дам де Реймс (Богоматерь Реймса) через поврежденные окна здания в центре города. 3 апреляВоенное кладбище на склоне холма в городе Муш в ЭльзасеВосемь французских солдат маскируют 370-миллиметровое железнодорожное оружие с надписью «Keity». 5 сентября. НойонГраница между Швейцарией и Францией в муниципалитете Берневесин в кантоне Юра. 19 июняГраница между Швейцарией и Францией в муниципалитете Пфеттерхаус, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 19 июняГруппа сенегальских солдат, служащих во французской армии в качестве пехотинцев, обедает в Сен-Ульрихе, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 16 июняГруппа французских солдат в окопе на первой линии. 16 июня. Хирцбах, департамент Верхний Рейн, регион ЭльзасГруппа швейцарских пограничников за забором между Швейцарией и Францией, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 19 июняДва французских солдата за стиркой у фонтана возле фермерского дома в городе Гилдвиллер, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 21 июняДва французских солдата стирают белье. 18 июня. Деревня Ларгитцен, департамент Верхний РейнДва французских солдата стоят на узкоколейной железной дороге рядом с французской линией в Хет-Сасе, в районе, разрушенном артиллерийским огнем. 10 сентябряДве машины скорой помощи перед зданием, разрушенным артиллерийским огнем. Поле битвы находится недалеко от деревни Бозинге, к северу от города Ипр в Западной Фландрии. 17 сентября.Женщина с тележкой на улице Рю де Весле. Реймс. 3 мартаЛагерь рабочих из Британского китайского лейбористского корпуса, завербованных для участия в ближневосточной кампании. Они строили землянки и ремонтировали дорогиОбед французского солдата перед поврежденной библиотекой. Он сидит у фонарного столба на площади в Реймс. 1 апреля.Сенегальские солдаты, служащие во французской армии пехотинцами, отдыхают в комнате с оружием и снаряжением. Сен-Ульрих, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 16 июняТележка загружена мебелью и личными вещами перед магазином кожаных изделий. Люди готовятся покинуть Реймс во время Второй битвы при Эне, которая закончилась поражением французских войск. 4 мая.Фейсал бин Хуссейн бин Али аль-ХашемиФранцузская линия фронта в Хет-Сасе, в районе, который был опустошен артиллерийским огнем. Поле битвы находится недалеко от деревни Бозинге, к северу от города Ипр в Западной Фландрии. 10 сентября.Французские пожарные, военные и гражданские лица пытаются предотвратить распространение пожаров после взрывов 2 и 3 сентября, которые затронули несколько зданий в ДюнкеркеФранцузские солдаты маскируют 370-мм железнодорожную пушку с надписью «Keity». 5 сентябряФранцузские солдаты перед продуктовым магазином Феликса Потена на Рыночной площади в РеймсеФранцузские солдаты покупают и читают газеты в киоске в Рекспоэде.6 сентябряФранцузский наблюдательный пункт с тремя солдатами в окопе, укрепленном деревянными балками и мешками с песком, недалеко от немецких траншей. Хирцбах, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 16 июняФранцузский солдат осматривает территорию через защитный металлический щит. Эглинген, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 26 июня

Источник: https://humus.livejournal.com/6454132.html