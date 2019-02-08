Главный “решала” Кремля
Автор:Александр Халдей.
Так вот откуда родом богатство скромного пресс-секретаря президента России!
Бывает такой уровень благосостояния, который уже невозможно скрыть. Стоишь рядом с таким человеком и физически чувствуешь, как на тебя льётся растворяющая волна благополучия. Чужого, не своего, но льётся, как свет от солнца или тепло от очага. Довольство жизнью заразительно. Жизнь удалась - и ты сам веселеешь, отходишь довольный, погревшись в чужих лучах, пока морок не схлынет и ты не поймёшь - это не твоя удача и не твой свет, и не твоё тепло. Твоё - это холод, проблемы, долги, стресс и мрак впереди. А тот, кто источал благополучие, удалился в свои эмпиреи, где обитают такие же небожители, к которым тебе причаститься можно лишь на встречах с избита-рателями. Тогда они к тебе выдут, пообщаются, утопят в своей счастливой энергетике, улыбнутся. помашут рукой и приободрят. И ты почувствуешь, что жизнь-то налаживается. Как самоубийца, нашедший на шкафу перед повешением бутылку водки.
Об источниках богатства этого чиновника, ни дня не работавшего в бизнесе и не получавшего огромного наследства, давно судачили все СМИ. Его выходки давно стали источником негатива для представляемого им президента намного больше, чем позитива, для чего, собственно, его должность и создана. Но теперь догадки подтвердились. Дмитрий Песков - главный посредник, коммуникатор между нашими элитариями. Благодаря близости к президенту, он имеет возможность использовать это как ресурс для своего обогащения. Песков разруливает вопросы между группами не от имени президента, а от своего имени, намекая на мнение президента, но он докладывает об этом президенту. Который у нас прежде всего разведчик на посту президента. А задача разведки - всё знать и всё контролировать.
В США деятельность Пескова за рамками служебных обязанностей называется "лоббист". В России - "решала". Везде за это платят, и платят много, очень много. Посредничество с власть имущими - это дорогой бизнес. С точки зрения как науки,так и морали и то, что в США, и то, что в россии считается разновидностью коррупции. Уголовный кодекс же обоих стран так не считает. В США эта узаконенная коррупция отнесена к разновидности пиара, ибо тут со взяток платят налоги и таким образом взятки перестают быть взятками, ибо со взяток налоги не платят. В России это коррупция неузаконенная, ибо с "гонораров" налогов не платят, а процедура согласования протекает вне формальных регламентов, существующих для этих дел.
В СССР это безусловно считалось недопустимым и называлось "использование служебного положения в личных целях". За это лишали партбилета и отправляли в тюрьму. Если был доказан и факт обогащения, то это было в "особо крупных размерах" и влекло высшую меру наказания. Потому наша элиа так ненавидит социализм. В РФ лоббизм - это форма бизнеса с неясными границами между законом и беззаконием.
Тут надо сказать: коррупция - это не всегда казнокрадство. Лоббизм с его гонорарами берёт деньги из личных средств заказчиков. Легальность этих средств не вопрос лоббиста. Это не откаты на распиле бюджетных средств, хотя все понимают, что у плательщиков эти деньги получены из распилов и откатов. Таким образом берущие эти деньги как бы участвуют в скупке краденного. Но у нас презумпция невиновности. не пойман - не вор. И потому коррупцией это можно называть очень условно, ибо в чистом виде это политическое посредничество. Никакого криминала формально тут нет. Но не слишком ли велика сфера неформального в правилах для нашего чиновничества?
Так как Песков влез в политическое посредничество, он тем самым стал претендовать на самостоятельную роль. Это плодит ему множество врагов и в определённой степени компрометирует президента. Песков стал ТОКСИЧНОЙ фигурой.
Знает ли об этой роли Пескова президент? Безусловно знает. До определённой степени через Пескова президент влияет на политические процессы в элитах, которые, пойди они мимо Пескова, пошли бы мимо президента. Но Песков зашёл слишком далеко и полез в сферы компетенции Администрации Президента. А это уже серьёзный прокол.
