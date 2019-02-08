Главный “решала” Кремля

Автор:Александр Халдей.

Так вот откуда родом богатство скромного пресс-секретаря президента России!

Бывает такой уровень благосостояния, который уже невозможно скрыть. Стоишь рядом с таким человеком и физически чувствуешь, как на тебя льётся растворяющая волна благополучия. Чужого, не своего, но льётся, как свет от солнца или тепло от очага. Довольство жизнью заразительно. Жизнь удалась - и ты сам веселеешь, отходишь довольный, погревшись в чужих лучах, пока морок не схлынет и ты не поймёшь - это не твоя удача и не твой свет, и не твоё тепло. Твоё - это холод, проблемы, долги, стресс и мрак впереди. А тот, кто источал благополучие, удалился в свои эмпиреи, где обитают такие же небожители, к которым тебе причаститься можно лишь на встречах с избита-рателями. Тогда они к тебе выдут, пообщаются, утопят в своей счастливой энергетике, улыбнутся. помашут рукой и приободрят. И ты почувствуешь, что жизнь-то налаживается. Как самоубийца, нашедший на шкафу перед повешением бутылку водки.

Об источниках богатства этого чиновника, ни дня не работавшего в бизнесе и не получавшего огромного наследства, давно судачили все СМИ. Его выходки давно стали источником негатива для представляемого им президента намного больше, чем позитива, для чего, собственно, его должность и создана. Но теперь догадки подтвердились. Дмитрий Песков - главный посредник, коммуникатор между нашими элитариями. Благодаря близости к президенту, он имеет возможность использовать это как ресурс для своего обогащения. Песков разруливает вопросы между группами не от имени президента, а от своего имени, намекая на мнение президента, но он докладывает об этом президенту. Который у нас прежде всего разведчик на посту президента. А задача разведки - всё знать и всё контролировать.

В США деятельность Пескова за рамками служебных обязанностей называется "лоббист". В России - "решала". Везде за это платят, и платят много, очень много. Посредничество с власть имущими - это дорогой бизнес. С точки зрения как науки,так и морали и то, что в США, и то, что в россии считается разновидностью коррупции. Уголовный кодекс же обоих стран так не считает. В США эта узаконенная коррупция отнесена к разновидности пиара, ибо тут со взяток платят налоги и таким образом взятки перестают быть взятками, ибо со взяток налоги не платят. В России это коррупция неузаконенная, ибо с "гонораров" налогов не платят, а процедура согласования протекает вне формальных регламентов, существующих для этих дел.

В СССР это безусловно считалось недопустимым и называлось "использование служебного положения в личных целях". За это лишали партбилета и отправляли в тюрьму. Если был доказан и факт обогащения, то это было в "особо крупных размерах" и влекло высшую меру наказания. Потому наша элиа так ненавидит социализм. В РФ лоббизм - это форма бизнеса с неясными границами между законом и беззаконием.

Тут надо сказать: коррупция - это не всегда казнокрадство. Лоббизм с его гонорарами берёт деньги из личных средств заказчиков. Легальность этих средств не вопрос лоббиста. Это не откаты на распиле бюджетных средств, хотя все понимают, что у плательщиков эти деньги получены из распилов и откатов. Таким образом берущие эти деньги как бы участвуют в скупке краденного. Но у нас презумпция невиновности. не пойман - не вор. И потому коррупцией это можно называть очень условно, ибо в чистом виде это политическое посредничество. Никакого криминала формально тут нет. Но не слишком ли велика сфера неформального в правилах для нашего чиновничества?

Так как Песков влез в политическое посредничество, он тем самым стал претендовать на самостоятельную роль. Это плодит ему множество врагов и в определённой степени компрометирует президента. Песков стал ТОКСИЧНОЙ фигурой.

Знает ли об этой роли Пескова президент? Безусловно знает. До определённой степени через Пескова президент влияет на политические процессы в элитах, которые, пойди они мимо Пескова, пошли бы мимо президента. Но Песков зашёл слишком далеко и полез в сферы компетенции Администрации Президента. А это уже серьёзный прокол.

