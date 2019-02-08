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Первая Мировая в цвете: 1917

10:14. 8 февраля 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:



Врачи, медсестры и медицинский персонал перед полевым госпиталем №55 в Бурбурге, регион Норд-Па-де-Кале. 1 сентября


Вид на башни собора Нотр-Дам де Реймс (Богоматерь Реймса) через поврежденные окна здания в центре города. 3 апреля

Военное кладбище на склоне холма в городе Муш в Эльзасе

Восемь французских солдат маскируют 370-миллиметровое железнодорожное оружие с надписью «Keity». 5 сентября. Нойон

Граница между Швейцарией и Францией в муниципалитете Берневесин в кантоне Юра. 19 июня

Граница между Швейцарией и Францией в муниципалитете Пфеттерхаус, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 19 июня

Группа сенегальских солдат, служащих во французской армии в качестве пехотинцев, обедает в Сен-Ульрихе, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 16 июня

Группа французских солдат в окопе на первой линии. 16 июня. Хирцбах, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас

Группа швейцарских пограничников за забором между Швейцарией и Францией, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 19 июня

Два французских солдата за стиркой у фонтана возле фермерского дома в городе Гилдвиллер, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 21 июня

Два французских солдата стирают белье. 18 июня. Деревня Ларгитцен, департамент Верхний Рейн

Два французских солдата стоят на узкоколейной железной дороге рядом с французской линией в Хет-Сасе, в районе, разрушенном артиллерийским огнем. 10 сентября

Две машины скорой помощи перед зданием, разрушенным артиллерийским огнем. Поле битвы находится недалеко от деревни Бозинге, к северу от города Ипр в Западной Фландрии. 17 сентября.

Женщина с тележкой на улице Рю де Весле. Реймс. 3 марта

Лагерь рабочих из Британского китайского лейбористского корпуса, завербованных для участия в ближневосточной кампании. Они строили землянки и ремонтировали дороги

Обед французского солдата перед поврежденной библиотекой. Он сидит у фонарного столба на площади в Реймс. 1 апреля.

Сенегальские солдаты, служащие во французской армии пехотинцами, отдыхают в комнате с оружием и снаряжением. Сен-Ульрих, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 16 июня

Тележка загружена мебелью и личными вещами перед магазином кожаных изделий. Люди готовятся покинуть Реймс во время Второй битвы при Эне, которая закончилась поражением французских войск. 4 мая.

Фейсал бин Хуссейн бин Али аль-Хашеми

Французская линия фронта в Хет-Сасе, в районе, который был опустошен артиллерийским огнем. Поле битвы находится недалеко от деревни Бозинге, к северу от города Ипр в Западной Фландрии. 10 сентября.

Французские пожарные, военные и гражданские лица пытаются предотвратить распространение пожаров после взрывов 2 и 3 сентября, которые затронули несколько зданий в Дюнкерке

Французские солдаты маскируют 370-мм железнодорожную пушку с надписью «Keity». 5 сентября

Французские солдаты перед продуктовым магазином Феликса Потена на Рыночной площади в Реймсе

Французские солдаты покупают и читают газеты в киоске в Рекспоэде.6 сентября

Французский наблюдательный пункт с тремя солдатами в окопе, укрепленном деревянными балками и мешками с песком, недалеко от немецких траншей. Хирцбах, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 16 июня

Французский солдат осматривает территорию через защитный металлический щит. Эглинген, департамент Верхний Рейн, регион Эльзас. 26 июня

Источник: https://humus.livejournal.com/6454132.html

Метки: великая война, история, фото, Франция
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