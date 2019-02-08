Листовочная переписка в Саках
16:31. 8 февраля 2019 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В дополнение к вчерашнему посту о "беспощадной" украинской пропаганде в Саках.
Читатель из Сак прислал еще несколько образцов "листовочной пропаганды" 2017-2018 года, которые он сам снимал.
По всей видимости улыбательная листовка 2019 года https://colonelcassad.livejournal.com/4760593.html принадлежит тому же автору этой "переписки".
Интересно, ФСБшники в Саках его ищут или просто ржут с этой клоунады.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4762955.html