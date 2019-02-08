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Откуда выгнали РАЗГИЛЬДЯЯ? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

16:49. 8 февраля 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Откуда выгнали РАЗГИЛЬДЯЯ? Наука этимология считает, что слова РАЗГИЛЬДЯЙ и ГИЛЬДИЯ никак не связаны между собой. Их придумали то ли немцы, то ли татары. Однако слово ГИЛЬДИЯ произошло от слова ЛИГА, что значит ОБЪЕДИНЕНИЕ, СОЮЗ.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZRKgYEp6pcY

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