ТГ-канал "Мастер пера" известен как канал, курируемый заместителем главы Администрации Президента по информационной политике Алексеем Громовым. Так ли это - трудно сказать, потому что тут в тексте сын А.Громова упомянут как бизнес-партнёр О.Дерипаски, что А.Громову популярности не добавляет. Ибо так выглядит, что Громов тоже использует служебное положение в личных целях (кто его во власти не использует, лучше спросить). Однако фактом является то, что ТГ-каналы давно используются нашим чиновничеством как средство для разных инсайдерских сливов и внутриэлитных посланий друг другу. И в этом смысле упоминание Громова тут таково, что он отвечает Пескову компроматом на компромат. То есть можно понять и так, что как бы через канал послан сигнал - вызов принят, или новая эскалация, или притормозите. Всё прочее выглядит менее логично. Вот что "посылает" этот канал:

"Песков становится очевидным балластом для кремлевской команды. Многочисленные скандалы, связанные с пресс- секретарем президента и его супругой Татьяной Навкой, включая заграничные счета, дорогостоящую недвижимость, отдых на дорогих курортах и сомнительные связи, оттесняют Дмитрия Сергеевича на периферию политического театра. Очевидно, что пресс-секретарь главы государства если и имеет право на токсичность, то до определенного уровня, который в случае Пескова или уже преодолен, или близок к критической черте. Между тем, информационные атаки на Пескова, несомненно, стали результатом подковерной борьбы за влияние и аппаратных интриг.

Прошлогодний цикл атак на Пескова связывался с разговорами о его попытках занять место погоревшего на Рыбке Сергея Приходько и стать руководителем аппарата правительства РФ. Если такая задумка у Пескова и была, то она провалилась, но до первого зама главы аппарата правительства в мае 2018 г. был понижен и Сергей Приходько. Сергей Эдуардович – давний партнер Дерипаски, а тот, в свою очередь, давний партнер замглавы АП Алексея Громова: сын Громова Алексей партнерствует с олигархом в бизнесе по производству алюминиевых автомобильных дисков. Недавняя информационная атака на Громова (так называемое расследование баданинского «Проекта») совпадает по времени с обострившимися информационными проблемами Пескова и Навки. Если это «ответка», то куда более эффективная, чем выпад Баданина.

Между тем, Песков намозолил глаза и Вайно, и Кириенко, и Харичеву, и даже силовикам. Когда говорят, что пресс- секретарь заигрался в «решальчество», то это еще полбеды (кто там не без греха?). Но когда официальный представитель Первого лица интригует за совсем уж токсичных фигур типа Арашуковых, Шора или Плахотнюка, то это переход Рубикона . Известно, что Песков порой вмешивается в совсем уж чужие епархии: например, по его инициативе в Приморье полетел участвовать в губернаторских выборах Митволь, которого потом со скандалом отозвали обратно.

А недавно Песков в режиме административного указания «попросил» канал Россия-1 сделать темой передачи Прямого эфира с Андреем Малаховым конфликт известного бизнесмена Зюзина с его бывшей сожительницей, которую тот выгнал и сжег ее вещи. В последнюю минуту отснятая передача слетела с эфира на Москву и центральную Россию, но была показана на Дальний Восток и сохранилась в записи, выложенной в интернете. Такое вторжение Пескова в телевизионную повестку, которую традиционно курируют другие силы АП, также не добавило пресс- секретарю лояльного отношения коллег. Уйдет ли Песков в ближайшее время? Скорее нет, чем да, но будет летать с перебитым крылом и по контролируемому маршруту."

Конечно, всё это не без оснований можно назвать домыслами. Но если нет, какая тут полезная информация для наблюдателя? Вывод один - в преддверии трансфера-2024 война в элитных группах усиливается и будет усиливаться и дальше. Задача президента - не дать своим янычарам слишком разойтись. Задача не из лёгких, потому что янычары сражаются за жизненный ресурс, без которого они теряют всё. Шпака Мономаха всегда тяжела, а в наше время тяжела особенно.

А что Песков? Его пытаются ограничить, "поставить в коробочку". Через ограничение Пескова кто-то пытается помешать кому-то решать свои вопросы накануне трансфера. Но Песков бесконечно предан президенту, и потому стоять ему в коробочке или выйти из неё, решать будет не Песков, не Кириенко и не Вайно. А то, что Песков берёт мзду за посредничество и теряет меру - это лишь догадки пикейных жилетов, старающихся угадать то, о чём никогда не узнают. И по этим догадкам построить далеко идущие выводы. Это не всегда досужие сплетни. Порой это очень продуктивное интеллектуальное упражнение. На любителя. конечно.

Источник: https://cont.ws/@alex-haldey/1222178