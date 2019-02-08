Открытым текстом 08.02.2019

Президент Соединённых Государств Америки Дональд Джон Кристофер-Фредерикович Трамп наконец огласил в конгрессе традиционное ежегодное сообщение “Положение союза”. С задержкой из-за того, что демократы не желают сокращать приток нелегальных мигрантов — своих избирателей. Они над ним вдоволь поиздевались и по ходу выступления. Но говорил он там странное не только по их понятиям.

Трамп уверял, что СГА строжайше выполняли договор о запрете сухопутных ракет средней и меньшей дальности, а нарушила его Российская Федерация. Он объявил, что СГА выходят из договора, но готовы заключить новый, уже не только с РФ, но и с другими странами — прежде всего с Китаем.

Открытым текстом напоминаю: договор о запрете наземного базирования ракет средней дальности (от 1000 до 5500 тысяч километров) и меньшей (от 500 до 1000) был в пользу СГА, поскольку у них были морские и воздушные ракеты такой дальности, а у нас не было. Потом они появились в товарных количествах у Китая, сейчас ими располагают ещё несколько стран. Вроде бы логично заключить новый договор, охватывающий все страны и все подобные уловки. Только Трамп ещё и открытым текстом предупредил: если не договорятся — СГА всех опередят по части количества и качества новых разработок.

Раз так, то и я рискну открытым текстом предположить: договора не будет. Сейчас им кровь из носу нужно доказать, что они самые крутые. Да и деньги за серьёзный заказ лишними не бывают. Так что выход из ДРСМД объявлен почти окончательно! И гонка вооружений обещана по полной! Но мы спокойны. Плавали, знаем. Пусть гоняют, пока не поймут: на любую их хитрую гайку найдём болт с левой резьбой.

В 1965 году президент Франции генерал Шарль Андре Жозеф Анрич де Голль при очередном визите в Москву узнал, что находившаяся тогда в Париже штаб-квартира НАТО — одна из мишеней для наших стратегических ракет. Генерал тут же вывел свою страну из военной структуры НАТО, и штаб-квартиру перевели в Брюссель.

Нынешний выход Соединённых Государств Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности, похоже, не беспокоит товарищей президентов и канцлеров. Хотя Европу ждёт кошмар. На ЕС — особенно на комплексы противоракетной обороны СГА в Польше и Румынии — точно нацелим всё необходимое. Так устроена военная наука!

И заметьте, никто не уговаривает польского президента перестать позориться — предлагать Трампу деньги за строительство на собственной территории военной базы СГА. То есть платить за собственную оккупацию! Извращённая донельзя политпроституция. Прямо садо-мазохизм: Польша ложится под клиента — и ещё должна остаётся. Но ведь не останавливают. Хотя очевидно же, что и эта будущая база теперь тоже — целеуказание!

Но главные меры должны быть другие. Сами СГА должны почувствовать, что не имеют шансов прикрыться другими, а самим уцелеть. Вот на этой неделе стало известно, что наш подводный беспилотник “Посейдон” уже испытан на скорость двести километров в час. А двигатель у него ядерный — хватит, чтобы под водой несколько раз нашу планету обогнуть.

Такому СГА ничего не противопоставят. Ещё академик Андрей Дмитриевич Сахаров — один из создателей наших водородных бомб — предложил взорвать такую бомбу близ восточного побережья СГА, чтобы мощнейшей волной — цунами — смыть в море сплошную населённую полосу от Бостона до Вашингтона. Тогда наши военные возмутились жестокостью учёного: мы с мирными жителями не воюем. Не воюем и теперь! На побережье СГА военных объектов хватает. Мы мирные люди, но наши “Посейдоны”, “Сарматы” и “Калибры” стоят на запасном пути! Умному де Голлю хватило одной минуты, чтобы всё понять… Интересно, этим сколько нужно для осознания?

Пётр Алексеевич Порошенко — профессионал! Один из лучших! Уникум! Такие аферисты рождаются раз в век, и то не каждый! Пятый год Петя продаёт лопухам то, чего нет! Так талантливо, что те вместо того, чтобы бить мошенника, хотят ещё!

