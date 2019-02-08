К.Г.Шахназаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Мое кино”

Современный мир характеризуется множеством проблем и противоречий, пути разрешения которых являются предметом острых дискуссий обществоведов во всём мире.Как оказалось, после разрушения Советского Союза однополярный мир не стал более «равным», наоборот, он...
Скачать Описание: Я думаю, многие люди согласятся с тем, что религии играют огромную роль в жизни каждого человека нашей планеты. Ведь независимо от того, являетесь вы верующим или атеистом, и независимо от того, какую религию вы исповедуете, вам ...
Флюгер Макаревич чует куда дует ветер Наш путь к вершинам бесконечно труден: То лбом об стену, то наоборот. К нам в Холуёво приезжает Путин, Чтобы увидеть как живёт народ. Народ в ключе такого поворота Поднялся на великие дела, И церковь поменяла план ...