ТГ-канал "Мастер пера" известен как канал, курируемый заместителем главы Администрации Президента по информационной политике Алексеем Громовым. Так ли это - трудно сказать, потому что тут в тексте сын А.Громова упомянут как бизнес-партнёр О.Дерипаски, что А.Громову популярности не добавляет. Ибо так выглядит, что Громов тоже использует служебное положение в личных целях (кто его во власти не использует, лучше спросить). Однако фактом является то, что ТГ-каналы давно используются нашим чиновничеством как средство для разных инсайдерских сливов и внутриэлитных посланий друг другу. И в этом смысле упоминание Громова тут таково, что он отвечает Пескову компроматом на компромат. То есть можно понять и так, что как бы через канал послан сигнал - вызов принят, или новая эскалация, или притормозите. Всё прочее выглядит менее логично. Вот что "посылает" этот канал:
"Песков становится очевидным балластом для кремлевской команды. Многочисленные скандалы, связанные с пресс- секретарем президента и его супругой Татьяной Навкой, включая заграничные счета, дорогостоящую недвижимость, отдых на дорогих курортах и сомнительные связи, оттесняют Дмитрия Сергеевича на периферию политического театра. Очевидно, что пресс-секретарь главы государства если и имеет право на токсичность, то до определенного уровня, который в случае Пескова или уже преодолен, или близок к критической черте. Между тем, информационные атаки на Пескова, несомненно, стали результатом подковерной борьбы за влияние и аппаратных интриг.
Прошлогодний цикл атак на Пескова связывался с разговорами о его попытках занять место погоревшего на Рыбке Сергея Приходько и стать руководителем аппарата правительства РФ. Если такая задумка у Пескова и была, то она провалилась, но до первого зама главы аппарата правительства в мае 2018 г. был понижен и Сергей Приходько. Сергей Эдуардович – давний партнер Дерипаски, а тот, в свою очередь, давний партнер замглавы АП Алексея Громова: сын Громова Алексей партнерствует с олигархом в бизнесе по производству алюминиевых автомобильных дисков. Недавняя информационная атака на Громова (так называемое расследование баданинского «Проекта») совпадает по времени с обострившимися информационными проблемами Пескова и Навки. Если это «ответка», то куда более эффективная, чем выпад Баданина.
Между тем, Песков намозолил глаза и Вайно, и Кириенко, и Харичеву, и даже силовикам. Когда говорят, что пресс- секретарь заигрался в «решальчество», то это еще полбеды (кто там не без греха?). Но когда официальный представитель Первого лица интригует за совсем уж токсичных фигур типа Арашуковых, Шора или Плахотнюка, то это переход Рубикона. Известно, что Песков порой вмешивается в совсем уж чужие епархии: например, по его инициативе в Приморье полетел участвовать в губернаторских выборах Митволь, которого потом со скандалом отозвали обратно.
А недавно Песков в режиме административного указания «попросил» канал Россия-1 сделать темой передачи Прямого эфира с Андреем Малаховым конфликт известного бизнесмена Зюзина с его бывшей сожительницей, которую тот выгнал и сжег ее вещи. В последнюю минуту отснятая передача слетела с эфира на Москву и центральную Россию, но была показана на Дальний Восток и сохранилась в записи, выложенной в интернете. Такое вторжение Пескова в телевизионную повестку, которую традиционно курируют другие силы АП, также не добавило пресс- секретарю лояльного отношения коллег. Уйдет ли Песков в ближайшее время? Скорее нет, чем да, но будет летать с перебитым крылом и по контролируемому маршруту."
Конечно, всё это не без оснований можно назвать домыслами. Но если нет, какая тут полезная информация для наблюдателя? Вывод один - в преддверии трансфера-2024 война в элитных группах усиливается и будет усиливаться и дальше. Задача президента - не дать своим янычарам слишком разойтись. Задача не из лёгких, потому что янычары сражаются за жизненный ресурс, без которого они теряют всё. Шпака Мономаха всегда тяжела, а в наше время тяжела особенно.
А что Песков? Его пытаются ограничить, "поставить в коробочку". Через ограничение Пескова кто-то пытается помешать кому-то решать свои вопросы накануне трансфера. Но Песков бесконечно предан президенту, и потому стоять ему в коробочке или выйти из неё, решать будет не Песков, не Кириенко и не Вайно. А то, что Песков берёт мзду за посредничество и теряет меру - это лишь догадки пикейных жилетов, старающихся угадать то, о чём никогда не узнают. И по этим догадкам построить далеко идущие выводы. Это не всегда досужие сплетни. Порой это очень продуктивное интеллектуальное упражнение. На любителя. конечно.
Источник: https://cont.ws/@alex-haldey/1222178
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Что-то я не могу понять тебя,Скомороша…Песков-это говорящий рот президента РФ.Шойгу-массон.Это-все апостолы Христа.Они-святые.У всех(включая Христа)дети за границей,недвижимость и счета…Женаты или замужем за гражданами других стран.Ты чем Песков-то не угодил…Знаешь что,Скомороша,сказал “А”,говори и “Б”…Тут не получится на двух конях скакать,седалища не хватит.Рот Президента-это часть тела Президента.Части тела Президента не могут быть госдеповскими и рептилоидными.Ты ,Скомороша, получается пиндос и либераст…Господи…ты предал коллективного Степаныча.Гори в аду Иуда.
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Если б я была царица, я б для батюшки царя,
Лучше всех бы все про всех знала.