Вот несколько прекрасных афер.

– Российская агрессия — её не просто никто не видел, а многие официальные лица самих же Вооружённых сил Украины, не говоря уж о наблюдателях ОБСЕ, отрицают.

– Томос: переименование стаи разношёрстных раскольников в якобы независимую новую укроцерковь — понятно, что никто, кроме стамбульского сидельца с американскими приходами Димитриоса Христовича Архондониса, её не признал.

– Восстановленная армия: у меня в холодильнике сок восстановленный и то натуральнее того, что называется ВСУ, потому что знаменитое порошенковское перевооружение удивительным образом происходит на его же личных заводах — нежадных аферистов не бывает!

– Жемчужина Петиного криминального таланта: сбор личных данных граждан для последующих манипуляций — под видом “референдума о вступлении в ЕС”!!!

Полтора миллиона человек передали активистам Петиной избирательной кампании свои личные данные, включая номера мобильных телефонов! Полтора миллиона наивных лохов, поверивших, что именно от подписи какого-нибудь пана Грицюка, чи Парасюка, чи Тарасюка, зависит, возьмут их несчастную разграбленную неньку в Европейский союз или нет, а не от официального Брюсселя и неофициальных Вашингтона с Берлином, определяющих львиную долю политики ЕС! Полтора миллиона “разведённых по схеме”, как говорили в лихие девяностые.

Теперь ничего не стоит приписать эти голоса Пете или втереть этим несчастным любую фигню хоть перед выборами, хоть в мирное время!

Я же говорю: криминальный талант! У нас в Одессе, на родине сочинённого Бени Крика и живой Соньки Золотой Ручки, его быстро бы раскусили и наверняка уже били. Скорее всего, к радости собравшихся, по голове. Но щеневмерлая Украина попроще и всех этих Петиных штучек не распознаёт. Уникум! Один из лучших!

Ещё одна новость недели от жулика мирового уровня: Петя решил повторить азовский успех. В аккурат перед выборами! Порошенко, не стесняясь, по телевидению объявил, что готовит очередную провокацию в Керченском проливе. Перевожу украинский диалект русского языка на привычную всем нам, включая жителей Украины, норму:

“Я не буду говорить, когда, но пойдут только добровольцы. Не исключаю, что там будут и журналисты, не исключаю, что будут эксперты ОБСЕ, очень просится Ирина Геращенко: там, где что-то происходит, — там Ирина первая. Но мы точно пойдём и будем отстаивать свободу мореплавания”.

Открытым текстом объясняю: Петя пойдёт на обострение, когда поймёт, что продувает выборы со свистом, — то есть уже совсем скоро. Ну а технология провокаций с соучастием “правозащитников” отработана давно. Когда террористы проверяли на вшивость ЦАХАЛ — Армию обороны Израиля.

Напомню:

В ночь на 31 мая 2010 года шесть судов с 700 активистами международных околодемократических организаций подошли к берегу сектора Газа. Военно-морские силы Израиля предложили так называемой флотилии свободы зайти для таможенного досмотра в израильский порт Ашдод. Организаторы похода отказались. Тогда Израиль высадил на суда спецназ! На него напали. Девять нападавших убиты, 30 ранены. Ранены также 10–15 солдат. Найдено личное холодное и огнестрельное оружие экипажей.

Как и Порошенко, организаторы “флотилии свободы” открытым текстом вопили: они хотят не просто подкормить жителей Газы, а провокаций, яркого шоу со стрельбой! Борцы за права террориста по всему свету зашлись в истерике! Во всём обвинили Израиль, назвали страной-агрессором, а международные комиссии — внимание! — отказались смотреть оперативную видеосъёмку нападения террористов на пограничников и безоговорочно поверили профессиональным боевикам, бывшим в числе “правозащитников”.

Но, к чести Израиля, плевать он хотел на организованных международных активистов. На всякие Би-би-си с “Аль-Джазирами”! Нарушили границу — получите! Напали на нашего — ешьте пулю! В наглядной независимости еврейского государства, как мне кажется, секрет его долголетия. Значит, бить надо аккуратно, но сильно.

Источник – http://ren.tv/

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-08-02-2019/